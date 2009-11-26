Тигипко: кризис никак не повлиял на желание чиновников брать взятки

Действия правительства и Верховной Рады по преодолению кризиса в строительной отрасли не помогли застройщиками и навредили инвесторам, считает кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал сообщение Госкомстата о двукратном падении объемов введения жилья в эксплуатацию. В январе-сентябре 2009 года снижение показателя составило более 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Пакет антикризисных мероприятий, принятый Верховной Радой в конце 2008 года, не столько помогает бороться с проблемами в отрасли, сколько консервирует их, – считает С.ТИГИПКО. – Защитив застройщиков от претензий кредиторов и инвесторов, власть тем самым не побуждала их строить больше и быстрее».

Так, одна из норм антикризисных законов позволяет строителям затягивать введение дома в эксплуатацию на 18 месяцев, все это время инвесторы не могут предъявить застройщику никаких претензий. «В такой ситуации строительная организация в лучшем случае приостанавливает строительство. В худшем – получает достаточно времени для выведения средств и имущества с последующим банкротством», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его мнению, не сделаны элементарные вещи, которые могли бы вернуть доверие граждан к строительным организациям. Среди них – введение госрегистрации соглашений по приобретению сооружаемой недвижимости; ликвидация посреднических структур в схемах приобретения жилья; обязательное страхование финансовых рисков. Кроме того, до сих пор не прошло упрощение процедур сдачи дома и его введения в эксплуатацию. «Кризис никак не повлиял на желание чиновников брать взятки», – заявил С.ТИГИПКО.