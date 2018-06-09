Л.Кравчук: Президент Тимошенко и премьер Янукович – это поможет объединить страну

Первый Президент Украины, доверенное лицо кандидата в Президенты Юлии Тимошенко Леонид Кравчук ответил на вопросы УНИАН.

Я БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮ В СДПУ(О), ПОТОМУ ЧТО ОНИ УПАЛИ ПЕРЕД КОММУНИСТАМИ. ПРИМИТИВНО УПАЛИ Леонид Макарович, вы недавно сказали, что Медведчук консультирует Тимошенко и Януковича. В чем именно он их консультирует? Я говорил, что он консультирует Партию регионов и БЮТ. Медведчук дает консультации по Конституции, конституционным процессам, потому что он доктор юридических наук по вопросам конституционной реформы. То есть он конституционалист.

Второе, в чем он может дать совет, – по отношениям с Россией. По этим двум вопросам он может консультировать и БЮТ, и “Регионы”, и любую другую политическую силу. И это далеко не означает, что Медведчук у кого-то в команде. Я здесь не вижу никаких проблем...

А что именно он может насоветовать по России? Ну, он знает хорошо ситуацию в России, потому что находится в профессиональных отношениях с командой Путина, Медведева. Он с ними встречается, консультируется. А для Юлии Тимошенко важно знать, какая политика формируется там, в России, какие вынашивает намерения российское руководство. И когда человек может рассказать, то почему бы этим не воспользоваться?

В Китае Дэн Сяопин не имел никакой должности, но ни один вопрос не решался без него. Ни один наивысший вопрос!

Есть политические протокольные процессы, есть процессы симпозиумов, конференций, подписания соглашений... Там ставят подписи официальные полномочные лица от государства... Но когда нужно узнать о каких-то процессах, которые лежат не на поверхности…

Скажите мне, для чего тогда существует разведка, если премьер обо всем может узнать из прессы?

МЕДВЕДЧУК – УКРАИНСКИЙ ДЭН СЯОПИН? Так Медведчук, по-вашему, – это украинский Дэн Сяопин? Интересно, что такого может тайного может поведать Медведчук Тимошенко о намерениях России относительно Украины?

Необязательно тайное... Он может просто знать ситуацию в России – и рассказать. А что конкретно? Вы знаете, я – не Медведчук, моя фамилия Кравчук. И разве Медведчук – проказа, почему к нему нельзя обратиться?!

Мы с ним уже два месяца абсолютно не общаемся. Потому что я больше не работаю в СДПУ(О), потому что они упали перед коммунистами. Просто упали, примитивно упали. И мне обидно, когда сегодняшний лидер СДПУ(О) говорит Симоненко: «Вы – Атлант. Будьте Прометеем». Ну не знаю, как можно упасть еще ниже...

Вы знаете, меня порой удивляет верхоглядство людей, которые навесят штампы на кого-то и потом этот кто-то должен ходить со штампами... Вот делали попытку раскрутить, что Тимошенко не так работала с гриппом. Мне сейчас противно слушать рекламу “Регионов”, которые говорят, что она раскрутила кризис, не подготовилась к гриппу и так далее. Им нужно еще одно добавить – что Тимошенко поехала в Калифорнию, и в пылинке привезла микроб.

А вот Всемирная организация здравоохранения признала, что правительство действовало адекватно, а Тимошенко – профессионально.

А КТО ЖЕ ПРЕОДОЛЕЛ ГРИПП, КАК НЕ ТИМОШЕНКО? Ой, Леонид Макарович, в мире хорошо знают, что такое ВОЗ и по каким принципам работает…

А кто для вас тогда авторитет в вопросе гриппа – Ющенко, Янукович, ВОЗ, кто?..

А кто же это его сделал – поборол этот грипп?

А что, грипп в Украине преодолен? Люди перестали умирать? О чем вы сейчас говорите? Организация борьбы с гриппом была или нет? Я вас спрашиваю.

Мы видели шоу, а не борьбу. Премьер проводит антигриппозное совещание в прямом эфире, встречает самолет с “Тамифлю” в аэропорту... Ну и что? Разве это проблема для большой политики?! Если бы премьер даже на коленях поползла и это бы помогло, я бы аплодировал...

Если бы помогло... Всех, кто умер от гриппа, лечили этим «Тамифлю»… Ну, все бывает в жизни, но не нужно во всем обвинять одного человека!

Вот видите, какая у нас ментальность. Мы все время хотим унизить свою власть...

Наша власть сама себя так унижает, что наше “унижение” уже ничего не добавляет... Для наших журналистов важнее всего показать, как примитивна наша власть... Вот поехала в аэропорт, и это уже проблема номер один для обсуждения, а не проблема номер один, которая решается...

А разве Юля Владимировна не ставила цель, чтобы все об этом говорили? А то какая же другая цель?

А журналисты чего туда ехали?! Не нужно... Плохо – зачем тогда пишете?! Чтобы показать, что все плохо?

Показать, как далеко может зайти уровень популизма... А если серьезно...

