Янукович наехал на Гриценко по шпаргалке Рудьковского (фото)

Сегодня, 7 февраля, на заседании Кабинета Министров глава правительства Виктор Янукович сделал замечание Анатолию Гриценко по поводу его резкого выпада в сторону спикера Верховной Рады Александра Мороза.

«Обозреватель» располагает фотографией, на которой хорошо видно, как Николай Рудьковский, заходя на заседание Кабмина, прижимает к груди заветный лист с замечанием Анатолию Гриценко. Именно его и зачитал на заседании Виктор Федорович.

Кстати, имя министра в "записке" напечатано с ошибкой: «Аналію Степановичу” вместо “Анатолію”. Виктор Янукович передал содержание шпаргалки, подготовленной Рудьковским, почти дословно и пообещал Гриценку: "Мы еще поговорим".