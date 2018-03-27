Старую ВР списывать рано: 26 апреля может произойти ”взрыв”

В этот день “старая” Верховная Рада проводит торжественные слушания, посвященные 20-й годовщине аварии на ЧАЭС. Это не пленарное заседание никаких вопросов, по которым нужно принимать решение, вроде бы рассматриваться не должно. Но Ющенко, Ехануров, Литвин, похоже, думают иначе.

Ющенко надеется

Во время последнего пленарного заседания 4 апреля спикер Владимир Литвин пообещал, в частности, членам Партии регионов и СПУ, которые требовали закрытия сессии в целом, что 26 апреля не допустит присяги членов Конституционного суда.

В то же время Президент Виктор Ющенко продолжает надеяться, что 26 апреля присяга судей таки может состояться. Президент напоминает, что это долг уходящей в историю Верховной Рады перед гражданами.

Ехануров надеется

Но кроме вопроса о КС, на рассмотрение Верховной Рады начали поступать и новые “заявки”. В частности, от премьера Юрия Еханурова, который надеется с помощью парламентского решения как-то изменить статус министров своего правительства, которые получили право на депутатский мандат - чтобы они и мандата не потеряли, и министрами остались. По крайней мере на то время, которое, согласно Конституции, должны выполнять свои обязанности по формированию нового правительства.

Каким именно способ решения этого вопроса видит правительство – пока еще неизвестно. Ведь в Конституции – и “старой”, и “новой” – четко указано, что члены правительства не имеют права на совместительство с другой оплачиваемой должностью, кроме преподавательской и творческой. Так же и депутатам ВР запрещено не только совместительство в области государственной службы, но и с любой другой оплачиваемой должностью...

По поводу этих поползновений господина Еханурова спикер Литвин мог бы напомнить, что в свое время предупреждал чиновников о таком тяжелом выборе...

Если “старая” ВР и может как-то “порешать” проблему совместительства для министров в пределах действующей Конституции, то лишь одним способом – дав согласие чиновникам на их увольнение, когда они напишут об этом заявления. Ведь в настоящее время именно парламент, а не Президент - тот единственный орган, который освобождает членов правительства от должности.

Между прочим, первым с должностных лиц исполнительной власти это должен был бы сделать председатель Антимонопольного комитета, член списка “Регионов” Алексей Костусев, который уже полуофициально высказался в интересах депутатского мандата. Получив представление Президента, он имеет все основания требовать от ВР пленарного заседания хотя бы для решения своего кадрового вопроса. Поэтому даже персональная потребность Костусева в проведении пленарного заседания ВР не может быть проигнорирована: ведь речь идет о праве депутата на мандат... Такие же основания есть и у председателя Фонда госимущества Валентины Семенюк. Правда, сейчас она вместо того, чтобы отказаться от должности – получила мандат ...члена Киеврады. Впрочем, у нее до 26 апреля еще время есть.

Что же касается собственно членов правительства, то, судя по заявлению Еханурова, ни сам он, ни остальные министры, которые имеют право на мандаты, пока еще оставлять правительственных должностей не собираются, следовательно, заявлений, не будут писать и на увольнение не рассчитывают.

Соответственно, они хотят от ВР чего-то другого. И это теоретически может быть постановление, в котором парламент позволил бы министрам продолжать выполнять их обязанности, а также дал бы ЦИК указание отложить выдачу временного удостоверения депутата этим лицам – до решения их должностной “проблемы” в процессе коалиционных соглашений.

По крайней мере, как кажется, такого документа будет требовать ЦИК от потенциальных совместителей, чтобы воспользоваться пунктом 2 ст. 99 закона о выборах, который позволяет лишь при уважительных причинах временно пренебречь запретом совместительства.

Однако, понятно, получить подобное постановление от парламента, который доживает последние дни, чиновникам во главе с самим премьером будет не так просто. Его аргументы по поводу того, что в случае отставки 7 - 8 членов Кабмина работа правительства будет заблокирована, может только сыграть на руку “мстителей” в “старом” парламенте, которым близок тезис “чем хуже – тем лучше”.

