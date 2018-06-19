Почему Тимошенко потеряла голоса на Киевщине

Земельный скандал в Вишневом сыграл не в интересах БЮТ. Позиция бютовцев в местном совете повлияла на настроения граждан, изменила отношение к этой политической силе... За два дня до первого тура президентской гонки жители Киевщины достали из своих дверных косяков, калиток и почтовых ящиков спецвыпуск «Киевской правды». Для фракции БЮТ, контролирующей Киевский облсовет и представитель которой этот совет возглавляет, не воспользоваться хорошо знакомой шапкой областной газеты было бы странным. Спецвыпуск содержал изображение бюллетеня с правильным местом, где ставить отметку, и тезисы избирательной программы Юлии Тимошенко.

Особенно не до шуток в случае прихода премьера к президентской власти будет земельной мафии. Цитирую «Киевскую правду» от 14 января 2010 года: «Пусть те чиновники и высокопоставленные должностные лица, которые нечестными, грязными руками что-то взяли у государства на базе коррупции, вернут награбленное назад. Если сами не смогут это сделать, то мы их просто заставим. В этом направлении я шаг за шагом буду делать это настолько, насколько у меня будет хватать сил, потому что другого пути очистить Украину от этой всей нечисти просто не существует».

Однако результаты первого тура выборов на Киевщине зафиксировали ослабление электоральных позиций Тимошенко – она потеряла 85 тысяч голосов по сравнению с парламентскими выборами 2007 года. Особенно снизилась поддержка в поясе столичных городов-спутников: в Броварах, Борисполе, Боярке, Обухове, Вишневом, где БЮТ осенью в 2007 году набрал свыше 55 процентов голосов. Электоральный урожай 17 января 2010 года оказался хоть и приличным, однако куда скромнее – в пределах 40 процентов. А в Славутиче произошло вообще что-то непостижимое – Янукович опередил Тимошенко.

Председатель Киевского областного совета Владимир Майбоженко, который руководил областным избирательным штабом, удержался у руля кампании, хотя ему предлагали освобождение. Но для того, чтобы протеже Губского стал губернатором Киевщины, должно случиться чудо. В Белом Доме на площади Леси Украини, где Киевская облгосадминистрация соседствует с ЦИК, уже начинают готовиться к приходу “регионала”-нафтогазовца Юрия Бойко. Изредка, впрочем, всплывает имя ирпенского налогового генерала и по совместительству певца Петра Мельника, но его кандидатуру давно не воспринимают всерьез.

Впрочем, вернемся с площади Леси Украинки в заснеженые поля Киевщины, которые, хоть и потеряли в цене за время экономического коллапса 2009 года, но все еще остаются лакомым куском для мелких, средних и крупных латифундистов, а «крышующих» их. Другими словами, для той «земельной мафии», которой Ю.В. объявила войну.

Кто знает, если бы эта война велась раньше, последовательно и бескомпромиссно, то Тимошенко, может, и не потеряла бы столько голосов в благосклонной к ней области. Воевать должны были саламандры-бютовцы из местных советов, ведь бютовские фракции по результатам местных выборов 30 марта 2006 года получили большинство практически во всех местных советах Киевщины. Значит, у местных депутатов-бютовцев было время и возможности проявить себя в войне с «земельной мафией».

Они этого не сделали...

Показателен пример Вишневого – города в Киево-Святошинском районе, за Кольцевой дорогой столицы. Какая инвестиционная стоимость земельных участков в этом районе – можете представить сами. Поэтому 17 сентября прошлого года правоохранительные органы задержали при получении взятки в особо крупном размере – 2 млн. 550 тыс. грн. – первого зама городского головы Владимир Стужука. Вице-мэр обещал предпринимателю «способствовать» в получении участка в поле между Вишневым и Кольцевой дорогой для строительства коттеджного городка. Этот инцидент получил широкую огласку в прессе, а недавно пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что дело передано в суду.

В распоряжение УНИАН попал текст представления прокуратуры Киевской области в Вишневый городской совет. Документ детализирует обстоятельства вымогания и получения взятки вице-мэром Вишневого, вплоть до названий кафе и фирмы, где это происходило, уточняет суммы и проливает свет на детали сделки – 500 тысяч долларов за заключение договора аренды и еще 2 миллиона – за приобретение корпоративных прав на компанию, для которой был отведен десятигектарный земельный участок, что, собственно, и была предметом громкого соглашения.

Поскольку документ является публичным (его получили на руки работники исполкома и депутаты городского совета), УНИАН считает возможным его обнародовать (с ним можно познакомиться тут).

Однако земельный скандал в Вишневом сыграл не в интересах БЮТ. Можно утверждать, что позиция бютовцев Вишневого городского совета в этом скандале повлияла на настроении вишневцев, изменила у многих из них отношение к белосердечной политической силе, которая в результате не досчиталась в Вишневом многих голосов.

От самого начала десять из 14 депутатов-бютовцев в Вишневом совете активно поддерживали выделение этого земельного участка ООО «Технопарк-Вишневе», в котором сразу проступали признаки фиктивности, – компания «рога и копыта» с двумя стульями и одним столом была создана исключительно для отвода на нее 10-гектарного участка с последующей продажей – как выяснилось, за 2 млн. долларов. На бютовцев не влияли ни переполненные залы, когда вишневчане приходили на сессии просить не голосовать за сомнительную сделку, ни письма жителей в адрес Тимошенко и Турчинова. В письмах местные жители предупреждали: если представители БЮТ и дальше будут поддерживать земельную аферу, эта политическая сила потеряет много голосов в Вишневом. Что в конце концов и произошло. Между тем депутаты от БЮТ молча, понурив головы, решения за решением голосовали за отведение 10 га.

Когда же главный организатор этой сделки Стужук был арестован при получении гигантской взятки, депутаты-бютовцы были первыми, кто в письме на имя судьи поклялся взять чиновника на поруки.

К чести областного руководства партии «Батьківщина», депутаты-бютовцы, грудью ложившиеся в защиту решения об исключении из собственности территориального общества 10 га последней незастроенной вишневской земли, были исключены из партии. Но сказав «а», нужно было говорить «б» – вишневчане ждали, что к таким народным избранникам будет применен императивный мандат, и они перестанут быть депутатами.

Такое решение должен был принять съезд БЮТ. На нем на Майдане выдвинули кандидатом в президенты лидера партии, и чистить лавы или было неловко, или не хватило времени.

Поэтому заверение лидера о борьбе с «земельной мафией» на жителей Вишневого не произвели особго впечатления, как и на жителей Белой Церкви, Ирпеня, Василькова.

В Вишневом за Ю.В. проголосовало 39 процентов, а в 2007-м – 56.

Кстати, представление прокуратуры датировано 13 ноября прошлого года, но в руки депутатов городского совета попало лишь на этой неделе. Под номером, за которым его зарегистрировали осенью, значится совсем другой документ, а само представление бесследно исчезло. Документ опять появился на свет лишь после повторного напоминания прокуратуры, удивленной тем, что у Вишневого городского совета не находится времени на рассмотрение ее представления.

Станислав Голубенко