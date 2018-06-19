Можно ли напечатать 1,5 миллионов лишних бюллетеней?

Конфликт с полиграфкомбинатом “Украина”, печатающим избирательные бюллетени, стал вчера главной новостью отечественных СМИ. Напомним, что в конце прошлой недели Минфин своим приказом сменил руководство на комбинате. А в шесть утра в понедельник, по версии депутатов от Партии регионов, туда ворвались милиционеры и принялись всё ломать. Сами “регионалы” несмотря на столь ранний час наблюдали за захватом комбината, утверждая, что знали о нем еще в пятницу.

По их версии, неправомерные действия вокруг комбината “Украина” были совершены бютовцами, желающими дополнительно напечатать полтора миллиона избирательных бюллетеней, чтобы потом фальсифицировать результаты выборов. Министр внутренних дел Юрий Луценко утверждает, что “речь идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса, близкого к Партии регионов. Ни о каких дополнительных тиражах (бюллетеней) речи быть не может”. По его словам, «дело в том, что полиграфкомбинат «Украина», в частности, печатает паспорта и другие документы строгой отчетности для государственных нужд. МВД фактически обвинила в конфликте народного депутата Украины Василия Грицака, близкого к консорциуму ЕГАПС, который якобы отказался печатать паспорта в январе, в итоге сегодня у нас 60 тысяч граждан заплатили деньги, но не могут получить паспорт, потому что ЕГАПС, фактически используя свое монопольное положение и влияние на прежнего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязательства без предоплаты.

Можно ли в Украине тайно напечатать, скажем, полтора миллиона бюллетеней и вбросить их в урны, чтобы “сократить разрыв” в результатах голосования? Если да, то как именно? Об этом мы спросили у экспертов.

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины: МОЖНО СОРВАТЬ ВЫБОРЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Очень проблемно незаметно допечатать полтора миллиона бюллетеней. Это же несколько тонн бумаги! Потому предполагаемое допечатывание бюллетеней – это не более чем выдумка. Также не представляю, как такое количество бюллетеней вбросить в избирательные урны. Плюс не следует забывать, что на каждом бюллетне типографским образом печатается номер участка и округа.

Другое дело: можно ли, контролируя комбинат “Украина”, не напечатать достаточное количество бюллетеней или напечатать их несвоевременно, или просто запаковать бюллетени для одного участка в пакет для другого. А если номера не будут совпадать с номером участка, автоматически голосование признается недействительным.

Поэтому, если мы говорим о контроле над комбинатом “Украина”, то речь идет не так о возможности напечатать дополнительные бюллетени, как сорвать выборы на отдельных участках – путем нехватки бюллетеней или несвоевременного печатания.

Андрей Магера, заместитель председателя ЦИК: ЭТО НЕВОЗМОЖНО! «УКРАИНА» – РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ Я уже устал повторять, что невозможно напечатать дополнительные бюллетени, потому что полиграфкомбинат «Украина» – это режимный объект, где не так просто, как кто-то где-то считает, осуществить дополнительное печатание бюллетеней, кроме предусмотренных договором между ЦИК и комбинатом.

Потом эти бюллетени с помощью предприятия спецсвязи доставляются в соответствующие избирательные округа и по протоколу представитель ЦИК передает такие бюллетени территориальной избирательной комиссии на ее заседании. Потому злоупотребить здесь каким-то образом невозможно.

Сергей Кивалов, экс-председатель ЦИК (передал через своего пресс-секретаря): Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ Я не специалист по фальсификациям. Мне не известны планы наших оппонентов. В СМИ прозвучали сообщения о том, что команда премьер-министра пыталась незаконно сменить руководство комбината “Украина” с целью напечатать дополнительно 1,5 миллионов бюллетеней.

Все прекрасно понимают, если напечатать лишние денежные знаки, то в государстве начнется инфляция. А если в таком огромном количестве появятся лишние избирательные бюллетени, то это приведет к хаосу и дестабилизации самого избирательного процесса. Причем эта лишняя масса бюллетеней может быть применена по-разному, в том числе и как провокация против нашей политической силы.

