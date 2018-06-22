Сергей Ратушняк: У нас реклама презервативов и выборы Президента – вещи одного порядка

В Закарпатье был задействован весь админресурс, хотя и не давали команды, за кого голосовать... Под угрозой расправы были даны указания – не принимать участие в голосовании... Мне Юля пообещала губернаторство...

Между двумя турами президентских выборов эпатажный мэр Ужгорода, кандидат в президенты Сергей Ратушняк рассказал в интервью УНИАН об особенностях кампании в закарпатском регионе.

Сергей Николаевич, ваша оценка первого тура выборов – как они прошли, много ли зафиксировано нарушений?

Нарушений системных, на мой взгляд, не было. Единственное – разница с экзит-полом. На Луганщине, например, он давал за Януковича 59%, а в результате вышло 77. Это вызывает вопросы. Поэтому я бы сказал так: есть места локальной фальсификации.

А почему Закарпатье дало такой неожиданный результат? Все социологи и политологи прогнозировали победу в крае Тимошенко, а больше всего набрал Янукович...

Всем известно, что в Закарпатье опять был задействован весь админресурс, хотя и не давали команды, за кого голосовать... Просто под угрозой увольнения и физической расправы были даны указания бюджетникам, работникам школ, больниц, судей, даже, работникам райгосадминистраций и сельсоветов – не принимать участия в выборах. Нам известны примеры, когда председатель сельсовета отгонял коллективы школы, больницы от голосования.

Почему? Потому что известно, что сознательная интеллигенция пойдет голосовать за Тимошенко с Тигипко, потому неявка потенциального избирателя Тимошенко в процентах, а не в абсолютных цифрах, дает преимущество Януковичу. Так произошло с областью. Но в самом Ужгороде – иначе. У нас Янукович стал третьим, причем с существенным отрывом. Здесь живут нормальные люди.

Именно таким образом Закарпатье стало последним по явке, хотя до сих пор нередко проявляло наибольшую активность.

Но главное – выборов в Украине для сознательных граждан, к сожалению, нет. У нас реклама стиральных порошков, таблеток, презервативов и выборы Президента – события одного смыслового уровня.

Что вы имеете в виду?

Больше вложил в рекламу – больше продал товара. С этой точки зрения о первых двух кандидатах, которые набрали наибольшее количество голосов, я даже не говорю, потому что за Юлией Тимошенко и Януковичем есть хотя бы какой-то опыт управления и партиями, и правительствами, поэтому, голосуя за или против них, люди включали сознание.

Что касается других кандидатов – абсолютно пустые бренды. Ни одной конкретной идеи – как строить государство, какое направление избрать, – нет. Например, Тигипко – это кучмист. Думал ли он над тем, как в этом государстве, за которое так переживает, он стал миллионером? Что он нам принес? Какие предложения? «Дети – наше будущее. Сильный Президент – сильное государство. Пусть взлетают самолеты. А еще – с Новым годом и Рождеством Христовым». Вот и весь Тигипко, но он вложил в это страшные деньги, заклеил все государство бил-бордами, причем на уровне с Януковичом, и не сходил с экранов телевизоров с утра до ночи. Вот вам и 13% голосов, третий результат.

Яценюк – то же самое.

Я слышал содержательные, умные вещи от Гриценко, Мороза. Я и сам представлял конкретные вещи и работал в тяжелых условиях...

То есть вы утверждаете, что украинцы голосовали за бренды, а не за конкретные вещи? Да. И люди должны понимать, что выбора разумом у нас нет. Либо электорату дают деньги, покупают, извините, как проституток, или торчат на экранах... Все.

И кто, по вашему мнению, победит во втором туре? Как бы вы прогнозировали развитие ситуации, когда победит тот или другой кандидат? Мой прогноз – победит Тимошенко...

Наибольший донор Юлии Владимировны, как это ни странно, Ющенко, потому что из его электората по меньшей мере 4 процента пойдут за Тимошенко, остальные не пойдут никуда, но не за Януковича. Яценюк так же со своими 7 процентами: что бы он ни говорил, почти все они «пойдут» Юле.

