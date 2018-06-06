Итоги года по версии Виктора Януковича

Правительство приняло более 800 решений Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА за время своей деятельности с августа 2006 года провело 23 заседания Кабинета Министров, в ходе которых было принято более 800 решений по различным направлениям жизнедеятельности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития страны в 2006 году.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, правительство в течение 5 месяцев своей деятельности продемонстрировало прозрачность в принятии всех решений. «Со всеми вопросами можно было ознакомиться до их рассмотрения на заседании. Кроме того, все решения проходили экспертную оценку общественных организаций и объединений национальных товаропроизводителей. Такая система позволяет предупредить несвоевременные или ошибочные решения, а от этого не застраховано ни одно государственное учреждение», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также отметил эффективную работу Кабмина с парламентом. «Это позволило работать по решению целевых, отраслевых, а также региональных программ. Именно такой подход создает условия для эффективной деятельности власти в целом», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Кабинет министров Украины в 2007 году увеличит на 4% финансирование местных бюджетов из фонда общегосударственного бюджета по сравнению с 2006 годом. «В следующем году доля финансирования местных бюджетов увеличится до 45% и мы будем и дальше идти по пути увеличения доли местных бюджетов в фонде общего бюджета страны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Начало 2007 года будет непростым для экономики Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что начало 2007 года будет непростым для экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение В.ЯНУКОВИЧ сделал на пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития страны в 2006 году.

«Начало года будет непростым, но мы все предусмотрели, чтобы бюджет выполнялся строго в соответствии с бюджетной росписью. Не будет никаких очередей в Министерстве финансов, а бюджет будет выполняться, как запланировано. Это наш принцип», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, по оценкам главы правительства, поступления в бюджет в декабре 2006 года будут достаточно высокими. «У нас нет долгов по заработной плате и другим социальным выплатам. Мы навели порядок в государственных финансовых ресурсах», - добавил он.

Премьер также отметил, что начало работы правительства (август 2006 года) «было очень сложным. Мы не ожидали, что кассовый разрыв в исполнении бюджета составит около 7 млрд. грн. Это была очень сложная задача для правительства, но мы с ней справились».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что по итогам социально-экономического развития страны в первом квартале 2007 года будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. «Это будет непросто, поскольку это возможно сделать тогда, когда увеличивается уровень доходов бюджета», - констатировал он.

Премьер называет первоочередные задачи Первоочередными задачами для антикризисной коалиции и коалиционного правительства премьер-министр Украины называет принятие законов о Кабинете Министров Украины и об оппозиции.

«Закон о Кабинете Министров принят, но не подписан, и мы не знаем официальной реакции Президента на этот закон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также считает, что работа оппозиции должна быть урегулирована законодательно. «Это условие эффективной работы власти», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ уточнил, что принятие этих законов позволит дополнить нормативную базу для завершения конституционной реформы в Украине.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, следующим шагом для продолжения конституционной реформы должно стать реформирование местного самоуправления. «Реформы местного самоуправления откроют новые возможности для использования региональных преимуществ – и географических, и экономических», - добавил глава правительства.

Заслугой правительства Виктор ЯНУКОВИЧ считает возобновления работы Межгосударственной российско-украинской комиссии.

«Мы с первых шагов (работы правительства – УНИАН) начали работу подкомиссий в разных отраслях и провели огромную работу, практически возобновив работу межгосударственной межправительственной комиссии, которая не собиралась больше двух лет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что сотрудничество с Россией является принципиальным вопросом для правительства, которое он возглавляет.

Премьер заверил, что удалось поднять уровень сотрудничества и уровень товарооборота с Россией, который сейчас составляет свыше 22 млрд. долларов.

По его словам, «мы сегодня строим отношения с Россией на понятных принципах, то есть взаимовыгодные, и защищаем интересы нашей страны».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что удалось возобновить диалог со странами СНГ, где Украина имеет огромный рынок сбыта продукции. Премьер подчеркнул, что последние его поездки по странам СНГ убедили его в том, что Украина имеет огромный потенциал увеличения сотрудничества с этими странами. В частности, он заметил, что правительство ставит себе цель получить возможность добывать нефть и газ в странах прикаспийского бассейна и в России. «Обязательно в 2007 году мы получим такую возможность, то есть часть собственной добычи нефти и газа в общем балансе энергоносителей нашего государства будет постоянно увеличиваться», - сказал премьер.