По аналогии с денежными банкнотами, самое важное в производстве бюллетеней, – это матрица, с помощью которой они печатаются. Потому главное, чтобы матрица после использования была немедленно уничтожена в присутствии официальных лиц, представителей разных политических сил, журналистов, телекамер, то есть публично.

Естественно, мы обеспокоены ситуацией на предприятии «Украина». И сделаем все, чтобы сценарии с лишними бюллетенями не реализовались. Мы уверены в своей победе, но хотим взять ее в честной борьбе.

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная: ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕАКЦИЮ НЕОСВЕДОМЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ Практика доказывает, что такое невозможно. И те, кто такие предположения делает, плохо знает избирательное законодательство, не очень разбирается в процессе голосования и установления итогов голосования на избирательных участках.

Дело в том, что все избирательные бюллетени печатаются с указанием номеров избирательного участка и территориального избирательного округа. И если не будет совпадать количество бюллетеней в избирательных урнах с их количеством, переданным избирательному участку хоть на десять процентов, то, безусловно, результаты на таком участке будут признаны недействительными. Поэтому использование избыточного количества бюллетеней на избирательных участках абсолютно недопустимо и приведет лишь к срыву голосования в пределах соответствующего участка.

Поэтому, считаю, такие заявления полными провокациями, и направлены они на реакцию людей, не разбирающихся в избирательном законодательстве, не знакомых с технологией подсчета голосов и составлением протоколов участковых избирательных участков.

Бумага для изготовления бюллетеней заказывается специально у французской фирмы, с защитными элементами, в частности с водяными знаками. Фирма использует для защиты бумаги новейшие мировые технологии. Бумагу полиграфкомбинат заказывал именно в том количестве, которое необходимо для изготовления избирательных бюллетеней, – исходя из числа избирателей, включенных в списки на избирательных участках, плюс 0,5 процента резерва. Ориентировочное их количество 37 миллионов.

Вы поймите, если такое случится, то сразу будет установлено несоответствие количества неиспользованных избирательных бюллетеней и использованных. Этот дисбаланс сразу проявится во время подсчета голосов.

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Мы также обратились к специалистам известных полиграфических компаний, которые хорошо знают ситуацию на комбинате “Украина”, с просьбой прокомментировать конфликт. Опрошенные нами полиграфисты не допускают возможности того, что названное количество бюллетеней можно напечатать тайно.

“На комбинате есть одна, максимум две машины, которая может печатать продукцию такого качества, как избирательный бюллетень, – объяснил нам руководитель одного из ведущих предприятий, попросив не называть его имени (“некорректно публично комментировать проблемы коллег”). – Технология такова: для печати бюллетеня берется лист формата А1, который дважды или трижды “прогоняется” через эту машину. Тогда на него наносятся необходимые степени защиты. Если один лист вмещает четыре бюллетеня, то чтобы напечатать полтора миллиона бюллетеней, одна машина должна прогнать 375 тысяч листов. На это уйдет больше суток. Для этого нужно на 28 часов закрыть комбинат и освободить его от других заказов. Кроме того, среди персонала на комбинате нет политического единства, потому рассчитывать, что люди, которые бы делали дополнительный тираж, не догадаются, для чего они это делают, и не проболтаются, – просто нереально”.

Наш собеседник считает, что смена руководства на полиграфкомбинате может объясняться двумя причинами. Первая, бютовцы предпочли бы оградить себя от возможных фальсификаций со стороны ПР, и вторая – пытались “вытеснить” с комбината компанию ЕГАПС, которая, печатая загранпаспорты, “делает сумасшедшие для полиграфии деньги на ровном месте”. В пользу такой версии, считает наш собеседник, говорит то, что первый материал с фотографиями о захвате “Украины” был размещен в семь утра на веб-сайте “Багнет”, имеющем отношение к “регионалу” Василию Грицаку, а он, по словам министра внутренних дел Юрия Луценко, причастен к компании ЕГАПС.

Опрашивали Маша Мищенко, Ксеня Лесив