Известные украинцы призывают государства-гаранты безопасности Украины предостеречь Россию

Появились признаки, что Кремль не исключает из арсенала и силовые средства... Существуют прямые угрозы безопасности государств ЕС... Обращаемся с предложением созвать Международную конференцию...

Обращение интеллектуалов, политиков и общественных деятелей Украины к парламентам, правительствам и народам мира.

Возникновени Украины как независимого демократического государства в 1991 году стало одним из основных результатов и также гарантий завершения глобального противостояния «Восток-Запад», разделения Европы и распространения идеалов свободы и демократии в мире. Украина внесла весомый вклад в мировую и европейскую безопасность своим отказом от ядерного оружия. При этом Будапештский Меморандум 1994 года был закреплен соответствующими гарантиями государств - членов Совета безопасности ООН. Настоящий документ рядом с процессами расширения Евросоюза и Евроатлантической системы коллективной безопасности в свое время сыграл значительную роль в укреплении системы европейской безопасности.

Однако сегодня тяжело не увидеть недостаточную дееспособность этих гарантий. Российское руководство сознательно взяло курс на демонтаж действующей системы безопасности, ключевым направлением которого стало стремление подчинить Украину выполнению геостратегических интересов России. Следствием такой стратегии является стремительная эскалация напряжения в двусторонних отношениях. Беспрецедентное обострение приобрела информационная война против Украины. В российском обществе из украинцев формируется образ врага, на Украину ставится ярлык главного дестабилизатора в отношениях ЕС и России.

Российская сторона даже не допускает, что осуществление Украиной стратегического курса на вступление в НАТО - это суверенное право нашего государства, что Украина избирает курс на запад совсем не вопреки России, а исходя из собственных национальных интересов. Добровольно отказавшись от статуса ядерного государства, Украина может противостоять современным внешним вызовам и угрозам лишь в системе коллективной безопасности.

Послание Президента РФ от 11 августа с.г. стало очередным шагом в реализации внешнеполитической стратегии Кремля, который откровенно пренебрегает украинским суверенитетом, содержит признаки вмешательства во внутренние дела Украины и не согласовывается с общепринятыми нормами международного права. Украинский народ уважает демократический выбор российского народа и требует уважения к своему выбору. Решение Президента РФ отложить отправку посла в Украину на более поздний срок, связано с вероятным приходом новой власти в нашей стране, которая, по мнению Д.Медведева, будет вести другой (очевидно, выгодный России) политический курс, можно оценивать лишь как откровенное внешнее давление соседнего государства на волеизъявление украинских граждан.

Мы сожалеем, что российское руководство настойчиво отвергает уроки истории и надеемся, что первоочередным заданием новой элиты соседней нам страны станет беспокойство о свободах, правах и благосостоянии народов собственной федерации. Нет сомнений, что существующее напряжение, инспирированное российской властной верхушкой, является поверхностным и временным. Глубина и масса межчеловеческих отношений представителей двух народов - украинцев и россиян - в исторической перспективе возобновит добрососедские отношения между нашими странами.

В то же время недавнее послание Президента РФ Д.Медведева Президенту Украины В.Ющенко знаменует, по нашему мнению, другую качественную фазу в отношении российской власти к Украине. В первый раз за долгие годы появились признаки того, что Кремль не исключает из арсенала своих внешнеполитических инструментов относительно Украины и силовые средства.

Об этом, рядом с представлением Д.Медведевым в Госдуму России законопроекта, который разрешает использование российских вооруженных сил за пределами РФ, свидетельствует развертывание соответствующей пропагандистской кампании. Пренебрежительное игнорирование российским Президентом содержания письма-ответа В.Ющенко, безосновательное обвинение российской прокуратурой украинских военных в участии в прошлогодней войне на стороне Грузии, трактовки российским Президентом вынужденных действий украинских правоохранителей в Крыму как попытки осложнить практическую деятельность Черноморского флота РФ - все это считаем непосредственным пропагандистским основанием возможного силового вмешательства во внутренние дела Украины для подавления ее суверенитета и свободы, превращения Украины в территорию неделимого влияния и контроля со стороны России. Российская риторика относительно Украины вынуждает вспомнить более ужасные исторические примеры 1930-х годов.

