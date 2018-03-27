Каськив не мог дозвониться до Кличко, а когда дозвонился - ничего не мог расслышать

Владислав Каськив, председатель политсовета гражданской партии “Пора-ПРП” обижен на политического партнера и соратника по выборам Виталия Кличко, но никаких обвинений ему не выдвигает.

Участие боксера, проигравшего бой за звание мэра, но получившего мандат депутата Киевсовета и в прошлую пятницу присоединился к коалиции БЮТ-ГАК-Пора с последующим созданием большинства, оппозиционного по отношению к новоизбранному мэру Леониду Черновецкому, и даже согласившегося ее возглавить, - для лидера партии “Пора” непонятно.

“Позиция Виталия была для нас несколько странной, потому что он не обсуждал свое решение с партией, даже не доводил до нашего сведения... Почему этого не произошло?.. Хотя это его право, никаких обвинений с нашей стороны не может быть”, - комментирует действия Кличко Владислав Каськив. “Вчера мне удалось дозвониться до него, но была плохая связь, нам не удалось нормально поговорить. Я хотел довести ему решение политсовета до начала этой пресс-конференции, но не было возможности”, - продолжает он.

"По нормальной логике, - говорит политик, - большинство может сформироваться либо вокруг четкого плана развития города, либо вокруг интересов. Других причин не существует.

Первого мы до сих пор не увидели ни со стороны одной политической силы. Вуаля, ситуация абсолютно ясна, это – чистый дерибан должностей. Дальше какие-нибудь должности будут сугубо в контексте дерибана...”. На его взгляд, в первую очередь, для чего была создана коалиция – завоевать определяющую должность – секретаря совета, и получить другие должности.

Каськив удивленно пожал плечами, когда услышал о заявлении Черновецкого, мол, “Пора” поддержала мэра: “Пора” объявила о том что признает победу Черновецкого, мы направили ему и политическим силам, представленным в Киевсовете, предложения от “Поры” о переходных условиях формирования власти в Киеве.”

Первым пунктом в документе под названием “Предложения “Поры” в переходных условиях формирования власти в г. Киеве” стоит: стабилизировать систему городского управления и не допустить коллапса управления по причинам саботажа.

Лидер партии заявил позицию партии, определенную на проведенном недавно заседании политсовета: партия считает неприемлемым для себя участие в формировании каких-либо коалиций в Киевском совете до согласования плана развития Киева. Кроме того, решили провести открытое заседание и пригласить на него Виталия Кличко “для обсуждения перспектив сотрудничества и ситуации, сложившейся с формированием власти в Киеве.”

На вопрос - “С кем все-таки Виталий Кличко?” - ответил так: “Об этом можно будет судить после того, как сформируется новая конструкция политических сил. Сейчас не хотим скрывать всех обстоятельств –идет торговля мандатами в горсовете, давление – политическое и финансовое – фактически на всех депутатов. Потому что речь идет об 1-2 голосах, создающих преимущество в ту или иную сторону. Когда будет сформирована фракция, будет виден и ответ.”

После чего заявил: “Если обстоятельства будут складываться несообразно принятым сегодня решениям, партия готова будет пожертвовать "своим представительством в Киевском совете, лишь для того, чтобы сберечь честное имя партии”.

Подробнее о заявлениях Каськива на пресс-конференции в УНИАН читайте здесь.