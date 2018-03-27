Что такое токсический гепатит, которым заболел Турчинов?

Одному из лидеров БЮТ, бывшему председателю Службы безопасности Украины Александру Турчинову поставлен диагноз “токсический гепатит”. По словам пресс-секретаря БЮТ Виталия Чепиноги, Турчинов лечится в больнице “Феофания”, его состояние является довольно тяжелым, в частности, до сих пор неизвестно происхождение “токсичного гепатита”.

Ранее один из новоизбранных депутатов от БЮТ Олег Ляшко, высказывал предположение, что Турчинова могли отравить.

"У нас есть подозрения, что его отравили. Я вчера разговаривал с Турчиновым, он был как раз под капельницей, и я лично это видел. И разговаривал с ним о случившемся. Есть некоторые факты, указывающие на неестественную причину его попадания в больницу", - сказал О.Ляшко по радио «Свобода».

Как объясняют медики, гепатит - это острое или хроническое воспаление печени.

Токсические гепатиты обусловлены воздействием на печеночную ткань определенных химических соединений. Иногда они связаны с инфекционными или системными заболеваниями.

Токсические гепатиты могут быть вызваны случайным употреблением токсических веществ промышленного (например, ядохимикаты) и растительного (ядовитые грибы) происхождения.

К клиническим симптомам гепатита относятся болезненность в правом подреберье, увеличение размеров печени и желтуха (пожелтение кожи).