Конечно, такой же переток происходит и в интересах Януковича и, если подсчитать все факторы, то Янукович имел бы на 2–3 процента больше. Но в нашем случае включится другой фактор... Например, коммунист, который и против Януковича, и против Тимошенко, если придет голосовать, то, как это ни странно, отдаст свой голос Тимошенко. Националист – тоже за нее будет голосовать. И социалист.

Но основной ее резерв – та часть населения, которая не пришла на первый тур вообще. Немало избирателей заняли пассивную позицию в первом туре, но во втором – все начинают понимать, какой стоит выбор. Потому что в госучреждениях, в школах, где учатся наши дети, на стены нужно будет вешать портрет Президента.

И что, на стене должен висеть Президент, который был осужден? Как на этом нам воспитывать новые поколения детей и говорить им – не хулигань, не нарушай закон, не обижай женщину, ребенка, помоги более слабому, не нарушай закон? Ребенок даст четкий ответ: как это – не хулигань и не нарушай закон? Вот, оказывается, можно несколько раз в тюрьме отсидеть и стать Президентом целой страны. Но в случае избрания Януковича Президентом учитель, отец с матерью, дед с бабушкой перестанут быть авторитетом в воспитании.

И это страшная перспектива, Дамокловым мечом нависшая над нами.

Поэтому если бы Виктор Федорович был ответственным лицом, государственником, он должен был сняться с баллотирования. За это – получил бы должность премьер-министра. Вот это был бы государственный подход.

Так вышло, Викторе Федоровичу, ну нельзя быть вам первым лицом в этом государстве, хотя как человек вы имеете ряд позитивных черт. Хотите победить – есть путь, изменитесь – и победите.

При Тимошенко должен сохраниться стратегический европейский курс – европейские партии публично поддержали Юлию Владимировну. Они пойдут на визовые уступки, может, даже на отмену виз, нарастят инвестиции, будут развивать экологические, энергетические, интеграционные проекты. При Тимошенко у нас есть шанс. А при Януковиче мы – государство-маргинал, государство-позор, государство-изгой, изоляция будет усиливаться.

Поэтому с точки зрения теологии и астрологии должна победить Юля.

Есть ли какие-то основания говорить о срыве второго тура выборов? Или о каких-то непредсказуемых ситуациях?

Такие основания есть. В Закарпатье уже работают представители семейства Балог. По области я видел склады, где лежат пакеты с надписями «Барва» (это сеть супермаркетов, имеющая отношение к этой семье), их раздают представителям ромской национальности, больным в больницах, студентам, солдатам. Все охотно берут. За это сдают паспорта – и все голосуется как надо. Таким будет второй тур. И еще будут запускаться механизмы покупки голосов непосредственно на участках. При входе избиратель будет получать бюллетень с отметкой напротив конкретной фамилии, вбрасывать его в урну, выносить чистый бюллетень и за это получать 100–200 гривен. В первом туре у студентов покупали голоса по 50 гривен – мы зафиксировали несколько таких случаев. За счет этого Тимошенко вместо того, чтобы набрать 70% в городах и 60% по области, опять может проиграть.

Да и штабы БЮТ в Закарпатье занимают какую-то странную позицию. И админресурс, и подкуп работают здесь полным ходом.

Губернатором в случае победы Януковича может стать его закарпатский представитель Александр Ледида. А должности заместителей могут дать братьям Балоги – Ивану или Павлу, или двоюродному брату – Василию Петевке. А сам Виктор Иванович может получить должность министра по чрезвычайным ситуациям.

А вам Юлия Владимировна что обещала – в случае ее победы?

Я получил предложение возглавить область... Но я человек реальный, за моими плечами сложная жизнь – и не верю никаким обещаниям. Увидим, как закончатся выборы.

Наталия Петервари, Ужгород