“Помощь” в развязании очередного гордиева узла может поступить со стороны... Высшего административного суда, который рассматривает многочисленные иски аутсайдеров выборов к ЦИК.

Литвин надеется

Как известно, аутсайдеры гонок уже обращались непосредственно к ВР с требованием принять решение о пересчете бюллетеней, но получили отказ.

В настоящее время же, насколько известно из сообщений об исках к ЦИК в блее Высшем админсуде, речь идет не о пересчете бюллетеней как таковой, а о разных нюансах самого избирательного законодательства, в частности и о методике подсчета результатов выборов.

Сам по себе этот подход истцов вызывает определенное удивление: ведь закон, который перестал их устраивать, уже действует два года, и о его “изъянах” или противоречиях, в том числе с законом о ЦИК, - они заговорили лишь по получении неудовлетворительного для себя результата.

С другой стороны, для суда эти мотивы истцов значения не имеют. В конечном итоге, вопрос о несовершенстве закона можно рассматривать в любой момент. И если избран момент именно сейчас – то это не правовая проблема, а вопрос политической целесообразности.

Так в чем целесообразность?

Можно было бы предположить, что теперешние аутсайдеры стремятся с точностью повторить ситуацию 2004 года касательно судебного пересмотра результатов второго тура президентских выборов, доказав массовые фальсификации, а также нарушения в действиях ЦИК, благодаря которым результаты выборов были объявлены преждевременно. Для этого у жалобщиков, судя по их утверждениям, есть определенные основания – в частности, одобренное 10 апреля решение Луганского суда о пересчете голосов на нескольких участках. Но вряд ли это поможет принять решение о пересчете по всей Украине. По крайней мере, массовым это нарушение не назовешь, а о других аналогичных случаях касательно выборов в ВР – неизвестно. Многочисленные же судебные обжалования касательно местных выборов к подсчету голосов в парламентских выборах привязать невозможно. Поэтому в этом смысле цель аутсайдеров вряд ли может быть досягаемой.

А вот в вопросе о противоречии законов – все намного интереснее. Конечно, ВАС – не Конституционный суд, упразднить закон о выборах не сможет. Но сделать вывод о его противоречии закону о ЦИК, где по-разному ставятся требования к постановлению и окончательному протоколу ЦИК касательно результатов выборов, - вполне способен.

Следовательно, не исключено, что Высший арбитражный суд именно такое требование и зафиксирует. И вот с этим требованием аутсайдеры могут уже обращаться в Верховную Раду о проведении пленарного заседания, - чтобы срочно внести изменения в избирательный закон.

И вряд ли ВР проигнорирует еще и судебное постановление, отказавшись провести пленарное заседание.

Изменения к избирательному законодательству могут быть срочно нужны тем, кто рассчитывает на выборы досрочные. К ним относятся, понятно, и теперешние аутсайдеры, по крайней мере блоки Литвина и Витренко.

При этом очевидно, что новая ВР, которую на первых порах будут разрывать коалиционные споры, не будет иметь возможности заниматься избирательным законодательством, а поэтому в случае досрочной кампании оно останется “старым”. Поэтому логично искать пути, чтобы изменить его именно теперешним составом ВР. И такие основания может дать именно Высший арбитражный суд.

Правда, на пути планам “малых партий” стоит известная инициатива Президента, да и не только Президента, - о повышении проходного барьера. И, по-видимому, будет оправдано, если этот пункт в случае внесения изменений в избирательный закон на рассмотрение ВР, также будет подано...

Но в таком случае это и будет тот большой торг, в котором свою роль смогут сыграть и вопрос о КС и участь министров-совместителей.

Детали процесса еще будут определяться до 26 апреля. Но, по большому счету, именно в самый последний день работы ВР теперешнего созыва действующие в ней политические силы будут решать, по какому сценарию дальше пойдет процесс в Украине в целом: в направлении стабильности и попыток развивать экономику или, напротив, в направлении дежурного избирательного стресса и “реванша”.

Ирина Погорелова