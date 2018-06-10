Януковичу подарили портфель и показали живого Коэльо (фоторепортаж из Давоса)
18:06, 27 января 2007
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"Мы приехали мир посмотреть и немного себя показать", - с улыбкой заявил украинский премьер, добавив, что считает Давос местом показа моды...
Больше 2 тысяч известных политиков, бизнесменов, представителей науки, СМИ, общественных организаций принимают участие в Международном экономическом форуме в Давосе. В центре внимания нынешнего собрания мировой элиты - вопрос глобального потепления. Другие ключевые темы - израильско-палестинский конфликт, перспективы Ирака, проблемы глобальных поставок энергоресурсов.
Украину на форуме представляет премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.
"Мы приехали посмотреть мир и немного себя показать", - с улыбкой заявил он журналистам, прибавив, что считает Давос местом "показа моды направлений развития мировой экономики".
Пинчук показывает Януковичу, где выдают фирменные портфели с надписью ”Давос”.
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