Одной из важных заслуг правительства премьер считает возобновление работы Межгосударственной российско-украинской комиссии

«Мы с первых шагов (работы правительства – УНИАН) начали работу подкомиссий в разных отраслях и провели огромную работу, практически возобновив работу межгосударственной межправительственной комиссии, которая не собиралась больше двух лет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что сотрудничество с Россией является принципиальным вопросом для правительства, которое он возглавляет.

Премьер заверил, что удалось поднять уровень сотрудничества и уровень товарооборота с Россией, который сейчас составляет свыше 22 млрд. долларов.

По его словам, «мы сегодня строим отношения с Россией на понятных принципах, то есть взаимовыгодные, и защищаем интересы нашей страны».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что удалось возобновить диалог со странами СНГ, где Украина имеет огромный рынок сбыта продукции. Премьер подчеркнул, что последние его поездки по странам СНГ убедили его в том, что Украина имеет огромный потенциал увеличения сотрудничества с этими странами. В частности, он заметил, что правительство ставит себе цель получить возможность добывать нефть и газ в странах прикаспийского бассейна и в России. «Обязательно в 2007 году мы получим такую возможность, то есть часть собственной добычи нефти и газа в общем балансе энергоносителей нашего государства будет постоянно увеличиваться», - сказал премьер.

Янукович надеется на выполнение бюджета-2007 «Выполнить этот бюджет будет непросто, но мы уже взяли на себя такую ответственность и будем его выполнять», – сказал он.

В то же время премьер отметил, что правительство готово открыто заявить о невозможности выполнения принятых обязательств, в частности, в отношении повышения прожиточного минимума и зарплаты в случае отсутствия финансовых ресурсов по итогам первого полугодия.

«Мы будем честными и открытыми, и если мы посмотрим по первому полугодию, что нам что-то не удастся сделать или мы где-то не рассчитали свои собственные силы, мы честно выйдем и скажем об этом и в парламенте, и в обществе. Как бы тяжело не было говорить правду, но мы об этом скажем», - сказал премьер, добавив, что стремление правительства к выполнению завышенных показателей бюджета является позитивным моментом и мотивацией «сохранить свое лицо».

«Но давайте не будем загадывать. Как говорят, цыплят по осени считают. Давайте доживем, посмотрим… Скорее всего, мы выполним свои обязательства. Я более склоняюсь к этому», – подытожил премьер.

(Как сообщал УНИАН, 22 декабря Верховная Рада обязала Кабинет Министров внести на рассмотрение парламента законопроекты о внесении изменений в госбюджет на 2007 год с целью увеличения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В тот же день Президент Украины подписал закон “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”. Как отметила пресс-служба главы государства, Кабинет Министров и Верховная Рада выполнили ключевое требование Президента Украины В.ЮЩЕНКО - увеличили уровень социальных стандартов для населения Украины на 2007 год).

Кабмин был вынужден ввести квоты на экспорт зерна На пресс-конференции В. Янукович не обошел вниманием и непопулярные меры правительства. Кабмин был вынужден ввести квоты на экспорт зерна для того, чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб.

«Мы приняли непопулярное решение – я говорю об этом откровенно - но вынужденное решение. Я из-за этого извинился перед зернотрейдерами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, объемы экспорта зерна превысили прошлогодние показатели.

«Это означало, что у нас не было возможности заложить (зерно) в государственный и региональные резервы – а это - резкое увеличение цены на хлеб», - подчеркнул он.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ заметил, что на сегодня удалось навести порядок в этом вопросе, несмотря на то, что в некоторых регионах Украины по этому поводу необходимо было реагировать раньше.

(Как сообщал УНИАН, 8 декабря Кабинет министров Украины своим постановлением №1701 утвердил квоты на экспорт зерна до 30 июня 2007 года).

Цены на топливо в Украине снизить удалось Снизить цену светлых нефтепродуктов на внутреннем рынке Украины удалось благодаря почти стопроцентной загрузке Шебелинского и Кременчугского нефтеперерабатывающих заводов.

«На нефтепродукты удалось снизить цены благодаря сотрудничеству правительства с нефтетрейдерами и переработчиками нефти. Мы с 25% загрузки наших заводов – и Харьковского (Шебелинский – УНИАН), и Кременчугского подняли технологическую загрузку практически до 100%», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день остается на реконструкции Одесский нефтеперерабатывающий завод, в который вкладываются “серьезные средства”, что позволит значительно повысить глубину переработки нефти.

