Кто больше всех угрожает Украине?

"Многие кандидаты намерены участвовать в кастинге на лояльность России. Это касается Тигипко, Литвина, очень двусмысленную позицию занял Яценюк... Не говоря уже о Януковиче..."

Недавно известные украинцы направили обращение к странам-гарантов безопасности Украины с просьбой созвать Международную конференцию с целью обеспечить реальные гарантии безопасности Украины, задекларированные Будапештским меморандумом.

В самом ли деле сегодня ли перед Украиной появилась реальная угроза потери независимости?

Тарас Стецькив, народный депутат Украины (один из авторов обращения): ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ В УКРАИНЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЧИСТО РОССИЙСКИЕ АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Эта угроза уже явно очертилась со стороны одного из гарантов нашей безопасности согласно Будапештскому меморандуму 1994 года. Имею в виду Россию.

Угроза проявляется в нескольких плоскостях. Официальная политика российской власти направлена на то, чтобы втянуть Украину в сферу стратегических интересов России. Это видим и в усилении информационной кампании, которую ведут российские СМИ в Украине, в формировании у россиян образа врага из украинцев. В медведевском “послании” фактически впервые прозвучала форма вероятного силового вмешательства.

Госдума приняла закон, позволяющий использование вооруженных сил РФ за рубежом. Данный закон может прямо касаться Крыма и провокаций, которые там могут возникнуть.

Угроза проявляется и на международной арене, когда Россия, пользуясь тем, что двери НАТО и ЕС для Украины пока закрылись, а новая Администрация США охладела к Украине, фактически намерена втянуть наше государство в сферу зависимости от своей политики. Думаю, у них есть планы отторжения Крыма, соответствующих локальных конфликтов с целью повлиять на позицию Украины.

Уже ясно, что Россия активно будет вмешиваться в ход президентской кампании в Украине, навязывая нам, какого Президента нужно избирать.

В первый раз за десять лет в Украине начали работать чисто российские проекты, например, проект под названием «Инна Богословская». Богословская им нужна только для того, чтобы идеологически обосновать возможность отторжения города Севастополя, где базируется российский флот.

Но самая большая проблема в нас самих. Сегодня многие кандидаты, в сущности, выстроились в очередь и намерены участвовать в кастинге на лояльность России. Это касается Сергея Тигипко, Владимира Литвина, который попросту заблокировал принятие Верховной Радой хоть какого-то заявления по поводу послания Медведева. Очень двусмысленную позицию занял и Арсений Яценюк. Это досадно и грустно, что люди, которые намереваются бороться за должность Президента Украины, так усердно или промолчали, или начали выражаться, скажем так, суперлояльно относительно России. О Януковиче я вообще молчу. Это пионер в коротких штанах, который сразу и стопроцентно поддержал Медведева в его нападках на Украину.

Отзывов от международного сообщества на наше обращение еще нет, оно так быстро не реагирует. Но, думаю, реакция обязательно будет. Свое слово скажут известные на Западе общественные деятели, будет реакция от государств-гарантов. Убежден, что свое слово также скажет украинская дипломатия. МИД, Секретариат Президента, соответствующие должностные лица в правительстве должны были бы поработать над тем, чтобы прозондировать возможность созыва международной конференции, приуроченной к 15-й годовщине Будапештского меморандума. Потому что меморандум фактически не действует.

Речь идет не только о безопасности Украины и о российско-украинских отношениях, но и о безопасности Европы в целом. Это мы и хотим обсудить на этой конференции, ведь Россия не ограничится только Украиной.

Не дай Бог, Европа закроет глаза на то, что Россия хочет сделать Украину зоной своего влияния, – это приведет к эскалации напряженности по всей Европе.

Мирослав Попович, директор Института философии им. Г.С.Сковороди НАН Украины (один из авторов обращения): РОССИЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Угроза национальной безопасности существует. В первую очередь она заключается в общей нестабильности нашего общественного строя.

То обострение между Украиной и Россией, которое мы наблюдаем, само по себе угрозы не несет – не думаю, что российские войска прямо завтра высадятся в Крыму или, как говорил Жириновский, сядут вертолеты и сделают свое дело. Это очень поверхностный вариант, хотя в Грузии мы видели именно это.

Однако, думаю, российский демарш будет направлен прежде всего на то, чтобы обострить ситуацию внутри Украины – благодаря российским националистическим элементам, которые хоть и не имеют влияния на русскоязычное население в Украине, но могут натворить много беды.

Это влияние может быть косвенным – через определенные акции...

На выборах российская власть серьезно рассчитывает на Януковича.

Всем украинским интеллигентам нужно проводить разъяснительную работу на Западе. В то же время наше обращение было рассчитано не только на западные властные структуры и интеллигенцию, а также и на нашу интеллигенцию, которая должна занять четкую позицию.

