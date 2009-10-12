Из Нашей Украины вышла целая областная организация

Кировоградская областная организация политической партии "Наша Украина" заявила о своем выходе из партии. Об этом сообщает интернет-издание "Весь Кировоград".

В заявлении, распространенном советом областной организации партии, указываются причины такого шага: "Антидемократические процессы внутри партии приобрели необратимый характер, а «Нашу Украину» превратили в закрытое акционерное общество, которое постепенно превращается в политического банкрота...

Партия, приоритетом которой была свобода слова, стала проводить закрытые съезды, а нарушение партийного устава стало нормой. Столичные партийные функционеры начали открыто на встречах с партийным активом говорить, что они не допустят «инакомислия» в партийных рядах. После резонансного заявления Кировоградской городской организации о поддержке Юлии Тимошенко на президентских выборах против членов партии, которые поддержали это заявление, были развернуты политические репрессии. В частности руководство партии затронуло вопрос об исключении из партии председателя Кировоградской городской организации и перерегистрации самой партийной ячейки. И это, несмотря на то, что данное заявление не нарушило ни одного пункта устава и должно было стать поводом для внутрипартийной дискуссии в канун съезда".

"Наша организация исчерпала все средства для того, чтобы привлечь внимание лидера партии и ее руководства к сложившейся ситуации, - говорится в заявлении. - Мы не получили никакой реакции на наши письменные или устные обращения, а нашим представителям перестали даваять слово на партийных съездах. Потому мы приняли решение о выходе Кировоградской областной организации партии «Наша Украина» из состава политической партии «Наша Украина»".