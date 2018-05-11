За 5 лет студент, сбивший Януковича яйцом, открыл иные способы политической деятельности

“Тогда была цензура, поэтому такой шаг был действительно важен... В СМИ пытались показать, как Франковщина болеет за Виктора Федоровича...”

24 сентября исполняется пять лет с тех пор студент Прикарпатского педагогического университета Дмитрий Романюк бросил яйцо в тогдашнего премьер-министра и кандидата в Президенты Виктора Януковича. Лидер ПР тогда потерял сознание, его отвезли в больницу. Потом он обвинял националистов в покушении. Этот случай послужил не только основой для сюжетов многочисленных анекдотов, мультиков, карикатур, но, возможно, повлиял на весь ход президентской кампании 2004–2005 годов...

Дмитрию сейчас 22 года. В 2009-м он закончил экономический факультет упомянутого вуза и учится в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. Возглавляет молодежное общественное политическое движение «Новая страна» на Прикарпатье. Почти год он работал в Секретариате Президента – в главной службе социально-экономического развития.

Мы поинтересовались у Дмитрия, как изменилось его мировоззрение после “диверсии” с яйцом?

Дмитрий, за пять лет ты, наверное, повзрослел, на многие вещи смотришь иначе. Как ты думаешь сегодня, осознавал ли ты тогда, что делал? Повторил ли бы этот “подвиг” сегодня?

Конечно, на тот момент я осознавал, что делал. Но нужно учесть, что мне тогда было всего 17 лет... Это был просто спонтанный поступок, решение принималось за считанные минуты.

Конечно, я тогда не мог предположить, что от простого броска яйца человек может упасть.

Моя цель тогда была одна – максимально показать общественности, СМИ, которые должны были освещать приезд кандидата в Президенты Виктора Януковича, что Ивано-Франковщина не поддерживает его.

Как вы знаете, тогда была цензура, поэтому такой шаг был действительно важен. Студенты не имели возможности выразить свою позицию, мнение. Их заставляли держать плакаты, якобы они поддерживают Януковича. В СМИ тоже пытались показать, как Франковщина болеет за Виктора Федоровича.

Тогда я случайно узнал, что он приезжает. Это было около восьми часов утра. У меня возникла такая мальчишеская идея – каким образом этому помешать. Встреча должна была проходить в актовом зале, но он еще не прибыл. Когда все его ждали на улице, я пошел купить тридцать яиц. Раздал их своим коллегам. Мы все хотели выразить недовольство. В 17 лет я считал, что именно так нужно это делать.

Так сложилось, что автобус остановился прямо возле меня, и я запустил яйцом... Что было дальше, знает вся Украина.

Твой отец тогда был деканом экономического факультета. Он, видимо, тоже раздавал студентам плакаты в поддержку Януковича?

Его не могли заставить это делать, потому что он человек с ясной позицией. Наверное, именно потому студентов экономического факультета не приглашали на встречу.

Гордишься ли сегодня своим поступком? А вы считаете, это поступок, которым нужно гордиться? Понимаете, это простой, примитивный поступок. Особо гордиться нечем.

Единственное, что мне приятно, – этот случай повлиял на ход президентской кампании 2004 года и каким-то образом поспособствовал, что Президентом стал Виктор Ющенко.

А через президентство Виктора Ющенко наши мессиджи хоть каким-то образом дошли до общества.

Ты не разочаровался в Президенте Ющенко?

Думаю, на то время он был наиболее компромиссной кандидатурой, которая могла объединить вокруг себя политическую и бизнес-элиту, находившуюся в оппозиции к тогдашней власти.

Особых надежд на него не возлагал, поэтому разочарований нет.

Можешь ли определить плюсы и минусы президентства Ющенко – с твоей точки зрения? Среди плюсов то, что он душой – настоящий украинец. Несмотря на все, он поднял такие важны темы, как Голодомор и признание воюющей стороной бойцов ОУН–УПА.

Среди минусов – он, как я думаю, развалил систему государственного управления. Виктор Ющенко как госдеятель, как человек-менеджер не подходит для этой должности. Мы увидели, что он, к сожалению, не может выполнять свою функцию как Президент. Ему нужно было быть более решительным, принимать кардинальные решения. Хотя бы относительно того же Балоги... Насколько знаю, процесс увольнения Балоги длился долгое время.

Виктор Балога имел определенный сформированный авторитет относительно себя, и этот авторитет переносился на Президента, чего не должно было быть.

За эти годы не изменил ли ты свое отношение к Виктору Януковичу?

Хочу сказать, что он на протяжении этого времени очень рос как политик.

Хотя в целом отношение абсолютно не изменилось. Мне не импонируют те принципы и идеи, которые он несет.

Конечно, сейчас никто не будет действовать такими методами, как я действовал тогда. Наверное, у меня был такой юношеский максимализм...

На тот момент я еще не очень задумывался над своим будущим. Сразу после того, как меня выпустили из КПЗ, я стал активно участвовать в организации деятельности штаба Виктора Ющенко.

За кого собираешься голосовать на будущих выборах? Честно говоря, из сегодняшних претендентов на пост Президента я не вижу кандидатуры, которая могла бы за собой провести команду молодых, профессиональных людей, способных направить Украину в новое стратегическое русло. Думаю, Тимошенко или Яценюк могли бы стать таким промежуточным этапом для формирования какого-то настоящего лидера.

Но я пока еще не могу сказать, за кого буду голосовать точно.

Есть ли сегодня политик, в которого бы ты хотел запустить яйцом?

Я уже говорил, чем был обусловлен мой поступок... Я не считаю, что нужно бросать яйцами в каждого, кто тебе не нравится. Сейчас есть другие методы, средства, чтобы выражать свою позицию.

Сейчас я активно работаю в молодежном общественном движении, являюсь председателем общественной организации. Мы достаточно эффективно проводим молодежную политику на местном уровне.

И в чем заключается эта политика? Наша организация проводит тренинги для молодежи. Мы стремимся подготовить креативную молодежь, которая бы в будущем стала частью политической элиты. Особенность нашей организации в том, что она не финансируется никем. Мы существуем на членские взносы, потому что хотим, чтобы Украину в будущем представляли политики “из низов”, из народа.

Ты хочешь в будущем стать политиком высокого ранга?

Пока еще такой цели перед собой не ставлю. Всего-навсего хочу как человек, как гражданин, болеющий за свое государство, хотя бы на местном уровне что-то изменить. А дальше время покажет.

Ты в один день проснулся знаменитым. А какими были плоды твоей славы в твоем окружении?

Конечно, меня воспринимали вполне положительно. Но, повторюсь, я не считаю свой поступок чем-то героическим.

Разговаривала Оксана Климончук