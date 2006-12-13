Черновецкий оставит новые тарифы для тех, у кого денег куры не клюют

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует оставить новые коммунальные тарифы только для тех, у кого денег «куры не клюют».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Первый этап - это декларирование тарифов на уровне других городов и даже чуть выше для того, чтобы я мог отступить от них в пользу людей, нуждающихся в моей помощи», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Если мы задекларируем тарифы более низкие, то мы не сможем их увеличить для тех людей, у кого денег куры не клюют, - объяснил он. - Если мы декларируем повышение тарифов на один процент, то завтра я ни БРОДСКОМУ, ни ТИМОШЕНКО, ни себе, а они неплохо живут и я также не бедствую, не смогу их поднять. Так говорит закон».

По словам мэра, городская власть будет делать все от нее зависящее для снижения тарифов. «Причем они станут для многих киевлян меньше, чем они были до того, как мы затеяли реформу», - подчеркнул мэр.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что в Киеве уже снижены платежи по 2 тыс. 50 домам-хрущевкам и 107 домам барачного типа.

«Даже больше мы сделали, чем то, что мы обсуждали с Президентом», - отметил городской председатель.

«Завтра мы подойдем к так называемым гостинкам. Мы каждый день будем выводить из-под удара определенные категории моих избирателей», - пообещал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.