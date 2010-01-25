Роженицу привезли в роддом пожарные: скорая не прошла через заносы

В Запорожской области из-за заносов роженицу пришлось доставлять в роддом на пожарной машине.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в Запорожской области, оказывать помощь роженице, к которой из-за состояния дороги не могла проехать скорая помощь, сегодня ночью пришлось дежурному караулу пожарной части пгт Черниговка.

"25 января в 4.43 на пункт связи службы спасения "101" поступило сообщение от дежурного Черниговской центральной районной больницы о том, что автомобиль скорой помощи не проехал через заносы в село Могиляны, где у женщины начались роды. Дежурный караул по охране пгт Черниговка выехал на помощь роженице и неподалеку от села увидел карету "скорой" застрявшую в сугробе. Бойцы МЧС вытащили автомобиль из снега, но продолжать движение дальше он не мог. Поэтому медперсонал был пересажен в пожарный автомобиль повышенной проходимости, который и поехал на вызов. Роженицу забрали и на нем отвезли в Черниговский роддом", - сообщили в МЧС, отметив, что в пожарном автомобиле у женщины начались схватки.

Тем не менее, сообщает пресс-центр ГУ МЧС, роженицу удалось своевременно доставить в роддом, где она благополучно родила девочку.

Сейчас, по данным медиков, и мама, и ребенок чувствуют себя нормально.