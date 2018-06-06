Топ-пятерка политических свинств 2006 года

В канун года Свиньи закономерно задаться вопросом о самых крупных политических свинствах, совершенных на протяжении 2006 года. Топ-пятерку таких свинств мы составили по результатам опроса экспертов-политологов.

Свинья №1: Политическая

Первое место эксперты почти единогласно присудили громадной и уродливой свинье, которую в августе подложил своим политическим союзникам из „Нашей Украины” и БЮТ лидер социалистов Александр Мороз. Зря ожидали те, кто стоял на трибуне бурного Майдана рядом с Сан Санычем, что он охотно вольется в коалицию демократических сил, и проголосует, как обещал, за кандидатуру спикера от союзной „Нашей Украины”. Мороз слишком жаждал спикерского кресла сам. И мгновенно развернулся на сто восемьдесят градусов в политическом смысле. Огорошенным национал-демократам только и оставалось, что грустно созерцать жуткую политическую свинью в виде так называемой „антикризисной коалиции”, парламентского красно-малиново-бело-голубого большинства и правительства Виктора Януковича. А также слушать причудливые оправдания Мороза о том, что „Наша Украина” хотела „кинуть” и его, и Тимошенко, потому он должен был предавать на опережение... Может, Сан Саныч кого-то и убедил, но рейтинг его обвалился, а эксперты достойно оценили этот изобретательный политический маневр.

Свинья №2: Социальная

Второе место заняла свинюка, которую чуть не подложил подавляющему большинству украинцев Кабмин Виктора Януковича в виде правительственного проекта госбюджета на 2007 год. Вопреки элементарным требованиям социальной защиты населения донецкие правительственные чиновники не смогли привести размеры прожиточного минимума в соответствие с экспертными расчетами (вместо 405 грн. заложили 385 грн.), а также приравнять размер минимальной пенсии к прожиточному минимуму. То есть, по словам Президента Ющенко, правительство собиралось ежемесячно на ровном месте забирать из кармана старых людей, по меньшей мере, 20–30 гривен. В действительности – значительно больше, поскольку эти минимальные показатели являются основой для пересчета зарплат бюджетников и пенсий пенсионеров. Глава государства наложил вето на закон, принятый представителями силы, которая так убедительно обещала еще в марте избирателям „лучшую жизнь уже сейчас”. И подписал бюджет-2007 вроде бы лишь по получении гарантий выполнения правительством этих элементарных социальных требований.

Свинья №3: Коммунальная

Третье место – за свиньей, которую пытается подложить киевлянам избранный „облагодетельствованной” гречихой и консервами третью жителей столицы мер Леонид Черновецкий. Леонид Михайлович своим единоличным распоряжением повысил тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве в среднем в 3,4 раза. При этом не предоставил хотя бы для отвода глаз никаких экономических обоснований такого неслыханного удара по карману рядового киевлянина. Не удивительно, что рассвирепевшие столичные жители назвали тарифы от Черновецкого „грабительскими” и организовали ряд массовых акций протеста. Под давлением киевлян мэр должен был снизить коэффициент поднятия жилищно-коммунальных тарифов до 2,58 раза. Но до определенного экспертами уровня (1,8 раза) еще осталась достаточно большая дистанция. Поскольку Министерство юстиции признало все тарифные распоряжения Черновецкого недействительными (очевидно, боясь юридической экспертизы, хитрый мэр не стал, как того требует закон, регистрировать распоряжение в Киевском городском отделении Минюста), то есть надежда, что эта свинья от Леонида Михайловича не сможет проползти в Новый 2007 год.

Свинья №4: Дипломатическая

Четвертую за рейтингом свинью подложил Виктору Януковичу министр иностранных дел Борис Тарасюк в конце ноября. Он едва не сорвал взлелеянный в мечтах Януковича визит в США, когда послал в Вашингтону ноту с просьбой перенести сроки визита премьера. Причина – Янукович не согласовал программу визита и тезисы своих месиджей с Президентом, как того требует соответствующий указ главы государства. В конечном итоге Виктор Федорович вынужден был отослать „визитную” документацию в Секретариат Президента, чтобы нейтрализовать коварную дипломатическую свинью.

Свинья №5: Кадровая

В конечном итоге, пятое политическое свинство года – это ответ Януковича на „ноту Тарасюка”. Фактически эту свинью премьер адресовал Президенту. 1 декабря проправительственное большинство Верховной Рады отправило Бориса Ивановича в отставку с должности министра иностранных дел. Хотя Шевченковский суд г. Киева и признал это решение незаконным, но Тарасюк фактически завис в воздухе. Два раза его элементарно не пропускали на заседание правительства, а в третий он и сам не пошел, чтобы не напрашиваться на неприятности. Сегодня Тарасюк – обладатель неопределенного статуса, следовательно „свинья”, подложенная Януковичем и компанией, таки „достала” и Тарасюка, и самого Виктора Ющенко, для которого фигура пламенного євроатлантического интегратора явно является сакральной.

Николай Писарчук