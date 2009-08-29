Яценюк рассказал о функциях Президента, Генпрокурора и олигархов

Лидер Общественной организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что пока в Украине не будет обезврежена политическая коррупция путем введения открытых избирательных списков, состояние украинской демократии не изменится.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он сказал в пятницу, 28 августа, на брифинге в Донецке.

«Первый, базовый уровень коррупции – это политическая коррупция, которая инфицировала все остальные слои. Политическая коррупция сосредоточена в первую очередь в парламенте, где нагло лоббируют законопроекты, по которым делятся деньги, сферы влияния, по которым финансируются определенные политические партии. Это верхний уровень. И пока мы не обезглавим политическую коррупцию путем изменений в избирательной системе, введением открытых списков, предусматривающих голосование за человека, а не за политическую партию, – мы не изменим состояние украинской демократии», – подчеркнул политик.

Кроме того, уверен А.ЯЦЕНЮК, нет другого пути, кроме реальной жесткости наказания за коррупционные действия. «Нужны изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Убеждением ничего не достигнешь», – сказал он.

Одну из ключевых ролей в этом процессе должна играть, по мнению лидера «Фронта перемен», Генеральная прокуратура. «Президент не может говорить, что он этого посадит или того. Это не функция президента. Он обязан обеспечить законность и порядок в стране через Генпрокурора. Поэтому, понятное дело, важна эффективность работы органов прокуратуры», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Политик также убежден, что олигархи не могут присутствовать в системе власти. «Это не их функция. Их функция – создавать рабочие места и платить налоги, решать социальные проекты. Когда олигарх начинает заниматься политикой, тогда им должны начать заниматься совсем другие органы. Или он в политике, или в бизнесе – надо выбирать. Если же олигарх идет в политику – им должен заниматься Департамент по исполнению наказаний», – отметил он.

«Без решительных действий, радикальных действий мы не сможем построить страну», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.