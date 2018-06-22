Виталий Кличко: У меня было огромное желание выбросить некоторых депутатов из зала

Как уже известно, в четверг, во время третьей сессии Киеврады, между депутатами произошла драка. Случившееся сразу же получило самую компетентную оценку профессионала. Лидер блока своего имени Виталий Кличко заявил, что бокса он здесь не увидел, “это скорее была борьба. Но, должен вам сказать, что боксируют в Киевраде очень непрофессионально”. Кличко также сообщил, что предложил некоторым депутатам бесплатные уроки. Сегодня мы попросили Виталия более подробно пояснить свою позицию.

- Я сказал, что низко оцениваю профессиональные качества с высокой долей иронии. Я видел всё это толкание, удушение друг друга в зале городской администрации. Люди, которые должны решать проблемы города Киева, начали применять физическую силу. И у меня не было никакого удовольствия ни наблюдать за этим, ни находиться там. Поэтому я и сказал, что низко оцениваю как их бойцовские качества, так их как политиков. Ведь главное умение политика – в умении найти компромисс.

- Вам не хотелось самому вмешаться в ситуацию?

- Я никогда не использовал свои профессиональные навыки за пределами ринга, и, надеюсь, мне не придется их использовать. Однако если мне будет кто-то угрожать, придется гасить пыл нападающих, уже используя спортивные приемы.

- Вы не предпринимали попыток утихомирить дерущихся?

- Было огромное желание взять некоторых депутатов за ухо и выбросить из зала. Всё, что происходило там, было, с одной стороны, смешно, с другой – грустно. Печально, что такие базарные вещи происходят в столице, в Киевраде.

- Считаете, что не правы были обе стороны или кто-то еще более не прав?

- В первую очередь, вся тяжесть ситуации, возникшей сегодня в Киевраде, ложится на руководство города, на его мэра, на секретариат Киеврады. И возникло это всё не на ровном месте. Негатив накапливался долго и в определенный момент достиг критической фазы – тогда достаточно было искры, чтоб вспыхнуло пламя. Провокаторы сделали свое дело, и депутаты перешли к более активным действиям.

- Что Вы понимаете под накопившимся негативом?

- Это систематическое нарушение регламента, неуважение к депутатам, проведение авторитарной политики. Всё это имело место со стороны представителей руководства города.

- Тем не менее, всё произошло на фоне обсуждения вопроса о повышении тарифов на ЖКХ в 3,5 раза. Так или иначе, эта проблема остается. Ваши предложения по ее решению?

- В последнее время резко подорожали энергоносители, мы понимаем, что в связи с этим тарифы повышать нужно. Но это повышение должно быть аргументированным и не таким скачкообразным, как предлагается. Должна быть компенсация тем слоям населения, которые более всего пострадают от повышения, а это будет средний класс, являющийся основной прослойкой Киева. Да, мэр говорит, что хочет обеспечить достойные компенсации пенсионерам, но у меня есть сомнения, в том, что малоимущие будут платить вдвое меньше, такие заявления являются чистой воды популизмом. Складывается ситуация, когда большая часть полученных от населения денег осядет в карманах приватных структур, которые стоят за данным повышением.

- Вступят ли в силу, в конце концов, «тарифы Черновецкого»?

- Уверен, что под натиском общественности и депутатов тарифы будут все же пересмотрены.

- Какими Вы их видите?

- Мы сделали заявление от блока «Демократический Киев» (в блок вошли депутаты от БЮТ, «Нашей Украины», «Поры-ПРП» и некоторые другие. – Авт.) о том, что обоснованное повышение тарифов может быть в два раза, но никак не в 3,5.

- Ждете новых драк в Киевраде?

- Надеюсь, их не будет. Но это во многом зависит от секретаря Киеврады и мэра, которые обязаны находить компромиссы с депутатским корпусом.

- Каково Ваше сегодняшнее отношение к Черновецкому?

- Лично к Леониду Михайловичу я стараюсь относиться непредвзято, но, несмотря на это, не принимаю многих его решений. Я знаком с его предвыборной мэрской программой, в которой говорилось об открытых аукционах, критиковался Омельченко, практиковавший авторитарный стиль управления. Черновецкий критиковал также то, что киевские ресурсы – имущество, земля, бюджет – распределялись по схемам внутри структур, близких к руководству КГГА. Но сегодня мы видим, что власть сменилась, а существовавшая система не улучшилась.

- Считаете, Омельченко был лучше Черновецкого?

- Я не был депутатом Киеврады при Омельченко. Но, по мнению многих депутатов прошлого созыва, его методы управления можно назвать демократичными по сравнению с тем, что сейчас делает Леонид Михайлович.

Беседовал Алексей Просекин