Премьер констатировал, что поступление светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Украины снижено за счет повышения объемов поставок с отечественных заводов. По его словам, за счет этого увеличены начисления в бюджет и снижены внутренние цены.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что благодаря этому в полном объеме горюче-смазочными материалами были обеспечены осенние полевые работы.

(Как сообщал УНИАН, 19 августа т.г был подписан Меморандум о понимании между Кабинетом Министров Украины и предприятиями и компаниями, которые осуществляют деятельность на отечественном рынке нефти и нефтепродуктов. Целью меморандума было обеспечить стабильность, прогнозируемость и конкурентность отечественного рынка нефтепродуктов. Позже Кабмин и компании, работающие на рынке нефти и нефтепродуктов, договорились о снижении с 12 ноября розничных цен на бензин А-95 - до 3,65 грн./л, дизельного топлива - до 3,6 грн./л.)

“Мы подойдем системно к формированию жилищно-коммунальных тарифов» В начале 2007 года правительство отработает методологию формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. “Мы подойдем системно к формированию тарифов. Мы это сделаем в начале следующего 2007 года”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что совершенствование государственной тарифной политики будет происходить прозрачно на разных уровнях.

“На сегодняшний день решение о поднятии тарифов принимается в регионах, и государство не имеет методологии относительно формирования этих тарифов”, - заметил премьер.

По его словам, результаты проверок засвидетельствовали, что иногда в тарифы на ЖКУ включается “все что угодно”, бесхозяйственность, а иногда и кредитные ставки.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что будет определен государственный орган, который будет следить за правильностью образования тарифов.

“Необходимо установить государственный порядок. Мы это обязательно сделаем”, - пообещал он.

По словам главы правительства, параллельно будет реформироваться жилищно-коммунальное хозяйство.

Правительство с пониманием относится к инициативе «Укрзалізниці» оптимизировать тарифы

Правительство относится с пониманием к инициативам «Укрзалізниці» по оптимизации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки при экспорте темных нефтепродуктов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что при расчете данного повышения были учтены вопросы, связанные с рентабельностью нефтепереработчиков.

«Я исключаю, что это решение было принято без соответствующего переговорного процесса. Мы прекрасно понимаем, что в Украине есть избыток темных нефтепродуктов», – сказал премьер.

Он подчеркнул, что повышение тарифа будет учтено товаропроизводителями в себестоимости экспортируемой продукции, при этом повышение не отразится на ее конкурентоспособности на европейских рынках.

В то же время премьер-министр напомнил о сложном положении, в котором находится «Укрзализныця». По его словам, перед предприятием стоит ряд задач, и оно нуждается в средствах для обновления подвижного состава, а также подъездных путей.

«Задачи очень огромные. И на сегодняшний день правительство не имеет никаких претензий к «Укрзалізниці», если она проводит вот такую взвешенную политику», – сказал премьер, отметив при этом, что тарифная политика находится под постоянным контролем правительства.

(В тоже время, как отметили УНИАН в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Украина», с компанией никто не согласовывал повышение тарифов на ж/д перевозки экспортируемых темных нефтепродуктов. Как сообщал УНИАН, компания «ТНК-ВР Украина» обратилась с письмом к вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ, министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО и министру транспорта и связи Николаю РУДЬКОВСКОМУ с просьбой выполнить договоренности о снижении тарифов на железнодорожные перевозки темных нефтепродуктов, которые экспортируются, на 17,5%).

Политическая реформа – это новые формы новой модели власти

В то же время премьер-министр Украины считает, что со времен в Украине будет сокращаться количество сторонников отмены политреформы.

«Политическая реформа – это новые формы новой модели власти, которая в мире признана самой эффективной. Поэтому сторонников отмены политической реформы в нашем обществе будет все меньше, ну а разговоры об этом можно вести – никто не запрещает», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению премьер-министра, те политики, которые призывают к отмене политической реформы, выступают за возврат к авторитарной власти. «Это те политики, которые в 2004 году больше всех кричали об авторитарности власти и об авторитарном режиме. А сегодня они выступают за возврат к нему», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что опыт 15-летней Независимости Украины свидетельствует о том, что причиной неэффективности системы управления государством было отсутствие общей ответственности разных ветвей власти.

Внешняя политика правительства и Президента станет согласованной Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что внешняя политика правительства и Президента станет согласованной после принятия Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики Украины».

