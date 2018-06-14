Газовый консорциум: Янукович протаскивает новую коррупционную схему вместо старой?

Прозрачная схема не даст возможности зарабатывать на украинской ГТС нашим кормчим, а именно это было, есть и будет главной движущей силой всех их заявлений и действий в газовой сфере... Еще не вступив в должность Президента Украины Виктор Янукович сделал ряд громких заявлений. Одно из них касалась идеи создания на базе украинской ГТС газотранспортного консорциума при участии России и европейских стран. Главные аргументы в пользу такого консорциума – поиск средств на реконструкцию ГТС и гарантирование нынешних и даже наращивание объемов транзита российского газа по территории Украины.

ЗАЧЕМ ИМ КОНСОРЦИУМ

Понятно, что эти аргументы – типичное очковтирательство. И ничего за восемнадцать лет независимости не изменилось в вопросах, связанных с функционированием украинской ГТС и украинского газового рынка. Все эти годы отечественные власти предержащие рассматривали нашу ГТС прежде всего как главное национальное достояние, которое не только можно, а просто необходимо использовать ради собственного обогащения.

Следовательно, рассмотрим подробнее публичные аргументы, которые высказываются в пользу создания консорциума.

Фантазия №1. Россия вложит деньги в реконструкцию, потому что ГТС их не имеет

Прежде всего нас хотят убедить, что украинская ГТС находится в таком плохом состоянии, что без значительных средств на ее реконструкцию не обойтись, а их нет ни у Нафтогаза, ни у украинского правительства.

Действительно, украинская ГТС нуждается в средствах на реконструкцию и у Нафтогаза таких средств нет. Но, как хорошо известно, нет их не потому, что деятельность ГТС не дает возможности аккумулировать соответствующие финансовые ресурсы, а потому, что все доходы, связанные с транспортными услугами, идут на покрытие убытков газового монополиста от продажи газа, который поставляется потребителям по цене более низкой, чем он был куплен у Газпрома. Кроме того, доходами Нефтегаза правительство покрывает огромную дыру в государственном бюджете, которая является следствием не так мирового кризиса, как популистского и непрофессионального управления экономикой, объединенного с масштабным разворовыванием бюджетных средств.

Еще одной причиной нехватки средств на реконструкцию являются январские (2009 года) газовые соглашения, которые практически довели газового монополиста до банкротства. Об этих газовых соглашениях от госпожи Тимошенко столько уже все рассказано и разъяснено, что повторяться не буду, напомню только, что на их основании Украина покупает газ у Газпрома, похоже, по самым высоким ценам в Европе, а за его транспортировку получает доход по самым низким тарифам. Это чрезвычайно важно для выяснения настоящих причин возрождения идеи газотранспортного консорциума.

Фантазия №2. Россия будет наращивать объемы транзита

Другим аргументом в ее пользу называют желание увеличить объемы транзита газа по территории Украины. Мол, когда украинской ГТС начнут руководить российские газпромовцы и европейские потребители газа, то у них сразу возникнет желание нарастить объемы транзита, доведя их до 200 или даже 250 млрд. куб. газу в год.

Но нереальность таких планов слишком очевидна, и причин для того, чтобы они никогда не были реализованы, достаточно много.

Во-первых, Европа пытается, с одной стороны, заниматься реализацией мощных проектов относительно энергосбережения и восстанавливаемых источников энергии. Кроме того, осуществляет дальнейшую диверсификацию источников газоснабжения. Одно из основных направлений такой диверсификация – поставки в Европу сжиженного газа. В разы увеличивается снабжение таким газом из Катара, Алжира, Норвегии.

Во-вторых, в Европе есть достаточно могучие лоббисты строительства Северного и Южного газовых потоков. Таким образом, они рассчитывают получить многомиллиардные заказы на строительство газовых магистралей и иметь долю в доходах от транспортировки российского газа.

