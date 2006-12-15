Наша Украина не будет голосовать за закон об оппозиции

Фракция «Наша Украина» не будет голосовать за законопроект об оппозиции.

Об этом заявил в интервью журналистам член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО.

Он считает нецелесообразным принятие такого закона. По его словам, в регламенте парламента должны быть выписаны нормы относительно прав оппозиции. По его словам, законопроект, который сегодня предлагается - «это полная ерунда». Отметив, что одна фракция не может монополизировать свое право на оппозицию, А.МАТВИЕНКО сказал, что может сложиться ситуация, когда в парламенте в оппозиции будет «Наша Украина» и КПУ. «Так что, нам тогда объединяться в единую оппозицию с коммунистами?», то есть объединяться с политической силой, которая имеет совсем другую идеологию, отметил А.МАТВИЕНКО.

Антикризисная коалиция также не собирается голосоватьза предложенный законопроект.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о парламентской оппозиции. Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Вячеслав КОВАЛЬ (фракция “Наша Украина”), Николай КОМАР (фракция Партии регионов) и Юлия ТИМОШЕНКО (лидер фракции БЮТ).