«Безусловно, и Президент, и премьер-министр, правительство, и секретариат, и Верховная Рада будут хотеть того, чтобы внешняя политика была согласованной и была единой. Для этого сейчас подготовлен к рассмотрению в парламенте закон о принципах внутренней и внешней политики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что после рассмотрения этого закона существующие разногласия будут урегулированы.

В то же время премьер подчеркнул, что у правительства и Президента есть разногласия только в тактике, а не в стратегии внешней политики страны. По его словам, правительство выступает против популизма в вопросах внутренней и внешней политики.

Янукович прогнозирует вступление Украины в ВТО в феврале Премьер-министр прогнозирует вступление Украины во Всемирную торговую организацию в феврале 2007 года, при условии внесения в этот срок Рабочей группой данного вопроса на рассмотрение Генеральной ассамблеи ВТО.

“Мне кажется так, что если будет вынесено это решение в феврале этого года – оно будет позитивным”, - сказал премьер, отметив при этом, что со стороны Рабочей группы могут возникнуть дополнительные вопросы, а также условия. В данном случае, подчеркнул премьер, Украина готова принять такое решение.

Вместе с тем, отметил В.ЯНУКОВИЧ, в случае, если условия, выдвинутые Рабочей группой, будут носить негативный характер в плане отечественных производителей, то Украина может отстрочить свое вступление в Организацию.

“Если нам будут поставлены условия, за счет которых мы будем ухудшать экономику Украины, тогда мы будем подтягивать свою экономику. И когда мы будем готовы к этому, мы будем вступать”, - сказал премьер.

Украина будет выстраивать отношения с НАТО Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина будет выстраивать отношения с НАТО на основе интенсифицированного диалога.

«Мы определили отношения с НАТО, они будут развиваться в рамках интенсифицированного диалога. Украина будет выполнять все договорные обязательства перед НАТО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер напомнил, что он как лидер Партии регионов поставил свою подпись под Универсалом национального единства, в котором определен вопрос вступления Украины в НАТО. «Однозначно могу сказать, что этот вопрос будет решаться только после проведения всенародного референдума», - добавил он.

Тарасюк готов принять решение Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Борис ТАРАСЮК «внутренне готов принять решение» о пребывании в должности министра иностранных дел Украины.

«Накануне Нового года мы не заостряем политические вопросы. Мы считаем, что в Новый год нужно входить спокойными. Что касается Бориса Ивановича (ТАРАСЮКА), мне кажется, что он внутренне готов принять решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, премьер считает, что «это его личное дело». «Я не хочу ему ничего плохого, я ему желаю только добра, но при принятии решения они (Б.ТАРАСЮК и Президент Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН) руководствовались государственными, а не личными интересами. «Если это будет так, тогда это будет воспринято», - подчеркнул он.

Янукович доволен сотрудничеством с журналистами «Я доволен сотрудничеством со средствами массовой информации – как с отдельными журналистами, так и в целом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, между правительством и журналистами сложилось эффективное сотрудничество.

«Я вам благодарен за правду, за то, что вы пишете правду и указываете на ошибки, которые делает правительство, что дает возможность их своевременно исправлять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к журналистам.

По его убеждению, это сотрудничество имеет перспективу, причем не только с центральными СМИ, но и с региональными. По словам В.ЯНУКОВИЧА, этот вопрос обсуждался на заседаниях правительства и на заседании Совета регионов при участии губернаторов и мэров городов.

Украина намерена добиваться отмены Россией антидемпинговых пошлин Украина намерена добиваться отмены Российской Федерацией антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских труб большого диаметра (ТБД).

По его словам, украинское правительство было информировано о введении Российской Федерацией антидемпинговых мер за полтора месяца до вступления их в силу. В этой связи премьер-министр Украины официально обратился к председателю правительства России Михаилу ФРАДКОВУ с просьбой приостановить введение ограничительных пошлин. Вместе с тем, отметил В.ЯНУКОВИЧ, согласно законодательству РФ, инициирование отмены антидемпинговых мер возможно лишь только после вступления их в силу.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что вопрос об отмене импортных пошлин на украинские трубы большого диаметра был поднят по предложению правительства Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в ходе недавней встречи на высшем уровне с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, и был внесен в протокол межгосударственной комиссии.

«Естественно, этот вопрос не останется без ответа, мы на него ответ получим в ближайшее время. Аргументы свои мы выставили, однако это конкуренция», - сказал премьер, отметив при этом, что в конкурентной борьбе могут использоваться различные меры.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что даже в условиях введения антидемпинговых мер украинская трубная продукция продолжает быть конкурентоспособной на рынке РФ и может конкурировать с аналогичной японской продукцией.