В-третьих, в этом кровно заинтересованы российские кормчие. Они также рассчитывают неплохо заработать на таком строительстве, которое к тому же ведется в большей степени за счет средств европейцев. Кроме того, в Кремле прекрасно понимают, что только построив эти «потоки» и обеспечив поставки газа в обход Украины, можно будет серьезно «заниматься» ею. А о том, что они по-настоящему еще не занимались Украиной, откровенно говорят российские политики «не в микрофон». Как показал опыт событий в Грузии, европейцы готовы красиво и пылко поговорить о международном праве, а в действительности с легкостью закрывают глаза на любую агрессию и нарушение территориальной целостности независимых государств на просторах бывшего Советского Союза, если это не будет ставить под угрозу их собственные интересы. А учитывая, что по территории Украины прокачивается свыше восьмидесяти процентов российского газа, то любая дестабилизация Украины будет означать прямую угрозу их благосостоянию и покою граждан.

В-четвертых, у России просто не будет столько газа, сколько нужно прокачивать одновременно по Украине и Северному потоку. Как известно, россияне собирались, по крайней мере на словах, заполнить Северный поток газом из Штокмановского месторождения в Баренцовом море (оно расположено в зоне чрезвычайно сложных с точки зрения геологических и природноклиматических условий). Однако сейчас его разработку отложили на несколько лет. Расходы предусматриваются настолько большие, что неизвестно, будут ли делать в ближайшие десятилетия это вообще. Недаром некоторые российские эксперты считают проект добычи газа из Штокмановского месторождения одним из самых абсурдных среди тех, что реализуются Газпромом.

Следовательно, после запуска Северного потока его будут наполнять газом из Ямала, который сейчас идет через Украину. Поэтому даже при условиях наращивания поставок газа в Европу нетрудно догадаться, по какому газопроводу он туда пойдет.

Следовательно, все разговоры о попытке добиться увеличения транзита газа по территории Украины искушением россиян идеей консорциума являются не очень профессиональными, а скорее – не очень искренними.

О ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ ЗАБОТИТСЯ ЯНУКОВИЧ Выяснив, чего стоят все эти разговоры о «выгодности» для Украины создания газового консорциума, можем перейти к анализу реальных интересов тех, кто пылко отстаивает эту идею.

И тут, извините, опять придется вернуться к пресловутым газовым соглашениям, заключенным Нафтогазом под давлением госпожи Тимошенко. Газпром и российских кормчих эти соглашения полностью устраивают. Они настолько выгодны для них и настолько кабальны для Украины, что им вообще не хотелось бы в них ничего менять на протяжении десяти лет. Но в этих соглашениях так или иначе отражены интересы госпожи Тимошенко и никоим образом не победителя президентских гонок. Потому он и его окружение должны предложить россиянам что-то еще более интересное для них, в то же время с учетом интересов уже не Тимошенко, а Януковича и олигархов, связанных с ним.

Таким предложением и стала идея газотранспортного консорциума. Его создание, понятно, не даст возможности кардинально увеличить объемы транспортировки газа по Украине, но обеспечит временную уценку на газ для металлургических и химических компаний, которые принадлежат олигархам из Партии регионов, и “заинтересует” новоизбранного Президента Украины. В то же время Газпром, не вкладывая фактически никаких финансовых ресурсов, обеспечит контроль за украинской ГТС и доходами от ее деятельности, а также, что для них, по-видимому, не менее интересно, – за огромными газовыми хранилищами в Западной Украине. Интерес к ним связан с тем, что одновременно прокачать весь газ, необходимый европейским странам в зимний период, невозможно, особенно когда возникает потребность в значительном росте его потребления, например, на случай резкого похолодания. Потому, накапливая его там, можно в случае резкого роста спроса, а следовательно и цены на него, обеспечить срочные поставки в европейские страны, получая сверхдоходы. Понятно, что это будут сверхдоходы Газпрома, а не Украины.

Какой же из всего этого можно сделать вывод? Очевидно, что расторгать газовые соглашения от госпожи Тимошенко, которые довели Нафтогаз до банкротства и которые являются неприемлемыми для украинской промышленности и энергетического комплекса Украины, необходимо, причем достаточно срочно. Без этого финансовая ситуация не только Нафтогаза, но и в целом государственных финансов будет оставаться критической и ухудшаться.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД? У господина Януковича в действительности есть меню из трех вариантов дальнейших действий.