О-о-о! В этом и вся проблема: мы для наших людей не являемся патриотами. Я был в Китае... Думаете, там все нормально, но они не показывают всего этого стриптиза. Например, послушайте сколько разговоров об этом отравлении (Виктора Ющенко? – Авт.)... Даже противно слушать.

В наших СМИ столько неправдивой информации, столько неточностей, курьезов, что над нами уже смеются во всем мире.

ПРЕЗИДЕНТ ТИМОШЕНКО И ПРЕМЬЕР ЯНУКОВИЧ – ЭТО ПОМОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ СТРАНУ Думаю, над нами не потому смеются... Недавно вы сказали, что после выборов может такое быть, что Янукович станет премьером при Президенте Тимошенко. Скажите, пожалуйста, это только ваше личное желание, или оно имеет какую-то более глубокую почву?

Да, я говорил, что если возникнет ситуация: Украина-объединение или не-Украина, то я буду выступать за объединение с кем угодно.

Не кажется ли вам, что разъединение Украины происходит в головах политиков, часто неукраинских? Никакого разъединения в действительности не существует?

Простите, но такие люди, как вы говорили, что не может быть Второй мировой войны. А оказалось, может. В политике не бывает бытового взгляда на вещи. Я против бытового взгляда, потому что это примитивный взгляд.

Сегодня для Украины существует угроза: Россия считает, что Украина при любых условиях должна оставаться в сфере стратегических интересов России...

А чем Янукович поможет Тимошенко в случае таких угроз? Такое объединение с точки зрения сегодняшнего дня невозможно. Об этом говорит и сам Янукович, но это он говорит сегодня, а не после выборов. Если бы мне Тимошенко сказала: «Посоветуйте, стоит ли сейчас объединяться», – я бы сказал: «Зачем? Они сегодня объединяются с Ющенко».

Я К СЛОВАМ ТАКИХ ТОРГАШЕЙ, КАК КОЛЕСНИКОВ, НЕ ПРИСЛУШИВАЮСЬ Об этом говорит только БЮТ. И вы...

А у меня есть факты.

Какие? Ну, такие у меня есть факты... Я могу лишь при необходимости в закрытом режиме сказать, что есть факты о переговорах “Нашей Украины” и Партии регионов для победы на выборах. Переговоры ведут Колесников и Балога.

Вы все еще относите Балогу к “Нашей Украине”? Балога доверенное лицо Ющенко... А вы не знали?

Многие люди считают, что вы своей поддержкой – не суть важно Тимошенко кого-то другого, портите имидж первого Президента страны. Борис Колесников называет вас «мальчиком по вызову»... Я с такими лавочниками, как Колесников, вообще не веду разговора. Я к их словам не прислушиваюсь.

А вы тоже так считаете?

Я ДОЛГО ИСКАЛ ЛИДЕРА, КОТОРЫЙ БЫ СНЯЛ С УКРАИНЫ ПРОКЛЯТИЕ Если откровенно, считаю, что это не всегда гармонично с той исторической ролью, которую вы сыграли...

Это моя такая позиция, такая философия. Я эту страну принимал на руки – в отличие от Кучмы или Ющенко. Я подписал все документы, которые зафиксировали в мире такое государство, как Украина.

Сегодня Украина в опасности, поэтому я вынужден был искать лидера, который бы снял с Украины это проклятие... Говорю вам и всем, что буду делать любую работу в Украине, например, возьму лопату и буду копать, лишь бы только это помогло Украине.

А что, первый Президент должен сидеть, как тигр на горе, и наблюдать – как они там дерутся внизу? Я должен был найти такого лидера. Это не только моя философия, но и мое внутреннее состояние.

Вы недавно в который раз пожаловались, что получаете лишь депутатскую пенсию. Надеетесь, когда Тимошенко станет Президентом, что будете получать президентскую? Я обращался в свое время к Кучме. Говорил ему: Леонид Даниилович, дело же не в том, какая у меня пенсия. Я как-то проживу, даже без пенсии, но мне стыдно, когда ко мне приходят иностранцы и спрашивают меня об этом. Просто в Украине нет закона о Президенте, который ушел с президентской должности. В Конституции записано: «Звание пожизненное». Так почему же нет президентского обеспечения? И я, и Кучма были вынуждены обратиться в ВР, чтобы назначили нам депутатскую пенсию – мы же были в свое время депутатами. А если бы мы не были депутатами, то выходит, что я был бы без пенсии?

В Беларуси Шушкевич, насколько мне известно, получает пенсию пять долларов. Так к нему отнесся Лукашенко.

Я сейчас говорю не о пенсии как таковой, а о статусе.

С Ющенко я тоже об этом дважды говорил, я ему говорил: стыдно не за Кравчука. Завтра вы будете в таком же положении. Но что Кучма, что Ющенко почему-то оказались безразличны к моим словам. Поэтому больше никогда никому об этом не буду говорить. Даже Юле Тимошенко. Как она сама захочет, так пусть и делает.

Беседовала Ксеня Лесив