Вехи недели: Изобилие от Тимошенко, сюрприз от Тигипко и крещенская прорубь для Ющенко

Украина прошла через испытание первым туром президентских выборов. Вопреки пугающим прогнозам и предсказаниям, голосование прошло спокойно и организованно. Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу предстоит повторно искать путь к сердцам избирателей, а Виктору Ющенко – готовиться к переходу в иное политическое качество.

Финальный отрезок президентской кампании получился весьма насыщенным. Претенденты на высший государственный пост практически не вылезали «из ящика», раздавая обещания с легкостью фокусника, демонстрирующего школьникам свои незамысловатые трюки. Впрочем, не все кандидаты работали на позитив: Виктор Ющенко даже под угрозой судебного преследования со стороны соратников Юлии Тимошенко настойчиво рассказывал о финансовых махинациях премьера. Но, как показали предварительные итоги голосования, Виктору Андреевичу это не помогло, а Юлии Владимировне не помешало.

Лидер БЮТ проявила не только известные бойцовские качества, но и продемонстрировала наличие немалых ресурсов. В борьбе за голоса неопределившихся избирателей Юлия Владимировна совершила информационный марш-бросок по основным рейтинговым телеканалам страны, в разных форматах представляя собственное видение будущего Украины. Особенно запоминающимся получилось трехчасовое общение с прессой: Тимошенко бичевала олигархов с таким гневным энтузиазмом, что невольно казалось, будто их перевоспитание и раскулачивание началось с парламентской фракции БЮТ. Премьер поведала о приоритетах развития Украины, посулив в течение нескольких лет полноценную европейскую интеграцию, а за свою первую президентскую каденцию – обеспечение полной энергетической безопасности страны. Слушать речи Юлии Владимировны о «перетекании нефти и газа» на шельф Черного моря несколько жутковато всем, кто помнит школьный курс географии, но избирателям, похоже, нравятся картинки грядущего энергетического изобилия.

Виктору Януковичу со своей конкуренткой в публичной полемике состязаться опасно, но не исключено, что придется. Отказ от телевизионных дебатов, обусловленный страхом потери рейтинга, для лидера Партии регионов может стать неправильным рецептом. Впрочем, результат первого тура не позволит Виктору Федоровичу почивать на лаврах: в бютовском штабе в целом удовлетворены результатом голосования 17 января. Так что Януковичу предстоит срочно найти методы противодействия более подвижному и острому на язык оппоненту.

С одной стороны, прошедший без особых эксцессов первый тур президентских выборов вселяет надежду в цивилизованную политическую борьбу, с другой – в штабах фаворитов кампании наблюдается повышенная активность. Для окончательной победы необходимо обеспечить высокую явку, отстоять результаты и переиграть членов избиркомов, делегированных техническими кандидатами оппонента.

Вероятно, ареной противостояния станет Верховная Рада, к руководству которой вернется, не солоно хлебавши, Владимир Литвин. Его участие в президентской кампании подтвердило известную истину: нечего спикеру парламента пытаться занять президентское кресло. Владимир Михайлович будет срочно вспоминать навыки миротворца, приобретенные в 2004 году, и пытаться повлиять на ход политических событий. При этом ему необходимо помнить, что после завершения эпопеи под названием «президентские выборы» возможны и досрочная парламентская кампания, и ротация состава президиума Верховной Рады.

По законам жанра финалистам президентской гонки не придется рассчитывать на зримую помощь проигравших: Сергей Тигипко и Арсений Яценюк отказались призывать своих сторонников отдать голоса во втором туре за кого-либо из фаворитов. Оба политика не отреагировали позитивно на сладкоголосые обещания Тимошенко и бормотание Януковича на тему консолидации. Юлия Владимировна не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы Виктор Федорович не получил 7 февраля ни одного дополнительного голоса. Но пока она не убедила Тигипко и Яценюка: оба планируют вплотную заняться партийным строительством, причем «сильный украинец» имеет более предпочтительные шансы, чем «переменный фронтовик». Тигипко сумел провести внятную и насыщенную кампанию, и полученная 13-процентная поддержка избирателей определенно не порождает в нем суеверия. Отказавшись от премьерского портфеля в начале 2010-го, он через полтора-два года сможет претендовать на президентское кресло, ведь новому Президенту не удастся объединить страну и набрать больше 50% голосов в свою поддержку. Эта ограниченная легитимность может вылезти боком политику, который будет объявлен Центризбиркомом победителем президентских выборов.

Зато с судьбой все еще действующего Президента более-менее понятно, хотя соратники Виктора Ющенко делают вид, что впервые слышат о таком способе замера общественного мнения как экзит-пол. За пять лет после триумфального для Виктора Андреевича Майдана у остатков его команды проявляется не только очаговая амнезия, но и верноподданнический оптимизм. Впрочем, элементарным тестом на лояльность станет совместное с Ющенко купание в крещенской проруби, которое для главы государства может стать одиночным плаванием.