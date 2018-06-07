Зачем Януковичу второй язык?

Идет соревнование между Тимошенко и Януковичем, кто получит поддержку Кремля... Все политики, в том числе и Ющенко, приложили много усилий, чтобы Украина была поделена по языковому признаку…

Лидер Партии регионов Виктор Янукович на днях заявил в Одессе, что в случае избрания его Президентом он сделает все для того, чтобы русский язык стал вторым государственным в Украине. К вопросу о статусе русского языка бело-голубые обращаются со стабильной периодичностью, особенно активизируясь накануне выборов. Нужен ли русскоязычному населению Украины русский государственный? С этим вопросом мы обратились к известным украинцам, использующим русский в повседневной жизни.

Андрей Курков, писатель (родился в Санкт-Петербурге, Россия):

ЭТО ПРИВЕДЕТ К ЕЩЕ БОЛЬШЕМУ РАСКОЛУ УКРАИНЫ

Янукович перед выборами каждый раз обещает одно и то же – это уже никого не удивляет и никому не внушает никаких ненужных надежд. В этом случае язык выведен из культурного контекста политически. Идет соревнование между Тимошенко и Януковичем, кто получит поддержку Кремля в будущем. На самом деле, статус-кво русского, за исключением системы образования, существует. Я не против, чтобы русский получил статус регионального в Крыму, на Донбассе, но у меня есть большие сомнения по поводу того, чтобы делать его вторым государственным. Это приведет к еще большему расколу Украины.

Все наши политики, в том числе и Президент Ющенко, приложили очень много усилий, чтобы Украина была поделена по языковому признаку.

Я свободно говорю на украинском. Я выучил язык еще в советское время в старших классах школы. Еще тогда я понял, что в Украине нужно знать украинский.

Владислав Троицкий, режиссер (родился в Улан-Удэ, Россия):

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯНУКОВИЧА Я ОТВЕЧУ – НЕТ

Заявление Януковича – это просто пошлые политические игры, популизм. Безусловно, на его предложение ввести русский язык вторым государственным, я отвечу – нет.

В Южной и Восточной Украине очень серьезно развита пропаганда, будто бы “щемят” русский язык. Когда начинают говорить конкретно, выяснять, то становится понятно, что никто никого не ущемляет. Просто русскоязычная пропаганда в этих регионах отдана на откуп Москве. Естественно, что Украина проигрывает эту пропагандистскую войну.

Это очень низкая игра и она может плохо закончится.

Андрей Куликов, ведущий программы “Свобода слова”:

Я ЧАЩЕ СТАЛКИВАЛСЯ С УЩЕМЛЕНИЕМ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА

Мне не хотелось бы комментировать заявление Януковича. Я могу только высказать свою позицию об идее введения русского языка вторым государственным. Я был русскоязычным, но теперь украиноязычный. В 9-м классе я из русской школы перешел в украинскую. А сознательно мой выбор в пользу украинского произошел в 1979 году после окончания университета, где был вынужден учиться на русском, поскольку на нашем факультете на украинском не преподавали. Потом я решил, что надо каким-то образом исправлять положение.

Может быть даже польза от того, что русский станет вторым государственным. Хотя я не вижу в этом потребности. Разве что для успокоения чувств части сограждан. Для нормального функционирования государственного аппарата и всего прочего нет необходимости вводить русский. На мой взгляд, введение второго государственного усилит позиции тех, кто отстаивает права украинского языка как государственного, появится больше оснований требовать уважения к украинскому.

Ущемление русского языка – это больше психологическая проблема, чем реальная. Сам я чаще сталкивался с ущемлением украинского языка и прав украиноязычных граждан в некоторых, преимущественно русскоговорящих регионах.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

ЗАЧЕМ ЯНУКОВИЧУ-ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ВТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК?

Единственным государственным языком в Украине есть украинский, но наиболее распространенным в государстве Украина является русский. Эта формула – украинский язык как государственный, а русский язык как наиболее распространенный в государстве – есть абсолютно оптимальной формой языкового компромисса в Украине. По крайней мере, на данном этапе. Если у нас будет русский язык не только наиболее распространенным в государстве, а еще и государственным языком, тогда украинскому языку, украинцам и всей Украине нечего делать, и, возможно, этой Украины уже не будет.

Какая необходимость вводить русский вторым государственным, если он является наиболее распространенным в Украине? Кто-то дискриминирует русский сегодня в Украине? Неужели формула «украинский язык как государственный» является формулой дискриминации русского языка в Украине? Посмотрите только на столичную прессу: русскоязычных газет намного больше, чем украиноязычных, и они, кстати, более читабельные.

Если Виктор Янукович выйдет на президентские выборы, если новый Президент изменит, реорганизует, отредактирует парламент в направлении создания пропрезидентского большинства, тогда возможность сделать русский язык вторым государственным появляется, но это только теоретическая, гипотетическая возможность. Чтобы русский стал вторым государственным, нужно иметь конституционное большинство. С этим могут быть проблемы.

Но даже если создать конституционное большинство в пользу условного Януковича-Президента, возникает вопрос: а зачем Януковичу-Президенту Украины второй государственный язык? Ведь тогда фактически Украина станет пророссийским государством. Входит ли это в планы Януковича? Тем более что языковое перевоплощение нынешней Украины на модель русской Украины перечеркивает определенным образом весь путь украинской независимости последних 18 лет. На это не пойдут основные политические силы, с этим не согласится украиноязычная Украина.

Реализовать проект русского языка как второго государственного вряд ли будет возможно. Тем более что и Янукович, и основные политические силы прекрасно понимают, что требования русского языка как второго государственного являются политическим лозунгом, исключительно политическим.

Опрашивала Анна Ященко