Ющенко: кто любит мёд больше чем пчел, не будет иметь ни пчел, ни меда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за украинский мед и украинские возможности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с жителями Винницы.

Президент восторженно рассказал о своем хобби. В.ЮЩЕНКО напомнил, что мед с его пасеки многократно побеждал на международных конкурсах.

“Мир открывает украинский мед, украинские возможности”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что Украина занимает четвертое место в мире по производству меда, но раньше не популяризировала его за границей.

“Кто любит мед больше чем пчел, не будет иметь ни пчел, ни меда. Кто любит больше колбасу, чем Украину, не будет иметь ни Украины, ни колбасы. Так давайте любить пчел, любить Украину”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, глава Секретариата Президента, председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО сегодня рассказала, что недавно пасечник из городка Жовква прислал Президенту записку с подсказкой, как нужно отвечать на насмешки по поводу пчеловодства: «Тот человек, который любит мед больше, чем пчел, не будет никогда иметь меда». «По моему мнению, это справедливое замечание - человек, который больше любит колбасу, чем свободу, не будет никогда иметь ни свободы, ни Украины», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила, что большинство политиков – «охотники, убивают зверей, и над этим никто не насмехается! Или кто-то любит ездить на сафари, и это считается нормальным, «классным» увлечением». В то же время В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что Президент своими увлечениями возвращает нас к нашим историческим истокам. «Пчеловодство, гончарство - испокон веков благородный украинский труд», - подчеркнула «нашеукраинка».

Также она отметила, что В.ЮЩЕНКО много работает на земле и вовлекает в физический труд и детей, и взрослых.