Можно ли провести честные выборы с обновленным избирательным законом?

Президент Украины Виктор Ющенко подписал изменения к закону о выборах Президента. Главное из нововведений – изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии полномочно, если в нем участвует не менее двух третей состава комиссии. Мы уже представляли мнение специалистов по поводу этой нормы.

После подписания документа Президентом мы спросили экспертов, возможно ли при таком законе провести честные выборы? Грозят ли нам такие большие фальсификации, как об этом говорит Тимошенко? Наконец, повлияет ли такая избирательная кампания на международное признание результатов наших выборов?

Юрий Ключковский, народный депутат Украины (НУ–НС): ДАННЫЙ ЗАКОН НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПРАВОМ

Еще летом, когда были внесены первые изменения в избирательное законодательство, его уже серьезно попортили. Вчера эту порчу завершили. В итоге данный закон не имеет никакого отношения к праву. Ни к конституционному, ни к избирательному, ни к какому... Но кому-то хотелось его принимать. И те, кто его принимали, хорошо это понимали.

Признают ли международные организации выборы, будет зависеть от желания международных наблюдателей видеть что-то или не видеть. Поскольку они ничего не видели в первом туре, то и во втором ничего не увидят.

Выборы в первом туре проходили относительно спокойно, и хотя нарушения были, на результаты тех кандидатов, которые вышли во второй тур они не повлияли.

В конечном счете, все зависит не от закона, а от желания основных субъектов избирательного процесса... Создает ли закон предпосылки для фальсификаций? Создает. Это было заметно летом, когда приняли его первую редакцию. Закон написан для того, чтобы открыть возможность максимально злоупотреблять на выборах и чтобы никто этого не заметил. Возможны манипуляции с комиссиями, перетасовки членов комиссий непосредственно перед выборами. И это будет происходить, очевидно, в интересах того или другого субъекта (мне безразлично которого), но не в интересах чистоты выборов.

Александр Барабаш, эксперт по избирательному праву: ЗАКОН ЗНАЧИТЕЛЬНО УХУДШИТ АТМОСФЕРУ КАМПАНИИ

Мое отношение к закону всегда было негативным, а вчерашние изменения убирают последние правила в организации избирательного процесса. Оценить объемы вероятных фальсификаций практически невозможно. Надеюсь, что эти фальсификации не будут системными.

Я говорил, что отмена кворума породит хаос и даже физическую борьбу за бюллетени и за печати комиссий. Трактовку некоторых норм закона возложили на революционное творчество масс (работающих в избирательных комиссиях). Мы можем иметь рост хаоса и правовую “самодеятельность” комиссий. Авторы закона подложили свинью своему кандидату. Теперь как бы ни завершились выборы, общая атмосфера будет вызывать недоверие к результату. Неумолимое желание политиков в канун выборов принять закон, ухудшающий атмосферу, плохо отразится на имидже будущего Президента. Казалось бы, кандидат, имеющий большие шансы на победу, должен был бы позаботиться о здоровой атмосфере выборов. А теперь, как бы они ни прошли, будет общее ощущение, что выборы прошли в хаотическом, незаконном порядке. От этого проигрывают оба кандидата.

До сих пор я высказывал предположение, что массовых, системных фальсификаций не будет, а если и будут, то от незнания, несовершенства закона. А после принятия нормы об отмене кворума ломается уважение к избирательному процессу. Результаты будут такими, какие силой завоевало большинство в избирательной комиссии. Результат будет продиктован силой.

Виктор Мусияка, специалист по конституционному праву: МЫ ВОШЛИ В СЕРЬЕЗНЫЙ ПРАВОВОЙ КЛИНЧ

С принятием закона мы вошли в серьезный правовой клинч. Борьба между двумя кандидатами стала настолько остра, что норма об обязательности кворума комиссий действительно могла использоваться, как инструмент срыва выборов. Конечно, следовало принимать меры. Но отменять кворум вообще нельзя. Раздавались же здоровые предложения: оставить кворум – половина членов комиссий плюс один. Это был бы в этой ситуации хоть какой-то выход. Вообще принцип формирования комиссий плохой, ну нельзя формировать комиссии из представителей двух участников. Они не доверяют друг другу, существуют возможности для коррупции.

Кроме того, закон имеет целый ряд изъянов, связанных с несовершенством реестра, голосованием на дому, выборами за рубежом. Все нормы требуют серьезного подхода и четкого определения формул... Потому что все, что было принято двумя политсилами (БЮТ и “Регионами”) еще начиная с июля, было направлено на то, чтобы после выборов иметь возможность обжаловать результаты выборов и обвинять друг друга в злоупотреблениях.

Как будет реагировать на результат выборов международное сообщество, если злоупотребления – все-таки будут? Конечно, для будущего Президента важно, чтобы его избрание нормально воспринимали на международной арене. Но мы преувеличиваем значение их реакции... На первом этапе они могут жестко отреагировать на нарушения, а затем пройдет какое-то время и пойдут признания, приветствия... В конечном итоге, выборы Лукашенко тоже когда-то не признавали, а теперь ЕС налаживает с ним сотрудничество.

Опрашивала Маша Мищенко