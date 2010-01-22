Чиновник из Вишневого руководит городом СМСками из камеры?

Расследование уголовного дела по обвинению первого заместителя городского председателя Вишневого Владимира СТУЖУКА в вымогательстве и получении взятки в особо крупных размерах завершено и передано в суд. Об этом сообщила в сегодняшнем номере, со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, «Газета по-киевски».

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2009 года В.СТУЖУК был задержан при получении им взятки в размере 2,5 млн. грн. Это была первая часть взятки – всего он требовал почти 500 тысяч долларов у предпринимателя за выделение под строительство коммерческого центра 10 гектаров городской земли. 21 сентября прошлого года суд избрал в виде меры пресечения содержание В.СТУЖУКА под стражей в течение двух месяцев, а в ноябре продлил пребывание под стражей еще на два месяца. Взятка, полученная В.СТУЖУКОМ, была признана крупнейшей из задокументированных в 2009 году, по рейтингу, составленному МВД Украины.

Находясь с сентября прошлого года в камере предварительного следствия, В.СТУЖУК, тем не менее, продолжает формально занимать должность первого заместителя городского председателя Вишневого, сообщили корреспонденту УНИАН в аппарате городского Совета Вишневого. Городской председатель Вишневого Анатолий ГОШКО до сих пор не поднимал перед депутатами вопрос об освобождении В.СТУЖУКА от должности своего заместителя и о выведении его из членов исполнительного комитета.

Только второго февраля с.г. и только по настоянию прокуратуры Киевской области на сессии городского Совета Вишневого будет вынесен вопрос об освобождении В.СТУЖУКА от должности первого заместителя городского председателя, сообщил УНИАН депутат городского Совета Вячеслав ШАПКА. В.ШАПКА, тем не менее, не убежден, что большинство депутатов городского Совета выскажутся за снятие В.СТУЖУКА с должности, поскольку у значительной части депутатов еще есть намерения взять его на поруки. По словам депутата городского Совета, значительная часть жителей города убеждена, что В.СТУЖУК продолжает осуществлять «оперативное управление городом, направляя своим доверенным лицам, в т.ч. в исполнительном комитете города, SMSски из Лукьяновского изолятора».