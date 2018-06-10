Ющенко составил компанию бабе Параске (фоторепортаж)

В свое время УНИАН делал предположенияотносительно того, кто вместе с Президентом примет участие в церемонии Крещения 19 января . Можно сказать, что многие наши прогнозы оправдались: премьер Янукович, конечно, отказался от купания под руководством Киевского Патриархата, однако, как мы говорили, рядом с Виктором Андреевичем пожелал быть министр иностранных дел Борис Тарасюк. Такое же желание пережил и киевский мэр. Однако Черновецкий отправился в Харьков на похороны Евгения Кушнарева. Правда, стоит сказать, что сам президент купаться отказался.

Дети в костюмах ангелов в ожидании Президента пытались защитить голубей от пронизывающего ветра

А ведь все так хорошо начиналось: от часовни Крещения Господнего в Гидропарке к воде была выстлана зеленая дорожка – ни дать, ни взять путь к очищению грехов, дорожка венчалась платформой на плаву. Первых лиц государства ожидали дети в одеянии ангелов с белыми голубями. Около тридцати водолазов-спасателей, сотрудников ГКП «Плесо», должны были обеспечить безопасное купание. Сергей Бородавко, руководитель водолазов-спасателей, сказал, что такие функции его работникам приходится выполнять 19 января регулярно на протяжении семи лет.

Самым худшим в этой ситуации была неопределенность: люди не знали, сколько им еще предстояло ждать глав государства, правительства, столицы и церкви. Также никто не мог поручиться за то, кто примет участие в торжествах, назначенных на два часа. Естественно, в указанное время никто не появился, не было «випов» и через полчаса, в пятнадцать ноль-ноль тоже никто не пришел. Тем временем белые шарики, привязанные к плавучей платформе, срывало ветром и уносило вдоль Днепра. Температура была плюсовой, но все же многие люди, пришедшие увидеть своих кумиров и освятить воду, стали мерзнуть и расходиться по домам, тем более что на Гидропарк внезапно двинули холодные массы. Правда, легендарной революционерке бабе Параске это не принесло никаких расстройств, она ожидала Виктора Андреевича с двумя статуэтками Христа:

Баба Параска привезла Ющенко личный подарок - две фигурки Христа

- Я купила их в церкви нашего села, - поведала она. – Хочу подарить их Ющенко. Но купаться не буду.

Были в толпе и другие люди, которые не унывали. Так, киевлянин Михаил Накалюжный, раздевшись до плавок, надел на себя маску моржа. Любитель зимнего плавания сказал:

Киевляне, кадждый на свой вкус, готовились к появлению Ющенко

- Я уже купался сегодня и собираюсь купаться еще, как только появится Президент. Принимаю холодные ванны уже семнадцатую зиму. Конечно, приятнее это делать, когда на улице минус двадцать два, но – у природы нет плохой погоды.

Начальство появилось только в половине четвертого. В окружении Ющенко заметили Бориса Тарасюка, главу Секретариата Президента Виктора Балогу, секретаря Киевсовета, заместителя столичного мэра Олеся Довгого. Последний сообщил, что Леонид Михайлович прибыть не смог, так как находится на похоронах Евгения Кушнарева в Харькове. Надо сказать, выступление Довгого было встречено недовольными криками и свистом, киевляне не стеснялись в выражениях, понося столичную власть за повышение тарифов.

Начальство появилось только в половине четвертого

Ющенко поздравил всех с праздником и отправился к пляжу, откуда по зеленой дорожке двинул к платформе. Причем пока он шел под колокольный звон к воде, налетел страшный пронизывающий ветер, и многие увидели в этом некое знамение. Затем наступил самый ответственный момент: прихожане надеялись, что президент вот-вот сбросит с себя одежды и войдет в воду, но глава государства проявил благоразумие. Он сказал, что уже дважды купался сегодня и, несколько раз поцеловавшись с Филаретом, освятившим воду, ушел обратно к часовне.

Президент сказал, что уже успел искупаться в освященной воде и в реку не полез

Патриарх освятил собрание

В воздух запустили голубей, а один из охранников Ющенко закричал в рацию: «Огонь!» В ответ с другого берега пустили салют – видимо, по старой христианской традиции. Люди побежали за президентом, но их не выпустили с пляжа, оставив за железными воротами. Прихожане были разочарованы, причину нежелания президента лезть в воду они объясняли тем, что после прошлогоднего купания он заболел.

После того как высокопоставленные лица покинули пляж, люди потянулись к воде

Поскольку как охрана воспрепятствовала несанкционированному общению народа с властью, люди отправились развлекаться привычным способом

Говорят, освященная вода смывает все грехи...

И только несколько десятков представителей киевского клуба моржей «Нептун» не унывали. Они, смеясь, бросились в воду. В это время к Гидропарку все уверенней подступал движущийся из Европы злой ураган Кирилл.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского