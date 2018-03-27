«Штольня»: отечественный фильм ужасов почему-то вызывает много смеха

Картина начинается с того, что пятеро студентов отправляются в археологическую экспедицию, находят в лесу заброшенную штольню и начинают блуждать по ее подземным лабиринтам в поисках идола языческого бога Перуна. Надо сказать, компания подобралась крайне неудачная, во всяком случае, зрителю поначалу не так просто отличить друг от друга некоторых героев. Кроме главного персонажа – «ботаника» Малька, здесь целых две блондинки (Катя и Вики) и два мачо (Ден и Бита). И если к концу фильма блондинок еще как-то можно дифференцировать, то оба мачо-брюнета так и остаются до самой их смерти практически неразличимы.

Ах да, есть еще профессор. Правда, он совсем не безумный, как полагается в таких случаях, а обычный киевский интеллектуал, только не в затертом галстуке, а в клетчатой ковбойской рубашке. Студентов тоже не избежала волна американизации: в свободное от лазанья по заброшенной штольне время они рубятся в баскетбол на тщательно вылизанной спортплощадке. Ясное дело, спортсмен из «ботаника» никакой, но как истинный герой он демонстрирует свою ловкость, проницательность и выдержку, когда начинается настоящий экстрим - охота за студентами.

Преследует молодых людей служитель культа Перуна, живущий в шахте, – его богу нужны жертвы. Жестокий охотник сначала заваливает камнями мачо номер один, потом склеивает ласты первая блондинка. Искушенный зритель ожидает, что кто-то из героев начнет заниматься в штольне сексом, ведь, как известно, зло в фильмах ужасов больше всего проявляет интерес именно к парочкам, предающимся плотским утехам. Но напрасно, секса в «Штольне» нет. Вместо этого мачо номер два подставляется тем, что мочится на провод под напряжением. Исход – летальный. Однако прежде чем умереть, бедолага успевает расстрелять в упор профессора. Он разряжает в него автомат, оставшийся в штольне со времен войны и найденный там молодыми археологами. Для чего профессор сначала покидает своих студентов, а потом, словно привидение, бегает по лабиринтам штольни, так и остается неразрешимой загадкой.

В живых остается «ботаник» и блондинка номер два. Им удается расправиться с подземным маньяком и за несколько секунд до взрыва покинуть штольню. Спасшиеся студенты оказываются людьми совершенно не впечатлительными. Избежав смерти и покинув ловушку, они первым же делом целуются устами, с которых недавно смахнули трупных червей (пригубили мясо с душком), а потом идут счастливые по чистому полю под Киевом, даже не забивая головы простым вопросом: к чему все это было? Наверное, бегающий по штольне маньяк – привычное дело для людей, выросших на фильмах о Фредди Крюгере.

Мне повезло: я смотрел «Штольню» в кинотеатре с компанией циников, которые живо комментировали каждую фразу. Благо, что текст давал пищу для этого. Так, на вопрос героя: «Где наш дорогой профессор?» они, не сговариваясь, отвечали: «В Донецке!» и заливались смехом. Но хохотали не только они, на «первом украинском фильме ужасов» веселились, роняя поп-корн, простые девушки-пэтэушницы, картина подняла настроение и представительной семье – папе, маме и двум их детям. Характерно то, что люди особенно хохотали над теми эпизодами, которые, по идее, должны были нагнать больше всего ужаса.

В этом смысле «Штольня» мне напомнила «9-ю роту». Бондарчук хотел вызвать жалость к советским солдатам, но симпатии зрителя оказываются на стороне афганцев. Такой же – абсолютно обратный – эффект возникает и после просмотра «Штольни»: хотели сделать фильм ужасов, кричали и пугали, а вышло как всегда.

Дело, тут, наверное, в том, что создатели «Штольни» отнеслись к своему продукту без тени юмора. Кинематографисты не захотели смеяться над собой, за них это успешно сделали зрители. Кроме того, команда «Штольни» пренебрегла одним важным правилом создания «ужастика»: напряжение должно сменяться расслабляющими моментами. Здесь же о расслаблении речи даже не идет – все серьезно как в морге: «первый украинский блокбастер» все же.

Кинематографисты признают, что их продукт далеко не совершенен, и в свое оправдание говорят, что денег на съемку у них было мало. Однако, как сказано, на фильм потрачено около четырех миллионов гривен – около восьми сотен тысяч долларов. Говорят, это немного, но ведь и «Штольня» - не «Кинг-Конг». Во всем фильме использована заброшенная шахта, баскетбольная площадка и пара иномарок. Ну, красная краска для раскрашивания стен подземелья «под кровь». Алексей Хорошко, продюсер, оператор и соавтор сценария фильма, сказал нам в интервью:

- Я вложил в этот фильм все свои деньги.

- Четыре миллиона гривен. Откуда?

- Это был подарок родителей, которые я решил вложить в фильм… Чужие деньги нужно возвращать, а свои – нет.

- Куда пошло так много денег? Мне вообще фильм показался из разряда так называемых «нольбюджетных». Когда что-то делается на чистом энтузиазме.

- Вы судите как непрофессионал. На самом деле тут было много непредвиденных расходов. Нужно было ездить в Москву, чтобы обрабатывать пленку, нужен долби-звук. Да много чего.

- Окупится ли этот проект?

- Нет, конечно.

- Почему?

- У зрителей существует предвзятость в отношении украинского кино, и особенно это касается блокбастеров. Но ведь надо с чего-то начинать.

Большинство появившихся о фильме отзывов выдержано в положительном духе. Критики опасаются трогать «Штольню», словно бы опасаясь, что в таком случае ранимые отечественные режиссеры побояться создавать новые блокбастеры. На нельзя же хвалить явление только за то, что оно впервые появилось в Украине.

А еще в фильме есть саундтрек, в припеве которого слово «штольня» рифмуется со словом «прикольно». И правда, прикольный фильм. Смешной.

Алексей Просекин

Справка

«Штольня» – 90 минут.

Режиссер и сценарист – Любомир Кобыльчук.

Продюсер, оператор и соавтор сценария – Алексей Хорошко.

Копродюсер и дистрибьютор – Артхаус Трафик.

В ролях: Малек («ботаник») – Алексей Забегаев, блондинки - Ольга Сторожук, Светлана Артамонова. Мачо – Сергей Стасько, Павел Ли.

В Киеве фильм идет в таких кинотеатрах: "Линия кино" (ТЦ Алладин ул. Гришка, 5), "Баттерфляй на Петровке" (п-т. Красных Казаков, 6), "Баттерфляй Ультрамарин" (ул. Урицкого, 1-А, "Жовтень" ул. Константиновская, 26), "Киевская Русь" (ул. Артема, 93), "Флоренция" (пр-т. Маяковского, 31), "Одесса-Кино" (п-т. Победы, 34-й этаж универмага "Украина»), "Киев", (ул. Б. Васильковская (Красноармейская), 19, "Кинопалац", (ул. Институтская, 1), "Кинопанорама" (ул. Шота Руставели,19).