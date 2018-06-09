Виктору Андреевичу скажу одно - если пчелы дохнут, то виноват не Луценко

Конфликт между Президентом и министром внутренних дел вспыхнул на сегодняшнем совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции. Виктор Ющенко, обращаясь к руководителям силовых структур, сказал: "...Вы бездарные министры и руководители ведомств. Своей работой, своей некомпетентностью вы унижаете эту нацию... Вы соучастники этого ужасного (коррупционного - Ред.) процесса». Юрий Луценко, заявив, что обвинения из уст Президента - несправедливы, покинул совещание. Позже министр дал пресс-конференцию, стенограмму которой и публикует УНИАН

Юрий Луценко, министр внутренних дел:

Как показало сегодняшнее совещание силовиков у Президента, он ищет лишь возможности резко критиковать, абсолютно не разбираясь в состоянии дел.

Я долго терпел критику Президента в адрес силовых структур Украины, из-за которой в другой стране были бы заголовки: «Ющенко назвал украинскую милицию преступной шайкой» или «Ющенко заявил о том что «силовики лампасы и пуговицы блестящие нацепили, и это вся их работа, а чем дальше от милиции - тем безопаснее». Я считаю, что такие высказывания не делают чести никакому политику, который заботится о безопасности миллионов граждан, а тем более - главе государства, который систематически рубит сук, на котором сидит вся страна.

Я готов принимать критику себя лично, состояния дел в министерстве, но я против оплевывания, дискредитации и деморализации 220 тысяч офицеров, которые в очень тяжелых условиях несут свою службу.

20 декабря мы будем отмечать День милиции с честью и достоинством — у нас есть чем гордиться за этот год. К сожалению, на свой профессиональный праздник этого не могут себе позволить политики, которые занимаются позорной дискредитацией силовой системы Украины. Сегодня я пришел на совещание к Президенту, чтобы доложить об успехах и о проблемах, существующих в правоохранительной системе. А Виктор Андреевич, опоздав, как водится, на 45 минут, сходу сказал: «Вы нацепили лампасы, несчастные генералы (правда, я старший лейтенант, а Президент у нас капитан) и все вы есть заодно, а 46 миллионов украинского народа вас ненавидят, потому что вы во главе коррупции и преступности в Украине».

Такие обиды я не позволю никому по отношению к себе лично, потому что выиграл множество судов и за более мелкие обвинения, которые выдвигали мне политические оппоненты. Поэтому я покинул это политическое игрище. Но если уж Президент после этого решил прокомментировать то, что я покинул это совещание, чтобы не слушать его «праведный» гнев и что мне стоит подать в отставку, то я дам ответ Виктору Андреевичу: не я защищал своего тестя, которого поймали с поличным при получении взятки в 20 тыс. долларов, это делал Виктор Андреевич. Я возбуждал против него уголовное дело и уверен, что он должен сесть в тюрьму, несмотря на очень высокого покровителя, который опустился до того, что публично рассказывает, что «его зятя подставили жулики, а он честный и неподкупный человек!». Не я принимал на работу сотни чиновников, которые разворовывают государственный бюджет. В частности, в этом году милиция обнаружила расхищений больше чем на 2 млрд. гривен. За все годы президентства Ющенко фигурантами уголовных дел стали 600 чиновников, которые назначаются указами Президента или руководителями президентской вертикали. Я за этот год 600 милиционеров уволил с возбуждением уголовных дел за измену погонам, а Виктор Андреевич ни одного из «своих» не то что не уволил, даже не отстранил от должностей. Сотни расхитителей бюджета сидят у него за спиной, но он абсолютно не собирается бороться с ними ни во Всемирный день борьбы с коррупцией, ни все эти 5 лет, на протяжении которых он позорно правит Украиной. Не я спокойно наблюдал за расхищением сотен миллиардов гривен, которые выделил НБУ коммерческим банкам и которые пропали никто не знает куда. Я возбуждал уголовные дела и виновные будут сидеть, несмотря на высокое заступничество самого удачного (как он сам себя характеризует) банкира всех времен и народов. Еще раз подчеркиваю: сотни миллиардов ушли мимо государственных интересов под полное прикрытие Президента Ющенко. Не я награждал Кивалова-«пидрахуя» и ему подобных государственными наградами - я требовал и требую его ответственности по делу, которое находится в прокуратуре. Не я подписывал вместе с Януковичем универсал национального единства, благодаря которому депутаты получили неприкосновенность в 2006 году, после чего Янукович создал сайт «однокамерники.ру». Это делал Ющенко, а я получил от этого сотни развалившихся уголовных дел.

Поэтому Виктору Андреевичу скажу одно: если пчелы дохнут, то виноват не Луценко, а тот пасечник, который абсолютно не умеет вести свое хозяйство! Я понимаю, чем я допек Виктору Андреевичу. Я ему допек одним — тем, что вещи называю своими именами. Он ужасно возмутился еще во времена Балоги, когда я рассказал, как тот призывал меня к созданию большинства в Киевсовете вместе с Черновецким. И когда он бросил свою знаменитую фразу: «Юра, брось свои ментовские штучки, потому что каждый, кто заходит ко мне в галстуке, никогда не сядет по твоим уголовным делам». Тогда я рассказал об этих словах Президента публично, потому что считаю, что такие вещи не могут оставаться в кулуарах, потому что это позиция Президента, которая перечеркивает все его призывы относительно бандитов в тюрьмах. Тогда мне запретили ходить в Секретариат и даже когда я приходил на протокольные совещания, меня просили покинуть помещения, потому что Виктор Андреевич очень обиделся на правду, которая очевидно, режет глаза, на тот момент еще не застланные бесстыдством до конца.

Сейчас эта фраза опять выплыла, Виктор Андреевич опять сказал: «Ни одного генеральского звания на День милиции я не присвою!». Это - позиция главы государства, который регулярно сводит счеты не конкретно с министром (это я еще понимаю, это я еще терплю, правда, портрет Президента после этого я снял со стены своего кабинета), но сводить счеты с милицией, не выдать государственные награды тем, кто погиб при выполнении своего долга и присяги (а такие предложения мы давно направили в Секретариат, но так и не получили желанные для семей погибших государственных наград). Я такого никогда не допускал. Я думаю, что это точка на отношениях.

Я понимаю, что еще нужно терпеть несколько тяжелых месяцев и очевидно, глава государства должен был бы как-то координировать работу, несмотря на такие отношения с действующим министром внутренних дел, как и другими немилыми ему министрами. Виктор Андреевич выбрал иной путь, как он говорит: «Не будет Украины без Ющенко», или как развешивает всех 15 человек, которые его поддерживают, на биллбордах с объяснениями, почему они за Ющенко. Правда, он забыл еще двух человек нацепить на биллборды. Я бы на его месте повесил портрет Кучмы и написал бы: «Я получил свободу и экономическое благополучие. Я за Ющенко!». И точно такой же биллборд — Януковича. Это было бы правдой, той правдой, которой, к сожалению, я гордиться не могу, потому что я тоже голосовал за Ющенко, и мне это очень досадно. Именно поэтому сегодняшнее совещание было последней каплей моего терпения. Я считаю, что после этого говорить о главе государства, который исполняет свои обязанности вдали от личных симпатий или антипатий, не приходится. Поэтому, я счастлив лишь одним - что до выборов осталось очень немного».