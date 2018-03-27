Прежде на Пасху расписывали яйца не кур, а аистов

Расписывать яйцо считалось обязанностью женщины, причем обязательно детородного возраста. Рассказывает научный сотрудник Львовского Института этнографии Мария Майерчик.

Писанка своим происхождением уходит в древнейшие времена, гораздо более давние, чем библейские. Яйцо как символ использовали на самой заре формирования человечества.

Точно неизвестно когда на украинских землях начали расписывать яйца. Писанок не находили в трипольской культуре (неолит). Но орнаменты на женской одежде и крынках трипольчан потом повторялась на украинских расписананных яйцах. Считается, что все эти кружочки, полоски, розеты, солнышки, листочки - это простейшая универсальная символика, характерная для разных народов. Творение знаков генетически заложено в человеке, и эти знаки повторяются в разных культурах и традициях независимо от географии и времени.

Глиняные расписанные яйца находили в могилах антов, протославянских племен, живших в Центральной Украине и существовавших параллельно со славянами, а затем слившихся с ними. В Украине сначала разрисовывали яйца диких птиц, потом домашних, но крупных пернатых: уток, гусей. Интересно, что до XVII века на Пасху расписывали яйца аистов, которые тогда были одомашнены. Яйцо запекали в печи, оно сохло и еще долго украшало стол хозяев.

Расписывать яйцо считалось извечной обязанностью женщины. В разных традициях и местностях это делали девушки, молодые или старшие женщины, но обязательно детородного возраста. С женщиной связывалась жизнь, яйцо было символом рождениям. Так как птицы именно из яйца высиживали потомство. Это непостижимое явление жизни из неживого и символизирует христианский праздник Воскресенья.

В XIX веке скорлупу освященной писанки бросали в воду, считая, что она дойдет до рахманов (это параллельный мир) и скажет умершим, что наступила Пасха. Считалось, что скорлупа писанки имеет лечебное действие, умножает урожай... Писанка сама по себе - сокровищница мифов и легенд.

Следует различать писанки и пасхальные яйца. Пасхальные яйца проще, их красят с помощью естественных или искусственных красителей. Конечно, в давние времена цвет получали только естественным путем: зеленый - из омелы, красный - из листьев мальвы и коры дуба. Самое сложное было добиться серебряного и черного цветов.

Более раннее яйцо расписывали лишь с помощью пчелиного воска. Технологически это было удобно: воск не пристает к яйцу. Он хорошо прилегает к поверхности. На яйцо наносилась специальным устройством - писаком - тоненькая полоска расплавленного воска. Им писали, как ручкой. Разрисованную писанку помещали в желтый краситель, потом вынимали и сушили, опять разрисовывали воском и клали в красный краситель... Так делали несколько раз, потом воск снимали, и писанка сияла всеми цветами на темном фоне. Технику росписи яиц сейчас воспроизводят во многих церковных мастерских.