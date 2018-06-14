Из штаба Ющенко: Ульянченко не исключает, что выборы будут сорваны, Червоненко готов голосовать за Януковича

На протяжении дня атмосфера в штабе действующего Президента Виктора Ющенко была грустной, а деятельность – вялой. Сам Ющенко в стенах Украинского дома, где разместился его штаб, так и не появился.

5 лет тому назад, когда Виктор Андреевич начинал свое восхождение на президентский Олимп, круг его соратников был намного шире. Как сказал Ехануров, “целенаправленная работа на развал национально-демократических сил принесла свой результат”. Его оставили многие люди. Однако осталась неизменная “няня Ющенко”, нынешняя глава Секретариата Вера Ульянченко, руководитель Центрального исполкома “Нашей Украины”, первый заместитель руководителя избирательного штаба Ющенко Роман Бессмертный, первый заместитель председателя совета партии “Наша Украина” Юрий Ехануров, вице-премьер Иван Васюник, депутат и певица Оксана Билозир, ее коллега по партии Лилия Григорович. В штабе также видели секретаря СНБО Раису Богатыреву, руководителя КНУ им. Т. Шевченко Леонида Губерского и “поющего ректора” Михаила Поплавского.

Вера Ульянченко помахала всем ручкой. Однако предварительные результаты выборов она не спешила обсуждать и заявила абсурдную уверенность в том, что Ющенко пройдет во второй тур.

– Нам прежде всего нужны результаты подсчета голосов. Не только результаты экзит-пола. Не потому, что мы не доверяем экзит-полу, а потому что мы хотим иметь реальные цифры, чтобы комментировать. Давайте мы не будем серьезно торговаться о судьбе Виктора Андреевича. Он был, есть и будет Президентом Украины. Нам нужно думать о том, как выиграет или проиграет каждый из нас после результатов, которые будут объявлены. Мы уверены в том, что Виктор Ющенко будет во втором туре, потому что мы уверены в осознанном выборе наших граждан. Я не думаю, что украинцы выберут не дорогу в Европу, не будущее для своих детей, а украинцы выберут дорогу назад. Я в это не верю.

После брифинга Ульянченко журналисты снова скучали. Чтобы скрасить пребывание гостей и прессы, в штабе включали украинские песни. И вдруг неожиданно заиграло что-то такое: “Ах, какая женщина, какая женщина...” Эта песня была бы более-менее уместна в Хаяте, где этой ночью разместился штаб Тимошенко... Однако организаторы быстро исправились и включили “Мила моя” Ивасюка.

В 20.00 в ожидании результатов экзит-полов все соратники Ющенко, которые находились в штабе, выстроились под стенкой, впившись глазами в экраны двух мониторов. Произошло хоть какое-то оживление.

После обнародования экзит-пола по залу пошел гул. А соратники Ющенко начали потихоньку убегать.

Здесь заметно выделялся Евгений Червоненко... Не только своим экзотичным нарядом, но и политическими высказываниями. В короткой шубе с капюшоном из неизвестного зверя и ботинках мехом наружу политик красовался перед однопартийцами. Пропустив рюмашку в буфете, Червоненко сбросил шубу, и уже выходил курить на улицу без верхней одежды, в самой бело-голубой полосатой рубашке (случайно или перепутал штабы?) и жилете.

Данные экзит-полов Червоненко не удивили. Евгений Альфредович рассказал журналистам, что если бы Ющенко начал работать и “вернул сильных управленцев хотя бы год назад”, возможно, итоги сегодняшней избирательной кампании были бы совсем другими. В то же время Червоненко заявил, что он друг Ющенко и они сохранят эту дружбу. А на вопрос: “За кого вы будете голосовать во втором туре?” – без запинки ответил: “За Януковича”.

Богатырева на вопрос о своем политическом будущем ответила, что оно будет “интересным и перспективным”.

