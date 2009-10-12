Тигипко: премьеру важнее выделить средства на соцнужды, чем на армию

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что из-за отсутствия в Украине четкой оборонной доктрины невозможно определить потребности армии в финансировании.

Об этом говорится в комментарии С.ТИГИПКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

«Если Президент страны говорит о нехватке трехсот тысяч гривен на проектирование нового боевого корабля, это – позор. Это свидетельство того, что нет не только нормального финансирования Вооруженных сил, но и даже понимания, зачем армия и флот нужны Украине», - сказал С.ТИГИПКО, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о ситуации вокруг проектирования и строительства военных кораблей класса «корвет».

Между тем, состояние финансирования армии катастрофическое. Из 17 млрд. грн., которые минимально нужны на ее содержание, в бюджете на 2009 год запланировано только 11 млрд. А реально выделено всего 7 млрд. грн. Денег не хватает даже на питание солдат, напоминает пресс-служба.

«Понятно, почему Президент и главнокомандующий снова требует финансирования для Вооруженных сил. Но правительство игнорирует его требования – премьеру политически более важно выделить средства на социальные нужды, нежели на армию. Ветви власти не могут договориться между собой, а страдает обороноспособность страны. Но главная причина в том, что в Украине до сих пор нет четкой оборонной доктрины, официально не названы угрозы, требующие реагирования. Соответственно, непонятно, зачем именно и сколько необходимо тратить на оборону», – заявил С.ТИГИПКО.