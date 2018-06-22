Возможен ли Майдан-2010?

Вчера кандидат в Президенты Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы ее оппонента Виктора Януковича выведет людей на Майдан. Возможен ли новый Майдан? Как он будет выглядеть? Об этом мы спросили у экспертов?

Олесь Доний, народный депутат от НУ–НС (Народная самооборона): НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ ТИМОШЕНКО ПОБУДЕТ В ОППОЗИЦИИ

Мне не нравится нагнетание истерии вокруг выборов. Считаю, что крахом Оранжевой революции была бы не победа оппонента Тимошенко, а попытки срыва демократических выборов. К сожалению, в срыве выборов больше заинтересована провластная сторона.

Думаю, нужно набраться мужества обоим кандидатам за день, оставшийся до выборов, заявить, что они признают победу оппонента. Это было бы оптимально для государства. Нужно же думать не только о личном, но и государственническими категориями.

Ничего страшного не случится, если сторона, находящаяся у власти, следующих пару лет побудет в оппозиции. Никто не имеет права узурпировать власть вечно.

Применять технологии митингов и демонстрации для непризнание волеизъявления граждан недопустимо.

Готовы ли люди выходить на Майдан? Нужно спросить об этом у людей. Ради чего, за какие деньги? Я сомневаюсь, что люди уже готовы выходить на митинги за фальсификации, которых еще нет.

Тимошенко паникует. Иначе сказать не могу. Закон, который приняла ВР, как раз сделал невозможным срыв выборов, который готовился в ряду областей.

Николай Томенко, вице-спикер ВР: ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗНАЧИМЫЙ МАЙДАН – НО КАК ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ, А НЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ Майдан возможен. Это может быть влиятельный, значимый Майдан, но как партийно-политический, а не общественный. То есть если, по мнению Тимошенко или Януковича, выборы будут фальсифицированы, и они призовут своих сторонников придти, – сторонники придут. Поэтому я это называю партийно-политическим Майданом. Это может быть довольно многолюдный митинг, защищающий кандидата в президенты.

В 2004 году это не был партийный митинг, это была общественная акция протеста, где политики присутствовали – как что-то между прочим.

Общественным Майдан не будет, потому что есть большое разочарование во всем, большое недоверие и к власти, и к оппозиции.

Как будет действовать Ющенко? На его месте было бы правильно, если бы он защищал принципы демократии, законность, но мы видим, что в последнее время он действует как доверенное лицо Януковича. Последний подписанный им закон (об изменениях к избирательному закону) – этому яркий пример. К сожалению, со своей функцией гаранта Ющенко не справился.

Будет ли платный Майдан? Думаю, политические сторонники выйдут бесплатно отстоять свою позицию, но сомневаюсь, что остальные люди в своей массе захотят отстаивать что-то бесплатно.

Если будут вопиющие факты фальсификации и пренебрежения законом, тогда ситуация может измениться. Иначе общественного Майдана я не вижу.

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Повторить то, что произошло в 2004 году, невозможно. Тогда было очевидно, что решение ситуации возможно только через улицу. Людей просто так обмануть невозможно, они видят фальшь. Потому повторов 2004-го не будет ни в 2010 году, ни в ближайшие десятилетия. Я видел эту лавину людей в 2004 году, которая неслась с невероятной скоростью. Она могла перевернуть не только Украину, но и соседние государства. Я понимаю, что в своей жизни такого подъема, таких эмоций я больше не увижу. Такие вещи происходят один раз за тысячелетие.

Ну, соберут они людей, часть которых сейчас размещена в Ирпене, часть – в Буче. Ну, приедут они в Киев, а дальше что? Померзнут? И что? К ним же даже лидеры не выйдут, потому что те боятся людей. Да и о чем с этими людьми из Бучи, которые сдают какие-то нормативы, можно разговаривать? Кто-то скажет людям штурмовать Секретариат, правительство, Верховную Раду. А для чего штурмовать, что там можно захватить?