Мы понимаем переходный характер украинской политической системы, губительность противостояния внутри властной верхушки, что снижает эффективность внешней политики государства и не содействует ее экономическому развитию. Но Украина - это большая и свободная страна с огромным потенциалом демократии, которая идет путем становления европейской правовой системы, это страна, которая за 18 лет независимости получила авторитет и стала важным субъектом европейской политики. Вместо этого подчинение Украины российской стратегии возобновит деление Европы, будет нести прямые угрозы международной и национальной безопасности государств Евросоюза, приведет к снижению общего уровня доверия и безопасности в Европе, эскалации напряжения и противостояний в международных отношениях в целом.

Мы обращаемся к руководству США, Великобритании, Франции и Китая с предложением созвать в соответствии с п.6 Будапештского Меморандума международную конференцию его государств-гарантов с целью обеспечить реальные гарантии безопасности Украины, задекларированные Меморандумом.

Обращаемся также к руководящим органам ЕС относительно необходимости занять четкую и однозначную позицию в вопросе обеспечения государственного суверенитета Украины, выразить предостережение относительно любых форм вмешательства России во внутренние дела Украины.

Отдельно обращаемся также к государствам Вышеградской группы (которые всегда благосклонно относились к Украине и ее евроинтеграционным стремлениям) с просьбой выработать общую или высказать отдельную позицию по поводу обострения российско-украинских отношений.

Юрий Андрухович, писатель;

Вячеслав Брюховецкий, Герой Украины, доктор филологических наук, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия";

Богдан Гаврилишин, иностранный член НАН Украины, Ph. D., председатель наблюдательного совета Международного института менеджмента;

Семен Глузман, правозащитник, исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека;

Ярослав Грицак, доктор исторических наук, профессор, директор Института исторических исследований Львовского государственного университета им. И.Франко;

Николай Жулинский, академик НАН Украины, доктор филологических наук, профессор, директор Института литературы им. Т.Г.Шевченко НАН Украины;

Оксана Забужко, писательница;

Сергей Комисаренко, академик НАН Украины и Академии медицинских наук Украины, доктор биологических наук, директор Института биохимии г. О.В.Палладина НАН Украины;

Леонид Кравчук, Герой Украины, первый Президент Украины;

Василий Креминь, академик НАН Украины, доктор философских наук, профессор, президент Академии педагогических наук Украины;

Юрий Ланюк, композитор;

Левко Лукъяненко, Герой Украины;

Мирослав Маринович, первый проректор Украинского католического университета, президент Института религии и общества Украинского католического университета;

Мирослав Попович, академик НАН Украины, доктор философских наук, профессор, директор Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины;

Сергей Рахманин, журналист, редактор отдела политики газеты «Зеркало недели»;

Николай Рябчук, писатель и публицист;

Константин Ситник, академик НАН Украины, доктор биологических наук, профессор, почетный директор Института ботаники им. М.Г.Холодного НАН Украины;

Владимир Сиренко, народный артист Украины, главный дирижер и художественный руководитель Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины;

Тарас Стецькив, народный депутат Украины;

Владимир Филенко, народный депутат Украины;

Игорь Юхновский, Герой Украины, доктор физико-математических наук, академик НАН Украины, профессор, почетный директор Института физики конденсируемых систем НАН Украины;

Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, доктор физико-математических наук, председатель Украинского международного комитета по вопросам науки и культуры при НАН Украины;

Тарас Возняк, философ, политолог, главный редактор независимого культурологического журнала “Ї”;

Алексей Волович, директор Одесского филиала Национального института стратегических исследований при Президенте Украины;

Рустем Жангожа, политолог, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины, член ПЕН-клуба;

Александр Фильц, доктор медицинских наук, профессор, президент Украинского союза психотерапевтов;

Игорь Марков, политолог, заведующий сектора этносоциальных исследований Института народоведения НАН Украины;

Александр Иванкив, первый заместитель председателя Украинского института национальной памяти;

Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