«Уровень рентабельности производства труб большого диаметра остается достаточным для того, чтобы иметь мотивацию продолжать их выпускать и поставлять на российский рынок. Но, конечно, всегда хочется заработать больше», - сказал премьер.

(Справка УНИАН. С 21 декабря правительство РФ ввело дополнительную пошлину в размере 8% на импорт в Россию ТБД).

Украина готова участвовать в разработке месторождений нефти и газа в России Украина готова участвовать в разработке месторождений нефти и газа на территории России на тех же условиях, на которых аналогичные проекты осуществляет Германия.

Об этом заявил премьер-министр, комментируя подробности своего разговора с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ 22 декабря в автомобиле главы Российского государства по пути в аэропорт «Борисполь».

«Есть такие вопросы, которые обозначены в проектах. Один из таких вопросов, которые мы обсуждали, – это вопрос участия Украины в разработке месторождений нефти и газа на территории России. Мы ищем такие возможности и ведем переговоры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что Украина готова участвовать в таких проектах на тех же условиях, на которых работают компании ФРГ на территории России. «Мы за прозрачность этого процесса. Мы заинтересованы в этом. И это выгодно как России, так и Украине», - добавил премьер.

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство проводит аналогичные переговоры об участии Украины в разработке месторождений нефти и газа в странах Прикаспийского бассейна. «Это Туркменистан, Азербайджан, которые я посетил за последнее время... Я надеюсь, что в феврале-марте мы более четко определим формат нашего сотрудничества, в который, кстати, вписывается и Узбекистан, который я планирую посетить в ближайшее время», - уточнил он.

Глава украинского правительства считает, что Украина также может участвовать в проектах по созданию новых транспортных коридоров по поставке энергоресурсов в Европу. «Такая политика будет поддержана и Европейским Союзом. Ведь мы все заинтересованы работать на европейском рынке», - предположил В.ЯНУКОВИЧ.

О переговорах с Путиным в автомобиле «Я благодарен, что Президент России Владимир ПУТИН предоставил мне такую возможность обсудить с ним вопросы по пути в аэропорт», - резюмировал премьер-министр Украины.

Между тем, он так и не ответил на вопрос о причинах, вызвавших необходимость продолжить переговоры в машине российского лидера из-за якобы организованного прослушивания в резиденции премьера на Липской, 4, где проходила встреча Президента РФ В.ПУТИНА и премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА после завершения заседания Межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

Об эмоциональном поведении политиков «Эмоции, которые иногда бывают и у мужчин, и у женщин – это, конечно, недопустимо, чтобы политики эти эмоции выплескивали в отношениях. Тем более, публично. Когда там «один на один» - можно на ушко сказать аккуратно и разрешается по-мужски. Но такие моменты бывают. Это усталость. Я не хочу оправдывать Николая Яновича (АЗАРОВА). Но тот процесс, в котором он тогда находился, был очень тяжелым», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр добавил, что он и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «постоянно ему (Н.АЗАРОВУ) сочувствовали». «Министр финансов очень часто бывает крайним в этом процессе. Ему приходится часто брать на себя негатив. Ведь все депутаты знают, что Николай Янович доброжелательный и не злой, но иногда случаются слабости. Он исправит свою ошибку», - отметил глава правительства.

(Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ, выступая в парламенте 19 декабря при обсуждении законопроекта «О государственном бюджете на 2007 год», раздраженно отреагировал на шум в зале: «Да пошли вы!», чем вызвал бурные аплодисменты. «Для вас это игры, а для меня - вся моя жизнь. Для меня это четырнадцатый бюджет», - пояснил Н.АЗАРОВ свою реакцию.

«Если кому-то кажется, что я первый, пусть так и будет» Виктор ЯНУКОВИЧ обещает работать на улучшение жизни граждан независимо от уровня своего рейтинга. Об этом он сказал, комментируя результаты социологических исследований Центра Разумкова, согласно которым премьер-министр Украины признан «Человеком года».

«Безусловно, быть на острие политики в такое время, в которое мы живем, нелегко. Поэтому быть удовлетворенным от этого (результатов исследования – УНИАН) или нет – мне сказать сложно. Я только хотел бы сказать, что я всегда был таким, какой я есть. Таким я и останусь. А если кому-то кажется, что я первый, пусть так и будет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.