Сейчас рассматривается факт срыва заседания Верховной Рады, чтобы никогда не довести победителя до присяги... Прогнозирую, что ситуация может развиваться так, что в Украине может вообще не быть фигуры Президента. Эта жажда к власти может довести участников до изменения Конституции.

Да, очень важно, кто победит, но важно также, признает ли побежденный победителя.

Я уверен, что Украина идет к парламентским выборам, и очень быстро. Я не верю во все разговоры о том, что там переформатируется коалиция, у депутатов, как говорила Юлия Владимировна, появятся новые мысли. Я не вижу участников возможных моделей.

Когда-то один классик говорил: никогда не говори “никогда”, потому что когда-нибудь за это «никогда» придется отвечать. Если ты говоришь своим избирателям одно, а затем делаешь наоборот, то понятно, что тебя спишут.

Дмитрий Корчинский, публицист: МЯГКОГО МАЙДАНА НЕ БУДЕТ, А НА ВОЙНУ ТИМОШЕНКО НЕ РЕШИТСЯ Да, технически Майдан 2010-го года возможен. Много народу свободного от работы. В конечном итоге, это все-таки Украина, здесь двадцать процентов всегда готовы побунтовать, повоевать, если представится такая возможность. То есть, безусловно, Майдан возможен – теоретически.

С другой стороны, в это нужно вкладываться. Будет ли вкладываться в это по-серьезному Тимошенко, тяжело сказать. Потому что все-таки одно дело склока на коммунальной кухне, а другое дело – война.

Ведь понятно, что такого мягкого, безопасного Майдана, как в 2004 году, не выйдет. Здесь нужно собирать публику с целью реального штурма Секретариата Президента, ЦИК, Генпрокуратуры. Осмелятся ли она рискнуть всем, сказать тяжело. Думаю, не осмелится.

Как поведет себя Ющенко? Он наконец, после поражения в первом туре, нашел для себя свойственную роль – тень отца Гамлета: появляться ниоткуда и разоблачать отравителей и преступников. Его роль, в принципе неплоха, поскольку каждый украинец потенциальный принц Датский. Эта роль всегда ему обеспечит добрые три процента.

Три процента – это немало. Любая парламентская фракция – очень хороший инструмент, она дает возможность оставаться на плаву и пространство для заработка. Он будет таким себе «Кравчуком при...» Леонид Макарович так или иначе остался в политике. И нужно сказать, что как депутата-морализатора мы его любим больше, чем Президента, если мне не изменяет памяти. То же будет и с Ющенко.

Депутатство после президентства – это такая античеховская коллизия. Чехов описывал маленьких людей в бытовых обстоятельствах, а здесь маленькие мелочные люди – в исторических обстоятельствах. Обстоятельства для Ющенко – исторические, но натура остается бухгалтерской.

Воспримет ли вся Украина новоизбранного Президента? Как говорил один публицист, украинцы всегда выбирают ту власть, которую потом будет удобно презирать. Ясно, что ни Западная, ни Восточная не смирятся. То есть падение популярности Януковича в Восточной Украине будет прямо пропорционально сроку его пребывания на должности Президента.

Владимир Филенко, “полевой командир” Оранжевой революции: ГРАЖДАНЕ МОГУТ ВСПОМНИТЬ, ЧТО ОНИ ХОЗЯЕВА В СТРАНЕ Повторение Майдана в том смысле, как мы это понимаем, скорее всего, невозможно. Но настораживают последние события вокруг выборов, например, изнасилованный закон о выборах в канун второго тура, дестабилизационные действия Президента на местах, имею в виду увольнения губернаторов...

Действия граждан трудно прогнозировать, их реакция может быть любой. У них может проснуться историческая память, и они вспомнят, кто хозяева в стране. Потому, с точки зрения настоящего, я Майдана не исключаю.

Прогнозировать действия Ющенко невозможно, потому что они не поддаются никакой логике.

Опросила Оксана Климончук