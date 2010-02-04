Нынешние выборы, по сути, «четвертый тур» выборов 2004 года
Аргументы лидера Компартии
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что нынешние президентские выборы являются по сути «четвертым туром» выборов 2004 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе видеомоста Киев-Москва, посвященного выборам Президента Украины и украинско-российским отношениям.
«Мы должны учесть, что нынешние выборы не были по повестке дня 2010 года, выборы были по сути дела четвертым туром выборов 2004 года», - сказал он.
По словам П.СИМОНЕНКО, находящиеся у власти люди максимально используют административный ресурс для фальсификации выборов.
«Нам, особенно украинской стороне, надо сделать серьезные выводы для того, чтобы, говоря о развитии украинско-российских отношений, мы понимали, что пять лет в Украине были пятью годами мракобесия», - сказал лидер коммунистов.
П.СИМОНЕНКО считает, что выборы пройдут, но уже сегодня украинской стороне надо думать, что будет после выборов.