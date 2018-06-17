Сколько дали за диплом, господин Кислинский?

Мы наведались на родной факультет историка, заместителя председателя СБУ Кислинского, чтобы найти там хотя бы какие-то следы бывшего студента, расспросить преподавателей – как он учился, о чем дипломную писал...

На днях замминистра внутренних дел Геннадий Москаль заявил, что у зампредседа СБУ Андрея Кислинского фальшивый диплом о высшем образовании.

Обвинение серьезно. По логике, первое, что должен был бы сделать Кислинский, – созвать прессу и продемонстрировать общественности подлинность своего диплома. Или хоть как-то адекватно отреагировать на упреки коллеги из силового ведомства.

Вместо этого интерес Москаля к своему диплому господин Кислинский объяснил ощущением «абсолютной безнаказанности депутатского мандата с желанием любой ценой угодить своим политическим вождям...» Что, наверное, действительно имеет место – и о политических вождях, и о политическом подтексте в целом. Напомним, что Москаль демонстрирует свои симпатии к госпоже Тимошенко, Кислинский – долгое время был не последним лицом в окружении Ющенко. И справедливости ради отметим, что выступал с довольно меткой критикой нынешнего премьера.

Еще заместитель председателя СБУ пообещал отчитаться о дипломе своему работодателю, сказал, что будет приветствовать прокурорские проверки относительно своего образования, и пообещал в случае чего не держаться за кресло. Таким было содержание ответа-заявления, переданного УНИАН 28 сентября.

Мы захотели поинтересоваться у господина Кислинского о деталях его студенческой жизни – скажем, у кого и на какую тему он писал дипломную работу, но он так и не вышел на контакт. Секретарша в приемной весь день прятала шефа от назойливых журналистов – то у него люди, то он выехал на встречу, и в конечном итоге заявила – образование Кислинского – это его личное дело...

Ничего себе личное, подумала я. Если бы он остался работать в своем родном Красном Луче на Луганщине – скажем, частным предпринимателем на рынке, – то это было бы его личное дело. Но он взялся отвечать за нашу с вами безопасность... А до тех пор давал ценные советы самому главе государства.

Думаю, каждый, кто работает госслужащим, даже мелким, знает, какую проверку проходят его данные. Не говорю уже о правоохранительных органах... Как-то я собиралась преподавать иностранный язык в Милицейской академии. Мои данные, биографии моих родственников и родственников моего парня проверяли почти полгода. А тут вот господин Кислинский пришел на должность заместителя председателя СБУ, и в его анкете даже усомнились?..

Судя по заявлению председателя СБУ Валентина Наливайченко, ему все равно, кто его замещает. Сказал, что диплом его заместителя должен проверить Главная государственная служба Украины. Но пока служба не получала такого поручения.

Ну в самом деле – что такое диплом о высшем образовании в наше бурное время. Большинству людей он вообще не нужен. Достаточно иметь среднее специальное, чтобы найти неплохую работу...

Однако господин Кислинский, судя по всему, не захотел ограничиваться образовательным рангом специалиста по эксплуатации и ремонту горного электромеханического оборудования и автоматической оснащения (так звучит его профессия, полученная в Краснолучанском горном техникуме) и решил стать историком, преподавателем исторических дисциплин. Эта его специальность освящена не где-либо, а в самом престижном университете Украины – Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. По утверждению Москаля, диплом, полученный Кислинским в КНУ, – фальшивка... Хотя не уточнил: изготовлен ли документ некими умельцами или его действительно выписал декан факультета.

Конечно, Геннадий Москаль, хоть и милиционер, но воспринимать каждое его слово на веру, наверное, было бы неправильно. Поэтому мы решили наведаться на «родной» факультет «историка» Кислинского, чтобы найти там хоть какие-то его следы, расспросить преподавателей – каким он был студентом. Тем более что заканчивал он вуз, если верить продемонстрированным Москалем документам, не так давно – в 2000 году.

Направляюсь в Красный корпус – в деканат исторического факультета. Там встречаю заместителя декана Юрия Гомана. Поздоровалась, представилась. Говорю, что хотела бы узнать, учился ли здесь такой-то господин.

