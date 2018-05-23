Беременная Кильчицкая думает о стерилизации, а Черновецкий всех вылечил

Четверговая сессия Киевсовета началась с обмена любезностями. Сначала Михаил Бродский заявил с трибуны, что сегодня столичная власть планирует продолжить разворовывание земли и имущества. На что регионал Шевченко обвинил Бродского в желании попиарить себя и пойти в сауну. Слово за слово, так или иначе, перепалки привели к тому, что Черновецкий пообещал подать иск против оппозиционера. Мэра, в частности, возмутили несправедливые слова Бродского: «Омельченко украл в Киеве за 10 лет тысячу участков на миллиард, а вы, за полгода – на несколько миллиардов". После этого нарушителя спокойствия лишили голоса, и на экране, установленном в «предбаннике» сессионного зала, можно было увидеть, как он подобно рыбе открывает рот. Беззвучно разговаривающий Бродский – необычное зрелище.

В это же время в стенах Киевсовета, только в другом месте, проходила встреча заместителя мэра Ирэны Кильчицкой аж с четырьмя президентами. Это были главы Обществ защиты животных Австрии, Великобритании, США и Украины. Обсуждали проблемы защиты бездомных кошек и собак в Киеве. Президент украинского общества Тамара Тарнавская отметила неоценимый вклад новой власти и заммэра, в частности, в дело защиты бомжей-животных. Кильчицкая поведала о распоряжении Черновецкого, согласно которому коммунальным предприятиям по содержанию животных запрещено применять негуманные методы умерщвления. «Вы за две недели сделали то, что прежние руководители города не смогли сделать за десять лет», – сказала Тарнавская.

Заммэра заявила о готовности защищать животных, иностранцы пообещали помочь городу в этом. Согласились на том, что киевским бездомным необходимо микрочипование, поговорили о том, что к животным надо относиться гуманнее. Много внимания уделили стерилизации – такие операции производятся во всем мире для того, чтобы сокращать количество бездомных зверей, не убивая их. Кильчицкая, находящаяся на последней стадии беременности, настойчиво интересовалась у иностранных гостей, как с этим обстоят дела в их заграницах. Президент Общества защиты животных Великобритании Джон Руэйн сказал, что в Лондоне с этим хорошо, животные продолжают себя прекрасно чувствовать и после стерилизации. Кильчицкая отметила, что практически не видела за границей бездомных животных. Это все заслуга наших обществ и менталитета граждан, гордились заграничные гости. Сошлись на том, что стерилизация – дело хорошее, решили с марта этого года воплощать такой метод в Киеве. Все остались довольны встречей, а Кильчицкая сказала журналистам, что у нее в детстве были коты.

– Не скажу, что я фанат защиты животных, но я всегда была неравнодушна к их судьбе, – заявила сердобольная заммэра.

К этому времени депутаты в сессионном зале сторговались относительно повышения тарифов на услуги ЖКХ, о чем подробнее можно прочитать здесь.

На этот раз обошлось все без боя. При этом каждая из сторон посчитала себя победительницей в противостоянии. Сначала перед журналистами выступил Черновецкий, выразивший радость, что депутаты-оппозиционеры согласились таки с тем, что тарифы поднимать надо. Из сегодняшних перлов Леонида Михайловича можно отметить такой: «Когда депутаты тузят друг друга, это интересно для тех, кто это смотрит». Тем не менее, по словам, городского головы, сессионный зал не место для битв.

Сразу после мэра с заявлением выступили оппозиционеры – Кличко, Семинога, Мартыненко. Они поздравили всех с общей победой и пообещали в дальнейшем воевать за киевлян. А Бродский заявил, что не отказывается от идеи проведения референдума по отставке мэра. Относительно перспектив этого мероприятия депутат сказал корреспонденту УНИАН, что киевляне выскажутся против действующего головы. «Думаю, что дураков у нас в городе уже нет. Черновецкий всех вылечил», – сказал он. И добавил, что следующая цель оппозиции – вернуть раздерибаненную землю.

Возвращался я в редакцию в раздумье: теперь за ЖКХ надо будет платить вдвое больше, чем раньше, – так повысили тарифы вдвое или понизили?

Антон Зикора