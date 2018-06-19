ВР коснулась неприкосновенности: чем иметь дело с милицией, уж лучше "политическая кастрация"?
Депутаты испугались собственной смелости? Оказывается, наши избранники хорошо знают, какие опасности ждут на украинцев на улицах...
Украине наконец раскрыли большую тайну: отечественные нардепы боятся любого из стражей порядка – от милиционеров на улицах до прокуратуры и судов. Вал откровений возник вчера в ходе рассмотрения законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности...
Сразу следует заметить, что с точки зрения рядового украинца, проект, который получил-таки благосклонность сессионного зала, отнюдь не ставит наших избранников и Президента на один уровень с другими гражданами. Да, документ предлагает вычеркнуть из Конституции прямую норму, гарантирующую иммунитет депутатам Верховной Рады и главе государства. Вместо этого вводится “скрытая гарантия”, согласно которой нардеп или Президент “не может быть без согласия ВР задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда”.
Интересно, многим ли гражданам Украины кажется, что отечественные нардепы недостаточно влиятельны, чтобы помешать следствию по делам, к которым они могут быть причастные? Или не слишком богаты, чтобы сбежать за границу еще до “вступления в силу обвинительного приговора суда”?
Тем более, что до фактической отмены неприкосновенности – как до неба, да и то лесом. Законопроект еще должен одобрить Конституционный суд, потом (ни в коем случае не на этой сессии ВР) его должны принять во втором и третьем чтениях. Последний раз – не менее, чем тремя сотнями голосов.
|Адам Мартынюк
Скажем, коммунист Адам Мартынюк считает, что “при таких правоохранительных органах, как в нашем государстве, завтра неприкосновенный депутат станет посмешищем в глазах любого сержанта милиции. Потому что он (видимо, сержант милиции. – Ред.), что хочет, то и сделает по указке тех, кого вы покритиковали”.
Регионал Ярослав Сухой вооружился решением Конституционного суда №12-рп от 26.06.2003 года, и категорически настаивал, что “депутатская неприкосновенность как элемент статуса народного депутата Украины является конституционной гарантией беспрепятственного и эффективного осуществления народным депутатом Украины своих полномочий”.
|Александр Лавринович
Нунсовец Вячеслав Кириленко нарисовал апокалиптический прогноз беспрепятственного разгула судебной системы после выборов, где даже судья районного суда станет чуть ли не царем и Богом. “С точки зрения государственного строительства (Партия регионов. – Ред.) предлагает такой подход. После президентских выборов любой районный суд, например, районный суд города Енакиево принимает решение о преступлении нового главы государства и принимает решение о том, что он обвиняется. И никакого согласия Верховной Рады и, тем более, общества на привлечение и арест не нужно. Или наоборот, после президентских выборов любой районный суд города Днепропетровска принимает решение в отношении другого кандидата о его задержании и аресте. Тоже никакого согласия не нужно и у общества спрашивать не будут.
Таким образом, подходом, который предусматривает арест Президента, – Главы украинского государства в любой момент по любому решению суда, мы закладываем фундаменты уничтожения украинского государства как такового”, - убежден нардеп.
|Анатолий Матвиенко
Николай Катеринчук уже не пытался достучаться до разума собравшихся в зале, а апеллировал напрямую к украинцам, пугая последствиями неосторожного обращения с особо ценными представителями властной верхушки: “Я сегодня буду обращаться в своем выступлении к народу Украины. Посмотрите, что вам предлагают. Ладно, депутаты – это последние негодяи, они дармоеды, ничего не делают. Но если не будет парламентско-президентской республики, то будет прокурорская республика, где каждому найдут его место, это прямой путь к диктатуре”.
Олег Зарубинский из блока Литвина то ли возмущался, то ли успокаивал разволновавшийся парламент, напоминая, что неприкосновенность на практике гарантируется не только Конституцией и не только депутатам. “У нас не равны перед законом и в действительности неприкосновенны денежные мешки. И вы видите, как в Одессе, в Крыму, в других регионах Украины, если преступление совершает сын депутата, который не является неприкосновенным, местного совета, сын миллионера или в Одессе, в ли Крыму, где эти преступления, где эти деточки? За рубежом?”
Олег Зарубинский
Более того, по мнению литвиновца, “в условиях политизированной, продажной правоохранительной системы” никто из нардепов, потеряв иммунитет уже не будет и защищать людей. “Это превращение Верховной Рады в глухонемых, когда депутаты, как сегодня это для многих, боятся к кому-то обратиться, боятся обвинить кого-то, потому что они станут сами мишенями для продажных и стражей порядка, и прокуроров, и судей...”
Впрочем “мантра от Зарубинского” не помогла. Или, может, сам нардеп подложил себе свинью, не ко времени вспомнив о возможных проблемах тяжелых депутатских будней... Коммунист Мартынюк, как оказалось, судьям, даже тем, которых назначают сами нардепы, не доверяет вообще. “Давайте будем честны и откровенны, - резал правду-матушку нардеп, - 4 или 5 тысяч судей никогда своего коллегу не отдадут, а относительно депутата с удовольствием каждый раз десять раз в день будут принимать решение суда на заказ. Неужели мы этого не понимаем? Понимаем, но дальше продолжаем играться...”
|Анна Герман
Ксения Ляпина из НУ-НСУ едва не злорадствовала, мол, “уважаемые коллеги наконец заметили, что наши граждане не защищены, что могут быть в любой момент задержаны по неизвестным причинам”.
Впрочем, первый приз за самую оригинальную идею (и уже не первый раз), заслужил в борьбе господин Мартынюк, предложив провести очищение Верховной Рады через „политическую кастрацию: Если политическая партия в своих рядах будет иметь таких негодяев, какие есть в нашем сессионном зале, то эту партию кастрировать лет на 5, на 10 в избирательных правах, чтобы она не имела права заседать ни в парламенте, ни в местных органах власти”. Должно ли это стать дополнением к лишению депутатов неприкосновенности или наоборот – альтернативой, коммунист уточнять не стал.
По материалам стенограммы заседания Верховной Рады 20 октября 2009 года Елена Перегуда
Елена Перегуда