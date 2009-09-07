Медоборудование на $235 млн Кильчицкая превратила в металлолом?

Медицинское оборудование на сумму 235 млн. долларов, приобретенное для киевского Центра раннего выявления онкологических заболеваний, превратилось в металлолом – гарантийный срок его хранения истек. Ответственность за это полностью ложится на руководство Киевской городской государственной администрации, и лично на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа Кирилл КУЛИКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по его словам, «строительство самого Центра, общая стоимость которого достигает 400 млн. грн., - сорвано. Срок введения его в эксплуатацию был запланирован на сентябрь этого года, но работы по сооружению здания не выполнялись, монтаж технологического оборудования вообще не начат. Сейчас только начали прокладывать инженерные сети, выполнять отделочные работы».

В связи с этим К.КУЛИКОВ требует от Генеральной прокуратуры Украины “принять немедленные меры прокурорского реагирования, расследовать вопиющие нарушения действующего законодательства со стороны руководства КГГА и лично Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

УНИАН обратился за комментарием по этому поводу в пресс-службу Киевской городской государственной администрации.