Януковичу подарили портфель и показали живого Коэльо (фоторепортаж из Давоса)

Больше 2 тысяч известных политиков, бизнесменов, представителей науки, СМИ, общественных организаций принимают участие в Международном экономическом форуме в Давосе. В центре внимания нынешнего собрания мировой элиты - вопрос глобального потепления. Другие ключевые темы - израильско-палестинский конфликт, перспективы Ирака, проблемы глобальных поставок энергоресурсов.

Украину на форуме представляет премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

"Мы приехали посмотреть мир и немного себя показать", - с улыбкой заявил он журналистам, прибавив, что считает Давос местом "показа моды направлений развития мировой экономики".

Пинчук показывает Януковичу, где выдают фирменные портфели с надписью ”Давос”.

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Фото Андрея Мосиенко