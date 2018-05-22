Выдвижение в закрытом режиме: Янукович вспомнил о Боге и наобещал золотые горы (фоторепортаж)

Лидер регионалов Виктор Янукович пошел в президенты из омытого слезами Литвина Международного выставочного центра в Киеве. Журналистам так и не дали собственными глазами увидеть это действо (накануне регионалы объясняли, мол, металлодетекторы не выдержат, если к делегатам съезда и гостей добавить еще и прессу). За единогласным выдвижением в закрытом режиме журналисты наблюдали по монитору.

В своей кандидатской речи Виктор Федорович в первую очередь сообщил собравшимся, что готовясь к этому выступлению, он много думал: “О своей непростой жизни, об Украине, судьба которой стала моей собственной судьбой.

О сложной эпохе, в которой мы живем. О миллионах моих соотечественников, которые верят в то, что Бог не забыл об Украине...

Я думал о том, что прошел через испытание властью и оппозицией, через триумфы и преследования...”

И в результате этих рассуждений лидер ПР пришел к выводу, что люди должны поверить “в победу нашего общего дела так же твердо, как верю в нее я”.

Но просто победа, как оказалось, свежеиспеченному кандидату не нужна. Потому что ему “нужна убедительная победа”. Такие запросы Янукович объяснил тем, что “стране для быстрого выхода из кризиса необходима монолитная сила. А такой силой, - по мнению Януковича, - является единство власти и народа”.

Виктор Федорович рассказал о непростом пути страны с 2004 года, когда “в Украину экспортировали революцию”. Мол, за действия политиков, готовых ради власти на любые авантюры, люди расплачиваются “массовой безработицей, высокими ценами, абсолютной незащищенностью перед коррумпированым чиновником, незащищенностью перед репрессивными органами – милицией, судами, которые вместо того, чтобы защищать закон и права граждан выполняют политические заказы на преследование неугодных власти”. И уверенно заявил, что эпоха оранжевого проекта завершилась.

Поставив диагноз нынешней власти, лидер ПР заявил, что ее необходимо менять, и перешел к своему плану действий.

Объявив название программы: “Украина для людей”, Янукович сразу же уточнил, что детализировать ее аспекты не будет. Мол, делегатам уже раздали, потом ее еще обнародуют, поэтому, кто хочет – почитает.

Но все же главную свою цель кандидат Янукович назвал – “поднять уровень жизни украинцев до европейского”. Да еще и “обеспечить нашему государству достойное место среди двадцати наиболее развитых стран мира”.

Ослепленные перспективами делегаты выслушали еще обещания устроить “налоговые каникулы на 5 лет для всего малого бизнеса”. Сделать так, чтобы через десять лет нас, жителей Украины, было по крайней мере 50 миллионов”. Улучшить жизнь на экологически загрязненных территориях. Разблокировать банковское кредитование и снизить процентные ставки. Вернуть людям все сбережения, и сделать стабильным курс гривни. Защитить граждан, “которые пострадали от кризиса, взяв валютные кредиты”. Вместе с погонами вручать выпускникам военных вузов ключи от квартир. А в придачу – выборы в Верховную Раду по открытым спискам.

Правда понять, каким образом будет реализовываться это “планов громадьё”, из выступления Виктора Федоровича не удалось. Придется ждать публикации его программы, и надеяться, что там указаны источники будущего взлета благосостояния украинской нации.

Напоследок Янукович пожаловался: “в своей жизни я видел много несправедливости и не всегда мог предотвратить ее. Но, - заявил лидер ПР, - я никогда не мирился с тем, что кого-то унижают”. И сразу пообещал, что не даст унизить Украину: “никому и никогда, кто бы не пытался сделать это – свои или чужие, союзники или недруги”.

”Я хочу, чтобы эти слова услышала вся Украина”, - прозвучало с закрытого для прессы съезда. И Виктор Федорович отправился “с Богом (как он сам уверен) – к победе!”