– Нужно заниматься тем, что нравится. Я из политики не уходила и не намерена уходить.

Ехануров пообещал, что останется в команде Президента. И заявил, что на будущие выборы в местные Советы “Наша Украина” пойдет самостоятельно.

– По сравнению с тем, сколько “Наша Украина” взяла на последних выборах в столичный городской совет, то где-то втрое увеличилось количество сторонников. Значит, у нас есть надежда. Мы будем работать на 30 мая – будущие выборы.

За кого будет голосовать во втором туре? “Я не вижу кандидата”, – сказал экс-министр обороны.

Бессмертный вспоминал 21 ноября 2004 года, когда “труднее всего было дожить до вечера, а затем пережить первую ночь. Потому что неизвестно было, чем эта ночь закончится”.

– Выборы состоялись, – констатировал политик. – Несмотря на то, что на небольшом количестве участков были нарушения. Это традиционное наше украинское головотяпство: где-то горели участки, где-то несвоевременно подвозили бюллетени... Нет того напряжения, которое было на предыдущих выборах. Нет конфликтов. Говорить окончательно о процентах еще преждевременно. Мы будем ожидать официальных решений, и после этого будет вырабатываться решение штаба Виктора Ющенко и “Нашей Украины”.

Бессмертный также сообщил, что в пятницу состоится заседание совета партии “Наша Украина”, на котором будет дана политическая оценка избирательной кампании.

В этот день об украинском Майдане вспоминал и российский оппозиционер Борис Немцов.

– Я считаю, что Ющенко – это украинский Ельцин. Когда он был на Майдане, я был возле него. И я об этом ничуть не жалею, – заявил Немцов в прямом эфире одного из украинских телеканалов. – Именно тогда на Майдане был сделан стратегический выбор Украины. И Украина стала демократией. И я уверен в том, что кто бы ни победил во втором туре, Украина не свернет с этого стратегического пути. Я уверен на 1000%. Несмотря на все особенности Юлии Владимировны и Виктора Федоровича.

А еще Немцов сказал, что завидует Украине:

– Во-первых, потому что у вас есть выборы, а у нас их нет. Они у нас носят договорной характер. Путин с Медведевым сядут, поговорят, а российский народ беспрекословно их поддерживает. Это позор, но это факт российской жизни. Во-вторых, я вас поздравляю с тем, что у вас есть прямые эфиры. Для вас это банальность а для нас это далекое прошлое...

После объявления экзит-полов Вера Ульянченко заявила, что не исключает, что выборы будут сорваны и отметила, что есть вопрос относительно легитимности многих решений ЦИК.

– В этой ситуации я не исключаю ничего, и мне кажется, что две крупнейшие политических силы и крупнейшие фракции в парламенте именно к этому и вели, – сказала она, упомянув о несовершенстве закона о выборах Президента.

Вообще соратники Ющенко, кроме разве что Ульянченко, не очень охотно общались с прессой и пытались тихонько покинуть штаб. Главной интригой оставалось, появится ли в конце концов сам Виктор Андреевич. Кинолог с симпатичной немецкой овчаркой, а в позже и пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова, которая появилась на пороге Украинского дома, подали журналистам надежду. Как впоследствии оказалось – напрасно. По-видимому, избиратели не оправдали ожиданий Ющенко, как, в свою очередь, Ющенко не оправдал ожиданий избирателей.

...Уже на лестнице возле Украинского дома столкнулась с Леонидом Губерским. Сначала показалось, что ректор огорчен. Оно и не удивительно, ведь Ющенко многое сделал для ведущего учебного заведения страны. Однако Леонид Васильевич отнесся к ситуации профессионально, то есть по-философски (Губерский – доктор философских наук). Мол, выборы – это соревнование, и победитель всегда один. И на выборах жизнь не заканчивается. А президенты, пусть даже и бывшие, не уходят “в никуда”, а остаются влиятельными людьми.

Анна Ященко