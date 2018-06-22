Святослав Вакарчук: Я информирую людей о НАТО и готов делать это и дальше

Лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук умеет заряжать позитивом. Эмоциональные стихи, музыка и харизма самого Святослава обеспечили группе многочисленных поклонников. Недавно “Океан Эльзы” открыл для себя Балканы. Отправной точкой нового маршрута стало Косово, где Вакарчук бесплатно дал концерт для украинского миротворческого контингента.

Лидер “Океана Эльзы” ответил на вопросы УНИАН.

Я БУДУ ТАМ, ГДЕ ЭТО БУДЕТ НУЖНО УКРАИНСКОЙ АРМИИ Святослав, почему Вы решили выступить перед военными? Начну издалека. Того, что я достиг лично как творческий человек, недостаточно для моей совести. У меня внутри большое желание поделиться своим опытом, виденьем будущего с другими. Если мы говорим об успешной стране, то, по моему мнению, есть два ключевых понятия - это качественное образование, наука и сильная армия. Первое дает нам ум и высоту видения, понимание направления движения, а второе дает аргументы в спорах, поскольку сильная армия - это всегда уважение и аргумент. Как правило, чем сильнее у тебя армия, тем больше мирных аргументов.

Эти два направления для меня принципиально важны. Именно поэтому я встречаюсь с военными в Украине, а теперь приехал поддержать наших миротворцев в Косовом. Я буду там, где это будет нужно украинской армии.

Какие военные части Вы уже успели посетить? Мы были в частях, которые первые комплектуются военнослужащими по контракту - в Староконстантинове, Новоград-Волынском, Севастополе и Симферополе.

А чем военная аудитория отличается от обычных слушателей? Военные прежде всего люди, а уже потом солдаты. Люди все одинаковые, и я бы не говорил, что они отличаются, кроме того, что их профессия накладывает определенный отпечаток на их поведение. Например, ощущение субординации.

Но в залах, где мы встречались, у нас проходили плодотворные дискуссии. Это мыслящие и свободные люди. У них есть свое мнение. Находясь в пилотных бригадах, я увидел, что они - будущее украинской армии.

Вы чувствуете разницу, когда выступаете на коммерческом концерте и перед военными? Когда я стою посреди сцены, то не думаю - коммерческий это концерт или нет. На сцене я отдаю себя на все 100%. Конечно, на некоторых концертах я зарабатываю деньги, но они никогда не стоят на первом месте.

Будете ли выступать дальше перед военными? Конечно, я буду делать все возможное, чтобы украинская армия была сильной, а Украина была успешной страной. Все мои усилия будут направлены на реализацию этой цели чего бы это ни потребовало.

Выступить перед военными - это идея министра обороны Гриценко? Это наша общая идея. Он сначала предложил поехать по военным частям, которые комплектуются контрактниками, а затем мы это раскрутили до международных масштабов. Я очень благодарен ему за поддержку и доверие. Хотел бы сказать, что такой человек, как Анатолий Степанович, - большая находка для украинской армии и для государства вообще. Я благодарен ему за его работу.

Что, по Вашему мнению, руководство государства должно сделать для армии, чтобы поднять ее рейтинги?

Обязательно перейти на контактную армию, увеличить финансирование и увеличить количество международных учений. Учения не просто дают опыт, но и расширяют мировоззрение армии, а это очень важно. Конечно, нужно решить бытовые вопросы, которые стоят очень остро. Но, как я понимаю, не только Министерства обороны, а государства в целом. Деньгами у нас руководит не Минобороны. На сегодня образование с наукой и армия не получают надлежащего внимания со стороны государства.

ЛЮДЕЙ НУЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ЕС, НАТО И ДАЖЕ ООН Вы много говорили о международных учениях... Вы пылкий сторонник курса на вступление Украины в ЕС и НАТО? Я являюсь сторонником того, чтобы наша страна никогда не стояла в стороне цивилизационного процесса, чтобы наша страна имела совместимые ценности с европейской демократией, а это не только вопрос обороны - это и стандарты, определенные моральные принципы управления государством, справедливая судебная система... Я мечтаю о том, чтобы у нас все было прозрачно, честно, по-европейски.

Пути этой интеграции являются открытым вопросом. И не обязательно это прямо сегодня решать, потому я категорически против всевозможных референдумов. Вообще не понимаю, о каких референдумах может идти речь, поскольку никто не знает не только, что такое НАТО, но и толком - что такое ЕС. Нельзя манипулировать понятиями, когда мы не знаем их сути.