Дмитрий Корчинский, лидер партии «Братство»: РФ ВЕДЕТ ОЧЕНЬ АКТИВНЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К АННЕКСИИ КРЫМА Безусловно, сегодня существует такая угроза со стороны почти всех наших соседей, и в первую очередь – со стороны России, которая ведет очень активные приготовления к аннексии Крыма.

В Украине нет не только российского посла. Американский посол даже не назначен. И в Украине его еще долго не будет, потому что если бы он был, то ему бы пришлось отвечать на вопросы, на которые бы он ответить не смог. А именно: каким образом Америка собирается выполнять раньше данные нам гарантии нашей территориальной целостности. Такого ответа у американцев нет.

Угроза есть, и сейчас она реальнее чем когда-либо.

Говорят, что курс Америки поменялся. Ничего он не поменялся, он всегда был таким. По логике Америки, Россия должна пугать Европу и сдерживать Китай. Вот ее основная функция, поэтому Америка заинтересована в агрессивной России.

Безусловно, после начала антиукраинской авантюры какое-то серьезное сотрудничество РФ с ЕС будет невозможно. Ситуация также обострится в самом ЕС, что тоже выгодно США.

Кто из сегодняшних кандидатов пособник России?.. Президентские выборы в Украине – это вообще конкурс на то, кто лучше будет представлять интересы РФ в Украине. Например, если Янукович открыто обещает защищать гуманитарные и политические интересы России, то Юлия Тимошенко уже сейчас защищает экономические интересы. Возглавляемый ею Кабмин спонсируется Газпромом РФ. То есть тут выбор не очень и велик. На это, собственно, Россия и ориентируется – на комплекс неполноценности украинской политической элиты, которая не будет способна ни на какое сопротивление.

Сегодня в Украине нужно делать три вещи. Первое – продолжать словесно умиротворять Россию. То есть, безусловно, не должно быть никих вербальных провокаций против России.

Второе – укрепить хотя бы часть вооруженных сил, на которые еще можно положиться.

Третье – мы должны понимать: отстоять Крым – задача общества. То есть украинские патриотические организации должны активно изучать тактику Хезболлы, Исламского джихада, северокавказских сепаратистов и помнить, что Крым находится практически на широте Северного Кавказа, а это ко многому обязывает.

Международное сообщество будет относиться к Украине, как в свое время относилась к Польше в начале Второй мировой войны. То есть нам будут сочувствовать, но не защищать.

Леонид Кравчук, экс-президент (один из авторов обращения): ПРЕЗИДЕНТ РФ ВМЕШИВАЕТСЯ В ДЕЛА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ ЛИШЬ УКРАИНСКОГО НАРОДА Я реалист, я изучал историю, в том числе историю политической, экономической мысли, дипломатии. Я учился на конкретных исторических фактах.

Когда Советский Союз заключил Пакт Молотова–Риббентропа, все говорили, что и думать о нападении нельзя. Потому что был заключен пакт. Прошло немного времени, как началась Вторая мировая.

То есть из этого факта я хочу сделать такой вывод: никогда, никто, ни при каких обстоятельствах не может однозначно сказать, останется ли какая-то страна в безопасности или не останется, потому что мир непростой, конкурентный, агрессивный и миролюбивый в одно и то же время.

Об украинской безопасности такого тоже нельзя сказать.

Когда мы услышали обращение Медведева к Ющенко, сразу возник вопрос, чего вдруг президент России, анализируя отношения между Украиной и Россией, во всем обвиняет лишь Украину и касается ТАКИХ проблем, которые, я подчеркиваю, является компетенцией только украинского народа, украинской власти. И никто, кроме нас, их решать не может.

А президент Медведев почему-то решил для себе иначе. Значит, уже есть момент обострения отношений. Он прямо сказал, что улучшение в наших отношениях может быть только после прихода новой власти. Это уже непросто намек, а конкретное заявление – чтобы в Украине избрали такую власть, которая была бы послушна России.

Дальше – в Думу вносится проект закона об обороне, где определяется, что российские вооруженные силы могут быть применены за рубежом, если будет определено, что граждане России подвергаются какому-то давлению или притесняются. Подвергаются ли вооруженные формирования давлению на другой территории.

А в Крыму я даже не знаю, сколько запаспортировано граждан России.

Мы не можем ждать, пока еще больше обострится ситуация в Крыму. Мы должны об этом сказать мировой общественности, чтобы не было поздно. Мы должны активно работать с Россией, несмотря на такие острые заявления, говорить всем, что Украина хочет сотрудничать с Россией. История напоминает нам сегодня, что, как говорил Гашек, нужно быть бдительным.

Немало также, конечно, зависит от нашей внутренней политики. Мировое содружество очень не довольно этим. Когда приезжал Байден, он не просто намекал, а просил Президента Ющенко, премьера Тимошенко прекратить внутриполитические дрязги.

Опросила Ксеня Лесив