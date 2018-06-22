Проголосовав избирательные поправки, «януковичи» убивают двух зайцев

Партия регионов таки «продавила» сегодня через ВР крайне выгодные для себя изменения к закону о выборах Президента, которыми отменен кворум в 2/3 члена избирательных комиссий, необходимый для их работы...

«Януковичи» убили сразу двух жирных зайцев. Во-первых, для БЮТ заблокирована возможность срыва выборов путем неучастия в работе избирательных комиссий членов – представителей Тимошенко. Во-вторых, созданы идеальные условия для беспрепятственной фальсификации результатов выборов в базовых для Януковича регионах.

Ради того, чтобы соблюсти хотя бы внешние приличия, «регионалы» и примкнувший к ним спикер ВР Владимир Литвин убили весь день на рассмотрение 232 поправок к закону, поданных бютовцами и нунсовцами. Это театрализованное действо (в котором неизвестно зачем принимали участие бютовцы) происходило под монотонные обвинения со стороны Юрия Кармазина в нарушении регламента и утонченном издевательстве председателя над народными избранниками, которых якобы не отпускали даже в гардеробную (вероятно, привязали за ноги к скамьям). Экс-прокурор имел все основания говорить о нарушении регламента: профильный комитет закона не рассматривал, сравнительную таблицу рисовал безымянный «секретариат» по поручению Александра Лавриновича. Однако председатель ВР вынес вопрос в сессионный зал и методично продвигал его рассмотрение к логичному концу.

Мне уже приходилось писать, что Владимир Литвин после голосования его фракции за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко приравнялся к “пол-Мороза”. Сегодня, обеспечив принятия супервыгодного для ПР закона, он заслужил звания “трех четвертей Мороза”. Пока еще Литвин с фракцией входит в состав «демократической коалиции». Но, похоже, этот «недостаток» будет устранен уже в начале следующей недели. И тогда Литвин станет «полным Морозом». Не в смысле комплекции.

Подпишет ли этот сомнительный и сомнительным путем принятый закон Президент Виктор Ющенко?

По крайней мере контролируемая Ющенко группа «За Украину» голосовала за принятие закона «регионалов». Член этой группы Андрей Парубий объяснил это так: «Мы предварительно решили, что концептуально поддержим это предложение, поскольку считаем, что им могут воспользоваться как одна, так и другая сторона для срыва выборов, а мы убеждены, что в Украине крайне важно провести максимально честно и прозрачно выборы, и мы убеждены, что, возможно, кому-то из сторон может хотеться хаоса в стране, но выборы должны пройти полноценно и без срыва».

Приблизительно то же будет говорить и Виктор Андреевич, только туманнее и с использованием слова «акцепт». Мол, он – «гарант», должен гарантировать проведение выборов. На попытки срыва выборов в общества «акцепта нет». Есть ли в общества «акцепт» на массовые дописывания голосов в интересах Януковича в Донецкой, Луганской областях, в Крыму, Ющенко скромно промолчит.

А условия для фальсификаций действительно созданы идеальные. Часто пишут, что есть риск создания двух избирательных комиссий, которые примут два решения, составят два протокола и тому подобное. Как объяснил бывший пламенный руховец, а ныне еще более пламенный “регионал” Александр Лавринович, действительным будет считаться только тот протокол, который доставлен в окружные избирательные комиссии или в ЦИК вместе с урной с бюллетенями. Следовательно, чья урна – того и правда.

Может, где-то и произойдут столкновения за урны с бюллетенями, но вряд ли это явление будет иметь массовый характер. К счастью, нет той страшной вражды, как в 2004 году. Зато в базовых густонаселенных областях Януковича сто процентов урн и протоколов теризбиркомы примут у «януковичей». Поэтому явка там будет заоблачной, как и показатель Януковича. Это явно перекроет все то, что смогут сделать по Западной Украине с комиссиями и паспортами заробитчан штабы Тимошенко. Большого «перетока» от других кандидатов, сошедших с дистанции в первом туре, не ожидается.

Каким образом будет преодолен разрыв между Януковичом и Тимошенко, непонятно. Конечно, в мире случаются чудеса, но, как правило, они хорошо организованы. Между тем, с организацией «чудес» – большие проблемы. Высший административный суд сейчас не подконтролен БЮТ. В ЦИК большинство у “регионалов”. Милиция после показательной отставки Луценко будет вести себя куда осторожнее. Штабы Тимошенко сильно деморализованы, некоторые ее близкие соратники уже побывали на «покаянных» беседах у Януковича.

Новый Майдан за деньги не организуешь, а без денег его уже не будет.

Другой вопрос – что будет дальше? Что сделают Янукович и его верный Азаров в случае их победы со страной, которая в ужасном экономическом положении, где «лежат» предприятия, не дают кредитов банки, повышаются цены на продукты, а в бюджете зияет многомиллиардная дыра? И не произойдет ли через два года на парламентских выборах очередное возвращение Юлии Тимошенко?

Николай Писарчук