На сегодняшний день задачей страны я вижу углубление информационной кампании, чтобы люди знали, что такое европейские структуры - НАТО, ЕС или даже ООН, потому что и это не всем понятно. Об этом всем нужно говорить, а параллельно следует выполнять закон Украины, в котором четко написано, что целью Украины является полноправное получение членства в НАТО. Данный закон нужно выполнять, присоединяться к Плану действий относительно получения членства в альянсе, а там уже мы посмотрим....

Вы лично будете принимать участие в мероприятиях по информированию о НАТО и ЕС? Да, я этим уже занимаюсь и готов это делать в дальнейшем. И не нужно сводить вопрос НАТО к идеологической проблеме. Следует говорить о стандартах евросообщества во всех сферах жизни, а уже потом - о вступлении или не вступлении. На сегодня этот вопрос перед населением не должен стоять. Об этом должны заботиться политики, военные, министры, депутаты, но не следует спрашивать сегодня у людей, у которых нет ответа из-за нехватки информации.

Пока что Вы единственный из звездных певцов, кто бесплатно выступает перед военными...Посоветуете еще кому-нибудь? Это нужно советовать только тем, кто хочет это делать... Я не хочу никому ничего советовать, поскольку это вопрос собственной совести. Я в Косово приехал не как музыкант, а прежде всего как человек, чтобы показать важность военнослужащих в нашей стране, показать, что граждане беспокоятся и думают о своей армии. Сегодня я разговариваю с ними на языке музыки, а завтра это может быть язык слов и конкретных действий.

ПОСЛЕ ПОМАРАНЧЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ БЫЛО МНОГО ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ Я БЫ СДЕЛАЛ АБСОЛЮТНО ИНАЧЕ Интересно, а кем Вы себя видите в будущем? Я вижу себя человеком, который реализовал все свои желания. Одна из моих главных задач - увидеть, что в этой стране действительно происходят позитивные изменения.

Говорят, что для того, чтобы изменить страну, следует идти в политику... Есть много методов. Сегодня однозначно ответить, какой из методов для меня является приемлемым и интересным, я не могу, но сделаю все, чтобы такой успех пришел к Украине. Во время парламентской избирательной кампании у меня было много возможностей для начала политической карьеры, но я от этого воздержался. Воздержался потому, что тогда считал этот вопрос не своевременным, и атмосфера, которая царила вокруг политической ситуации в стране, не давала мне возможности полноценно себя реализовать. Но времена могут измениться.

Вы хотите сказать, что будете принимать участие в следующих выборах? Я хочу сказать, что тогда не видел в этому смысла, а на будущее не загадываю. Поймите, я не ухожу от вопроса, но не хочу делать заявления, которые бы воспринимались неадекватно.

Разочаровались ли Вы в Помаранчевой революции? У меня нет разочарования потому, что у меня никогда не было слишком больших надежд. Я неоднократно говорил, что Помаранчевая революция сделала для страны огромный шаг вперед. Прежде всего в моральном смысле, в понимании каждого рядового украинца, что он сам избирает свою судьбу и будущее страны. И последние парламентские выборы это показали.

А то, что сегодня сложилась такая политическая конфигурация в Украине, - это уже другой вопрос. Выборы были честными. До этого помните ли вы хоть одни открытые и честные парламентские выборы? Такого не было, а это достижение Помаранчевой революции. С тех пор на Украину обратили серьезное внимание извне и начали воспринимать ее иначе, в то же время за последние два года было много вещей, которые я бы сделал абсолютно иначе. Но на ошибках учатся, и следует о них не только публично говорить, но и работать над тем, чтобы они не повторялись в будущем.

Традиционный вопрос: какие творческие планы на будущее? Творческие планы, как всегда - новая музыка. Она позволяет жить и дает силы на будущее. Надеюсь, что новая пластинка выйдет весной.

А название уже известно? Поживем - увидим. Я еще не знаю.

Слава, еще один "оригинальный" вопрос: Вы считаете себя счастливым человеком? Счастье состоит из очень многих вещей. На сегодня я реализовался в творчестве, я доволен тем, что у меня есть семья. Но я понимаю, что как гражданин я сделал слишком мало для своего государства, и в этом я не реализовался. Хочу многое сделать для страны...

Интервью записал Роман Цимбалюк, Киев-Косово-Киев