Кому и зачем нужно всенародное обсуждение проекта Бюджетного кодекса

“Она подчеркнула, что согласно новому кодексу, оплаченные налоговые поступления будут оставаться там, где люди живут и работают, а не будут перечисляться в центр”...

Положив руку на сердце, признайтесь. Вы за то, чтоб отменить противный, опостылевший, маниакально-коррупционный НДС?

Да.

Вы за то, чтобы отменить 38 процентов начислений на фонд заработной платы, а вместо этого перечислять процентов десять на Ваш и только Ваш персонифицированный пенсионный счет?

Да.

Вы за то, чтобы все оплаченные Вами налоги до последней копеечки оставались в Вашей территориальной общине и шли на оплату ремонта Вашего подъезда, асфальтирования Вашей улицы, зарплату воспитателям Вашего ребенка в детсаде, учителей, Вашего семейного врача и Вашего же участкового милиционера?

Да.

Вы за то, чтобы досрочного выпустить на волю преступников, пусть даже они осознали свою вину?

Против.

Поскольку ответы на эти вопросы очевидны, то авторы нашей исполосованной Конституции, беря за пример десятки конституций мира, вписали в нее статью 74:

«Референдум не допускается относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии».

Играться в опрос с бюджетом и налогами опасно, пусть даже их результат не будет иметь императивных следствий: генетически заложенный в наши ДНК эгоизм автоматически будет гарантировать всенародный «одобрямс».

Однако политики играются. Юлия Тимошенко – цитируем по правительственному веб-порталу– «начинает всенародное обсуждение проектов нового Бюджетного кодекса и Госбюджета-2010»:

«Она подчеркнула, что согласно новому Бюджетному кодексу, оплаченные налоговые поступления будут оставаться там, где люди живут и работают, а не будут перечисляться в центр. «Это будет первый народный бюджет страны, который позволит селам, поселкам и городам Украины расцвести», – отметила премьер-министр... Юлия Тимошенко подчеркнула, что всенародное обсуждение Бюджетного кодекса и Госбюджета-2010 необходимо провести в ближайшие месяц-полтора... Премьер-министр убеждена, что общины полностью интеллектуально готовы распоряжаться своими финансовыми ресурсами: «Вы что, не можете справиться со своим собственным бюджетом интеллектуально? Это что, трудная ситуация, когда «нападают» деньги?»

Обсуждать бюджет и бюджетную конституцию, которой является Бюджетный кодекс, теоретически можно, вот только результат этих «обсуждений» известен наперед.

Не найдется в Украине ни одного местного Совета, который бы не захотел оставить в своем распоряжения 100 процентов налога на доходы физических лиц, налога на доходы предприятий, акцизы и единый налог. И НДС тоже, но при одном условии – этот налог будет засчитываться в местный бюджет, а его негативное сальдо будет возмещать центральный бюджет.

Пограничные области, которые берут на себя основной транзитный груз транспортных потоков, потребуют себе часть пошлины.

Территориальные общины, где ведется добыча полезных ископаемых, – разве не имеют права на общегосударственную плату за пользование недрами? А Полтавщина, Галичина, Крым и Слобожанщина, где осуществляется разработка остатков отечественных углеводородов? – разве справедливо засчитывать в их бюджеты рентную плату за газ и нефть?

А области и районы, по территории которых проходят магистральные трубопроводы? – разве не по-человечески было бы делиться с ними пропорциональной частью платы за транзит газа, нефти и даже аммиака?

А вышки мобильной связи и радио и телевидения, которые словно грибы выросли по населенным пунктам и облучают население? – разве не следует засчитывать в соответствующий бюджет часть платы за частотный ресурс в виде компенсации?

И почему область, которая в пределах своей юрисдикции собирает взносов в Пенсионный фонд больше, чем выплачивает пенсий, должна перечислять избыток в центральный аппарат?

Скажете, абсурд? Да нет, вы внимательно перечтите премьер-министра, которая дословно утверждает: согласно новому Бюджетному кодексу, «оплаченные налоговые поступления будут оставаться там, где люди живут и работают, а не будут перечисляться в центр». Соответственно, главный правительственный чиновник всерьез считает, что на местах возникнет «сложная ситуация, когда «нападают» деньги».

Милиция, дипломатия, армия, наука, высшее образование, государственный аппарат, судебная система – все эти ингредиенты государства будут финансироваться за счет чего, если не налоговых поступлений, которые отныне будут оставаться на местах? За счет евробонда? Дивидендов МВФ? Выпотрошения государственных банков? Эмиссии денег? Продажи газа из хранилищ? Или какого-то другого, неизвестного нам фискального духа?

Да и проект бюджета обсуждать для рядового украинца – при всем к нам, маленьким украинцам, уважении – дело сложное без соответствующей подготовки. Как здесь не согласиться с Литвиным? «Украинская власть утратила любые тормоза. Только что у нас закончилось триумфально всенародное обсуждение Конституции и всенародное одобрение. То же касается и обсуждения бюджета”, – сказал он. Литвин выразил сомнение, что простой человек сможет обсуждать проект бюджета. “Что ему дадут эти колонки цифр? Где себя увидит человек?”

Конечно, все эти обсуждения и «первые народные бюджеты» – не что иное, как предвыборная футурология, которая, к счастью, никогда не пересечется с реальностью. И чем более сложная ситуация для премьера 17 января и 7 февраля, тем надрывнее акценты.

Однако это не шутки. Повеяло 2004-м годом, когда страну с телеэкранов рвали на куски. Теперь ее разрезают на фискальные княжества – мол, берите себе налогов столько, сколько пожелаете. Это не фискальная децентрализация, это фискальная дезинтеграция.

Кстати, почему из всех 50 американских штатов больше всего во времена кризиса 2008–2009 лет пострадала именно Калифорния?

Именно из-за последствий «народного волеизъявления».

В Калифорнии функционирует система «народных поправок», когда тот или иной вопрос, если он успешно проголосован на референдуме, автоматически становится законом.

Калифорния, среди прочего, ограничила себе налог на недвижимость, а затем решили, что для принятия бюджета нужно две трети местного парламента.

В итоге бюджетный беспорядок в Сакраменто можно сравнить разве что с бюджетным хаосом в Киеве. Бюджет на 2010 год не принят, а с бюджетниками расплачиваются векселями – IOUs – I owe you (я тебе должен).

Пока еще банки их принимают и переводят в наличность – под честное слово Терминатора.

Станислав Голубенко