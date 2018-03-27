Прежде на Пасху расписывали яйца не кур, а аистов
Расписывать яйцо считалось обязанностью женщины, и только детородного возраста. Рассказывает сотрудник Львовского Института этнографии Мария Майерчик...
Расписывать яйцо считалось обязанностью женщины, причем обязательно детородного возраста. Рассказывает научный сотрудник Львовского Института этнографии Мария Майерчик.
Писанка своим происхождением уходит в древнейшие времена, гораздо более давние, чем библейские. Яйцо как символ использовали на самой заре формирования человечества.
Точно неизвестно когда на украинских землях начали расписывать яйца. Писанок не находили в трипольской культуре (неолит). Но орнаменты на женской одежде и крынках трипольчан потом повторялась на украинских расписананных яйцах. Считается, что все эти кружочки, полоски, розеты, солнышки, листочки - это простейшая универсальная символика, характерная для разных народов. Творение знаков генетически заложено в человеке, и эти знаки повторяются в разных культурах и традициях независимо от географии и времени.
Глиняные расписанные яйца находили в могилах антов, протославянских племен, живших в Центральной Украине и существовавших параллельно со славянами, а затем слившихся с ними. В Украине сначала разрисовывали яйца диких птиц, потом домашних, но крупных пернатых: уток, гусей. Интересно, что до XVII века на Пасху расписывали яйца аистов, которые тогда были одомашнены. Яйцо запекали в печи, оно сохло и еще долго украшало стол хозяев.
Расписывать яйцо считалось извечной обязанностью женщины. В разных традициях и местностях это делали девушки, молодые или старшие женщины, но обязательно детородного возраста. С женщиной связывалась жизнь, яйцо было символом рождениям. Так как птицы именно из яйца высиживали потомство. Это непостижимое явление жизни из неживого и символизирует христианский праздник Воскресенья.
В XIX веке скорлупу освященной писанки бросали в воду, считая, что она дойдет до рахманов (это параллельный мир) и скажет умершим, что наступила Пасха. Считалось, что скорлупа писанки имеет лечебное действие, умножает урожай... Писанка сама по себе - сокровищница мифов и легенд.
Следует различать писанки и пасхальные яйца. Пасхальные яйца проще, их красят с помощью естественных или искусственных красителей. Конечно, в давние времена цвет получали только естественным путем: зеленый - из омелы, красный - из листьев мальвы и коры дуба. Самое сложное было добиться серебряного и черного цветов.
Более раннее яйцо расписывали лишь с помощью пчелиного воска. Технологически это было удобно: воск не пристает к яйцу. Он хорошо прилегает к поверхности. На яйцо наносилась специальным устройством - писаком - тоненькая полоска расплавленного воска. Им писали, как ручкой. Разрисованную писанку помещали в желтый краситель, потом вынимали и сушили, опять разрисовывали воском и клали в красный краситель... Так делали несколько раз, потом воск снимали, и писанка сияла всеми цветами на темном фоне. Технику росписи яиц сейчас воспроизводят во многих церковных мастерских.