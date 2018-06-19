ВР коснулась неприкосновенности: чем иметь дело с милицией, уж лучше "политическая кастрация"?

Украине наконец раскрыли большую тайну: отечественные нардепы боятся любого из стражей порядка – от милиционеров на улицах до прокуратуры и судов. Вал откровений возник вчера в ходе рассмотрения законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности...

Сразу следует заметить, что с точки зрения рядового украинца, проект, который получил-таки благосклонность сессионного зала, отнюдь не ставит наших избранников и Президента на один уровень с другими гражданами. Да, документ предлагает вычеркнуть из Конституции прямую норму, гарантирующую иммунитет депутатам Верховной Рады и главе государства. Вместо этого вводится “скрытая гарантия”, согласно которой нардеп или Президент “не может быть без согласия ВР задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда”.

Интересно, многим ли гражданам Украины кажется, что отечественные нардепы недостаточно влиятельны, чтобы помешать следствию по делам, к которым они могут быть причастные? Или не слишком богаты, чтобы сбежать за границу еще до “вступления в силу обвинительного приговора суда”?

Тем более, что до фактической отмены неприкосновенности – как до неба, да и то лесом. Законопроект еще должен одобрить Конституционный суд, потом (ни в коем случае не на этой сессии ВР) его должны принять во втором и третьем чтениях. Последний раз – не менее, чем тремя сотнями голосов.

Но уже вчера собственная смелость в покушении на собственные же гарантии настолько шокировала нардепов, что в ходе обсуждения многие вымолвили свои страхи на всю страну.

Скажем, коммунист Адам Мартынюк считает, что “при таких правоохранительных органах, как в нашем государстве, завтра неприкосновенный депутат станет посмешищем в глазах любого сержанта милиции. Потому что он (видимо, сержант милиции. – Ред.), что хочет, то и сделает по указке тех, кого вы покритиковали”.

Регионал Ярослав Сухой вооружился решением Конституционного суда №12-рп от 26.06.2003 года, и категорически настаивал, что “депутатская неприкосновенность как элемент статуса народного депутата Украины является конституционной гарантией беспрепятственного и эффективного осуществления народным депутатом Украины своих полномочий”.

Его коллегаобратил внимание присутствующих на “множество примеров, когда человек находится за решеткой, потом говорят: „Ну, простите, мы ошиблись”, - а могут и не извиниться. И понятно, что то, что касается политической деятельности, в нашем обществе, можно так даже не сомневаться, что такие методы бы применялись”. Обрисовав общеукраинскую картину, нардеп предложил очень интересную идею: если и “лишать свободы без решения суда и без доказательства вины – только с согласия Верховной Рады”.

Нунсовец Вячеслав Кириленко нарисовал апокалиптический прогноз беспрепятственного разгула судебной системы после выборов, где даже судья районного суда станет чуть ли не царем и Богом. “С точки зрения государственного строительства (Партия регионов. – Ред.) предлагает такой подход. После президентских выборов любой районный суд, например, районный суд города Енакиево принимает решение о преступлении нового главы государства и принимает решение о том, что он обвиняется. И никакого согласия Верховной Рады и, тем более, общества на привлечение и арест не нужно. Или наоборот, после президентских выборов любой районный суд города Днепропетровска принимает решение в отношении другого кандидата о его задержании и аресте. Тоже никакого согласия не нужно и у общества спрашивать не будут.

Таким образом, подходом, который предусматривает арест Президента, – Главы украинского государства в любой момент по любому решению суда, мы закладываем фундаменты уничтожения украинского государства как такового”, - убежден нардеп.

