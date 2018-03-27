Черновецкий смешал политику и порно?

Наблюдение за превращениями украинского Интернета в преддверии выборов – чрезвычайно увлекательное занятие. Особенно полезным представляется изучение статистики невесть откуда взявшихся «избирательных» сайтов. Давеча автор вдруг обнаружил в рейтинге «Бигмира» на почетном 107 месте «Официальный сайт блока Леонида Черновецкого» - так написано. Сайт как сайт: сплошь политпропаганда. А в статистике, которая легкомысленно осталась открытой – сплошная порнуха…

В украинский Интернет вот уже как пару лет зашли крепкие деньги: рекламные и «пиарные». Все чаще можно встретить баннеры с прямой рекламой тех или иных фирм и товаров. А еще наплодилась масса сайтов – ну о-о-очень популярных! Просматриваешь первую 20-ку в «родном» новостном разделе и диву даешься: откуда такая популярность у читателей? Ответ прост: от денег. Не станем глубоко исследовать способы повышения популярности ресурсов при помощи денежных знаков, но отнюдь не качества контента. Самые простые методы: закупка несметного числа баннеров, наполнение ресурса всяческой дешевкой типа «голые девки - анекдоты», наконец, проплаченное «повышение» позиции в рейтингах.

Да, едва не забыл: можно еще повышать число хостов-хитов, не тратя ни копейки. Следует просто установить незамысловатую программку на одном из маргинальных ресурсов типа devki.ru, которые будут генерировать оригинальные заходы на нужный нам «серьезный» ресурс. Рост в рейтинге обеспечен, если даже на сайт в действительности будет заходить один человек в день. Попробуйте исследовать статистику заходов на сайты – вас ждут удивительные открытия. Правда, наиболее предусмотрительные очковтиратели закрывают доступ к своей статистике, что само собой должно настораживать: что-то тут не чисто…

Но на сайте Леонида Черновецкого, который вдруг возник ниоткуда, статистика, как не удивительно, оказалась открытой. И я поспешил узнать: так ли действительно популярен претендент на пост столичного головы среди обитателей Интернета. Следите за нашими действиями:

1. Находим сайт в рейтинге «Бигмира».

2. Заходим в статистику.

3. Выбираем раздел «Откуда пришли».

4. Смотрим заходы «По доменам».

И что же мы видим? О, создается впечатление, что весь Интернет с ума сходит от одного лишь имени Леонид Черновецкий и сотни пользователей неутомимо набирают в поисковых системах эту заветную комбинацию. В 21.00 23 марта из более чем 700 заходов на сайт не менее 600 – с поисковиков. Но дабы удостовериться, что все ищут информацию именно о Черновецком, следует взглянуть на статистику заходов по ключевым словам.

5. В разделе «Откуда пришли» жмем на кнопочку «Поисковые слова».

Упс… Наиболее часто встречаемым словом, которое приводило посетителей на сайт Леонида Черновецкого с поисковой машины было – «porno» (25 заходов). Далее в рейтинге популярности – «ххх» (11 заходов). Весь перечень ключевых слов, которые приводили на сайт, занимает (о чудо!) свыше 10 страниц. Вот наиболее популярные, занявшие первую страницу:

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Неужто такой уважаемый человек на своем официальном сайте столько места уделяет порно и музыке в формате МР3? Заходим на сайт и задаем поиск по слову «порно». Ответ отрицательный. Иные ключевые слова из списка тоже не дают результата. Вывод однозначен: обыкновенное мошенничество.

Г-н Черновецкий стал жертвой нашего мини-исследования совершенно случайно. Если читатель побродит по рейтингам и поинтересуется статистикой, он узнает много интересного о популярности невесть откуда взявшихся сайтов однодневок. Что же касается Черновецкого… Не думаю, что лично ему принадлежит идея таким образом повышать рейтинг своего ресурса в Интернете. Кстати, сайт был создан 13 марта – за 2 недели до выборов… Очевидно, от Леонида Михайловича исходила единственная команда создателям сайта: стать популярными быстро и любой ценой. Весьма распространенная метода. Просто наши политики не любят тратить деньги: чтобы иметь популярный ресурс, надо инвестировать в него средства не один лишь предвыборный месяц. А этого никто не хочет. Все хотят быстренько и подешевле справить свою избирательную нужду и больше не тратить денег попусту. В этом, кстати, тоже есть своя положительная сторона: после выборов СМИ станут много чище.

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