Первый вариант связан с нежеланием вызвать неудовлетворение московских кормчих. То есть соглашения будут оставаться действующими, а все убытки от них будут переводиться на плечи украинских граждан путем повышения цен на газ и коммунальные услуги.

Второй вариант – создание газотранспортного консорциума. Понятно, что де-факто он означает сдачу за бесценок украинской ГТС россиянам, с одновременным обеспечением неплохих дивидендов для господина Януковича на пару-тройку лет. На этот же срок можно также получить определенную уценку на газ как для украинских предприятий, так и для населения. Что, в свою очередь, можно будет подать как пример торжества добрососедства между двумя братскими народами.

Есть и третий вариант, о котором мне уже приходилось неоднократно писать.

АЛЬТЕРНАТИВА КОРРУПЦИОННЫМ СХЕМАМ ЕСТЬ, ПРАВДА, С ОДНИМ ИЗЪЯНОМ

Этот вариант предусматривает объявление НАК “Нафтогаз” банкротом и его ликвидацию. Это создаст юридические предпосылки для прекращения действия нынешних газовых контрактов с Газпромом. Это также нужно и возможно делать, исходя из необходимости проведения реформы газового рынка в соответствии с обязательствами, взятыми Украиной 23 марта 2009 года (зафиксированных в Брюссельской декларации).

Эти обязательства фактически предусматривают необходимость ликвидации Нафтогаза и создание на его базе предприятий, одно из которых будет заниматься закупкой газа и продажей его конечным потребителям, а другое, как независимый оператор ГТС Украины – транспортировкой газа по газопроводам высокого давления и его хранением. Этот оператор должен быть независимым, что касается его юридической и организационной формы, процедур принятия решений и бухгалтерской отчетности. И может использовать поступления из доходов от транспортировки газа для собственных финансовых потребностей. Этому предприятию Фонд государственного имущества передаст в управление сеть газовых трубопроводов высокого давления и, возможно, газохранилища, и именно с ним Газпром будет заключать соглашения на транспортировку газа по Украине.

С другим предприятием, которое будет покупать газ и продавать его конечным украинским потребителям, Газпром вынужден будет подписывать договор о купле-продаже.

Очевидно, что при таком развитии событий, после ликвидации Нафтогаза как юридического лица, должны быть проведены переговоры с Россией относительно заключения соглашений на условиях не хуже, чем с европейскими странами. В этом случае необходимо также вовлечь в переговорный процесс европейских и украинских юридических советников, а все условия газовых контрактов должны пройти предварительную экспертизу министерств и ведомств.

Не секрет, что все газовые соглашения, которые заключались раньше, в том числе и январские 2009 года, были не результатом профессионального анализа и отстаивания национальных интересов, а теневых, не известных украинскому обществу договоренностей руководителей правительства и государства с их российскими визави.

При этом руководителям Нафтогаза, как правило, российская сторона предоставляла уже готовые контракты, и реальным профессиональным, в частности и юридическим анализом, их до подписания никто не занимался.

Понятно, что такая схема, направленная на расторжение кабальных коррупционных соглашений от января 2009 года, вызовет максимальное сопротивление Газпрома и руководства России. Но тут уже Украина получит возможность апеллировать к лидерам европейских государств, ссылаясь на Брюссельскую декларацию, которая предусматривает такие действия Киева.

Эта схема, однако, имеет один изъян, который перечеркивает возможность ее реализовать. Она не даст возможности зарабатывать на украинской ГТС и украинском газовом рынке нашим кормчим, а именно это было, есть и будет главной движущей силой всех их заявлений и действий в газовой сфере. Потому вместо одной коррупционной схемы нам будет представлена другая, не менее коррупционная. Вот только граждане Украины ничего хорошего с того не будут иметь, потому что с каждой новой схемой доход от украинской ГТС в государственный бюджет сокращается. И так, похоже, будет длиться до тех пор, пока нам не объявят, что украинская ГТС – уже совсем не украинская.

Борис Кушнирук