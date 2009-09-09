Кильчицкая назвала заявление Куликова «больной фантазией»

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что заявление народного депутата Украины Кирилла КУЛИКОВА относительно порчи оборудования для Центра раннего выявления онкологических заболеваний является «фантазией больного воображения».

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам это заявление депутата, И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что закупленное для Центра по выявлению онкозаболеваний оборудование уже установлено в новом медучреждении.

«Все заявления К.КУЛИКОВА я вообще не воспринимаю, потому что это клевета, чистые провокации и фантазии больного воображения», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она отметила, что все закупленное для центра оборудование в нем уже установлено, и заявила, что ни о какой его порче не может быть и речи.

По информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, Центр на улице Верховинной откроют до Нового года.

Также И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала, что все проекты, которые реализует киевская власть, находятся под контролем и постоянной проверкой, в частности, правоохранительных органов. Она подчеркнула, что лично отчитывается перед депутатами Киевсовета обо всем, что происходит сегодня в медицине столицы.

«Господину К.КУЛИКОВУ вместе с его лидером и начальником нужно было меньше инициировать незаконные внеочередные киевские выборы, которые, в том числе, выбили Киев из колеи и строительство таких центров», - подытожила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября народный депутат Украины, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа К.КУЛИКОВ заявил, что медицинское оборудование на сумму 235 млн. долларов, приобретенное для киевского Центра раннего выявления онкологических заболеваний, превратилось в металлолом – гарантийный срок его хранения истек. По словам депутата, ответственность за это полностью ложится на руководство Киевской городской государственной администрации, и лично на первого заместителя председателя КГГА И.КИЛЬЧИЦКУЮ.

По его словам, «строительство самого Центра, общая стоимость которого достигает 400 млн. грн., - сорвано. Срок введения его в эксплуатацию был запланирован на сентябрь этого года, но работы по сооружению здания не выполнялись, монтаж технологического оборудования вообще не начат. Сейчас только начали прокладывать инженерные сети, выполнять отделочные работы».