Коллега Кириленко по НУ-НСУразвил тему чудес, которые сегодня творят “коррумпированные суды”, и обвинил экс-лидера фракции в том, что собственным законопроектом об отмене депутатской неприкосновенности (Кириленко настаивал на необходимости лишить иммунитета исключительно нардепов, но никак не Президента) тот толкает депутатов в водоворот крайне опасной жизни. “Когда не просто суд, а любой милиционер вас будет задерживать, и вы ни одного своих депутатских полномочий... (наверно, Матвиенко сглотнул что-то вроде “выполнить не сможете” или “не примените”). Потому что вы будете абсолютно бесправны. Вы не дойдете даже до того района, вас по пути задержат...”

Николай Катеринчук уже не пытался достучаться до разума собравшихся в зале, а апеллировал напрямую к украинцам, пугая последствиями неосторожного обращения с особо ценными представителями властной верхушки: “Я сегодня буду обращаться в своем выступлении к народу Украины. Посмотрите, что вам предлагают. Ладно, депутаты – это последние негодяи, они дармоеды, ничего не делают. Но если не будет парламентско-президентской республики, то будет прокурорская республика, где каждому найдут его место, это прямой путь к диктатуре”.

Олег Зарубинский из блока Литвина то ли возмущался, то ли успокаивал разволновавшийся парламент, напоминая, что неприкосновенность на практике гарантируется не только Конституцией и не только депутатам. “У нас не равны перед законом и в действительности неприкосновенны денежные мешки. И вы видите, как в Одессе, в Крыму, в других регионах Украины, если преступление совершает сын депутата, который не является неприкосновенным, местного совета, сын миллионера или в Одессе, в ли Крыму, где эти преступления, где эти деточки? За рубежом?”

Более того, по мнению литвиновца, “в условиях политизированной, продажной правоохранительной системы” никто из нардепов, потеряв иммунитет уже не будет и защищать людей. “Это превращение Верховной Рады в глухонемых, когда депутаты, как сегодня это для многих, боятся к кому-то обратиться, боятся обвинить кого-то, потому что они станут сами мишенями для продажных и стражей порядка, и прокуроров, и судей...”

Впрочем “мантра от Зарубинского” не помогла. Или, может, сам нардеп подложил себе свинью, не ко времени вспомнив о возможных проблемах тяжелых депутатских будней... Коммунист Мартынюк, как оказалось, судьям, даже тем, которых назначают сами нардепы, не доверяет вообще. “Давайте будем честны и откровенны, - резал правду-матушку нардеп, - 4 или 5 тысяч судей никогда своего коллегу не отдадут, а относительно депутата с удовольствием каждый раз десять раз в день будут принимать решение суда на заказ. Неужели мы этого не понимаем? Понимаем, но дальше продолжаем играться...”

Интересно, что женщины в парламенте оказались более устойчивы перед депутатскими страхами. Регионалкасообщила присутствующим, что “люди, знающие что такое украинская правоохранительная система, сказали мне: „Вот, пани Анна, вы проголосуете сегодня, а завтра вас посадят за наркотики”. Я говорю: „А кто же поверит, что я наркоманка…” - „А это вы потом будете рассказывать на следствии и в судах”. Однако депутатка свела не к тому, как тяжело будет нашим избранникам в новых условиях выполнять свой конституционный долг, а к существованию системы, “которая уничтожает человека, даже если человек невиновен”.

Ксения Ляпина из НУ-НСУ едва не злорадствовала, мол, “уважаемые коллеги наконец заметили, что наши граждане не защищены, что могут быть в любой момент задержаны по неизвестным причинам”.

Впрочем, первый приз за самую оригинальную идею (и уже не первый раз), заслужил в борьбе господин Мартынюк, предложив провести очищение Верховной Рады через „политическую кастрацию: Если политическая партия в своих рядах будет иметь таких негодяев, какие есть в нашем сессионном зале, то эту партию кастрировать лет на 5, на 10 в избирательных правах, чтобы она не имела права заседать ни в парламенте, ни в местных органах власти”. Должно ли это стать дополнением к лишению депутатов неприкосновенности или наоборот – альтернативой, коммунист уточнять не стал.