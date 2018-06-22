Ющенко говорит, что украинцам будет стыдно за свой выбор. Фоторепортаж с VIP-голосования

Ющенко уже готов легитимно передать эстафетную палочку новоизбранному президенту. Более того, действующий Президент напоследок поставил “задачу превыше всего”: показать, что “мы можем демократически передавать власть”.

В то же время замглавы его Секретариата Марина Ставнийчук прогнозирует судебные разбирательства и тяжбы о результатах выборов. В этой позиции ее полностью поддерживает один из кандидатов президенты – Юлия Тимошенко. На брифинге в своем штабе лидер БЮТ заявила: "страна помнит такие времена, когда не только объявляли президентов, выдавали удостоверение, но еще и поздравляли президентов, а затем судьба складывалась совсем иначе". Поэтому, по мнению Тимошенко, “если кто-то будет до реального подсчета голосов объявлять или праздновать чьи-то победы, это просто манипуляция сознанием людей”.

Кто бы ни был следующим Президентом, украинцам будет стыдно за свой выбор, - убежден Ющенко.

Фаворит (по предварительным данным) президентской гонки Виктор Янукович наоборот склонен расценивать выбор Украины как “хороший”, потому что он – “за хорошие изменения, стабильность и сильную Украину...” Более того, по версии лидера ПР, расставляя “крестики” в бюллетенях, украинцы не только отдавали предпочтение тому или иному кандидату, но и делали “первый шаг в преодолении кризиса”.

Как ни странно, оба кандидата за несколько часов до кульминации избирательной гонки, наконец, нашли общую позицию. Каждый свято убежден в счастливом, обеспеченном и стабильном будущем страны даже несмотря на то, что собирается идти к этому счастью другим путем и предлагает свои механизмы. Нет сомнений, общенациональное благосостояние должно “накрыть” страну при условии победы одного конкретного кандидата (фамилия варьируется в зависимости от личности комментатора).

“Я проголосовала за новую Украину – прекрасную европейскую страну, люди в которой будут жить счастливо. А я буду служить Украине всей душой”, - заявила Тимошенко, опустив бюллетень в урну для голосования.

Очевидно, надежды президентского лагеря обойтись без длительных судов по установлению результатов волеизъявления на этот раз не сбудутся. Но Виктор Андреевич может утешиться, скажем тем, что к нему лично с большим уважением относится Ринат Ахметов. Олигарх заявил присутствующим в штабе Януковича журналистам, что даже готов взять Ющенко в свою команду: "Моя команда - это "Шахтер". Если его это интересует, пожалуйста. В любом качестве мы готовы его пригласить...”

Другое заинтересованное лицо – действующего (пока еще?) спикера ВР Владимира Литвина будущее трудоустройство “бронзового призера” гонок волнует значительно больше чем гипотетическое трудоустройство нынешнего главы государства в футбольном клубе. Ведь “спортивное будущее” Президента не требует роспуска ВР со всеми очевидными последствиями. Поэтому спикер прямо на избирательном участке посоветовал Тигипко “меньше мельтешить”, и тогда все будет хорошо. И объяснил: “если он думает себя трудоустроить, это не значит, что нужно распустить парламент...”

Между тем жизнь вокруг идет себе, и не собирается учитывать особенности борьбы за власть и передачи полномочий по-украински. Вот сегодня, кстати истекает срок, когда Тимошенко как еще действующий премьер должна была бы начать переговоры с австрийской компанией Centragas - соучредителем газового трейдера RosUkrEnergo о возвращении 11 млрд. кубометров газа на сумму 3,5 млрд. долл. Киеву грозит судебное разбирательство в международном арбитраже. Примет ли тот во внимание необходимость освобождения украинского рынка от газовых посредников? И воспримет ли как аргумент политическую целесообразность?

В Газпроме уже умыли руки - они, мол, “не имеют отношения к сложившейся ситуации...”

Анна Ткаченко Фото УНІАН