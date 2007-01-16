Апелляционный суд тоже не нашел 300 лимонов в карманах Мороза

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда столицы от 26 октября 2006 года о признании неправдивой информации в газете "Україна молода" в отношении возможного подкупа председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА в процессе создания антикризисной коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины со ссылкой на представителя А.МОРОЗА в суде Ярослава РОМАНЧУКА.

"Решение Шевченковского суда о признании неправдивой информации в статьях Дмитрия ЛИХОВИЯ "Мороз - в купальську ніч" и Ивана ЛЕОНОВА "Триста "лимонів" до кишені Мороза?" оставлено в силе”, - подчеркнул Я.РОМАНЧУК.

По его словам, “с 16 января 2007 года оно вступает в законную силу: редакцию газеты "Україна молода" суд обязал разместить опровержение недостоверной и негативной информации в отношении Александра МОРОЗА в месячный срок".

Как напоминают в СПУ, в прошлом году в сентябре на встрече с коллективом газеты "Голос України" председатель Верховной Рады сообщил, что подал иск в суд на газету, которая распространяла неправдивую информацию о процессе создания антикризисной коалиции, и президентских выборах. А.МОРОЗ не требовал и не требует морального возмещения в денежной форме, а только хочет, чтобы газета исправила свою ошибку, опровергла неправдивую информацию, сказали в СПУ, добавив, что “МОРОЗ подчеркнул, что для него важно, чтобы "он (речь идет о редакторе газеты) признал, что врет".