– Очень рад за вас, что вы журналист, – заявил господин Гоман.

По его тону поняла, что журналистов он уже ждал.

– В соответствии с законом об информации, вы не имеете права собирать данные о лице. И вообще мы не принимаем участия в ваших политических штучках. Мы понимаем ваше любопытство к этому делу, но ничем вам не могу помочь, – строго отчеканил он.

Я не стала объяснять господину заместителю декана, что речь идет не просто о лице, а о человеке, который участвовал и участвует (пусть и непрямо) в принятии политических решений. И граждане имеют право знать, кто сидит “наверху” и с каким дипломом. Да и сам факультет должен быть заинтересован в том, чтобы его дипломы не подвергались сомнению.

Поскольку дальше разговаривать было напрасно, я решила пройтись по кафедрам. На одной из них натолкнулась на ее заведующего. В кабинете он сидел один, поэтому был откровенен, хотя и попросил не указывать его фамилию. Похвалился, что у него почти феноменальная память, но такого студента вспомнить не может.

– Как не можете? Но он же на таких высоких должностях работает: заместитель главы Секретариата Президента, заместитель председателя СБУ.

– Не может быть?! Все наши выпускники – Володя Литвин, Коля Томенко, Юра Павленко – приходят к нам на разные торжества, а об этом впервые слышу. Даже Дима Табачник раз в пять лет появляется – он на нас немного сердит, потому что мы его здесь в аспирантуру не пустили...

Дело о дипломе сильно задело моего собеседника.

– Я бы, возможно, еще понял, если бы этот Кислинский удовлетворился дипломом какой-нибудь межрегиональной академии, которую заканчивает десять тысяч человек ежегодно, а то ведь нет. Ой, как не люблю, когда нас обманывают!

Просит меня прийти через несколько часов – говорит, порасспрашивает коллег, может они такого студента вспомнят.

...Прихожу на истфак через два часа. Девушки с кафедры жалуются на своего шефа – очень проникся «этим Кислинским». Но так никто ничего и не вспомнил. Знакомлюсь с выпускницей 2000 года – она осталась работать на факультете. Это должна была бы быть “однокурсница” господина Кислинского, который “закончил” факультет тогда же. Показываю ей фото - говорит, что такого на историческом факультете точно не было, даже среди заочников.

Иду на другую кафедру.

– Я здесь работаю 15 лет, помню всех, – рассказывает преподавательница, которая тоже просит ее не называть, когда узнает, что речь идет об СБУ.

Долго рассматривает фото “дипломанта” своего факультета.

– Что-то не припоминаю...

Но чтобы проверить свою память, идет в архив факультета, говорит, там хранятся дела до десяти лет, поэтому дело Кислинского точно должно было бы быть.

– Будьте уверены, такого студента у нас не было! – сказала она, вернувшись.

Следовательно, Андрея Кислинского не знают ни выпускники 2000 года, ни преподаватели. В архиве его данных тоже нет.

…Есть такое прекрасное кино, пролетарская романтика “Весна на Заречной улице”. Ленте – лет пятьдесят, но, как для наших политиков, она до сих пор не потеряла актуальности. Там показано, какие усилия прилагают люди, чтобы получить хотя бы среднее образование, как ходят в вечернюю школу, как не спят ночи, готовясь к экзамену. Знаете, отдельных наших государственных мужей следует принудительно отправить на просмотр этого фильма. Чтобы поняли: даже в жизни должностного лица современной Украины есть место подвигу. Ну хотя бы в том, чтобы получить настоящей, выстраданный диплом. Не просто выписать себе. А походить для порядка на лекции, посидеть в библиотеке, сдать экзамены.

...Знаете, теперь, думаю, господину Кислинскому обязательно нужно какой-нибудь зарубежный вуз закончить – чтобы всем назло доказать свою интеллектуальную состоятельность. Не нужен Гарвард, что-то попроще... Но чтобы в этот раз по-честному, лекции, учебники, лаборатории... Попробуйте, господин Кислинский, вам же всего 34 года! Даже если вы не усидите в нынешнем кресле.

Ксеня Лесив