Выступление Президента Ющенко по случаю 18-й годовщины Независимости Украины

Дорогой Украинский народ,

Высокодостойные офицеры и воины Украины,

Все уважаемые соотечественники,

Мировое украинство,

Поздравляю вас с 18-й годовщиной Независимости Украины.

Для нашей современной истории 24 августа - главная, самая определяющая дата в жизни.

Но я начну со слов, которые касаются не даты, а нас всех.

Это - символическое Украинское Верую, которое сегодня может и должен сказать каждый из нас независимо от взглядов, происхождения или веры:

«Верую в то, что являюсь украинцем, и хочу добра своей Родине.

Верую в наше национальное «я» и хочу распространять его по родной земле, как добрый и мудрый хозяин уважая и оберегая каждую другую самобытную культуру, родившуюся здесь, на нашей земле.

Верую в принадлежность к великому Украинскому народу, его тысячелетним символам, истории, судьбе, перед которыми ощущаю и личную ответственность, так как она касается и моей жизни и жизни моих детей и моих внуков.

Верую и уважаю наше государство и собственными усилиями забочусь о его укреплении и безопасном и состоятельной жизни родной нации, моих соотечественников и наших семей.

Верую в нашу соборную способность достигать великих целей».

Любые разделения блекнут перед осознанием нашей действительно великой идеи в новом времени: это создание единой Украинской нации - современного национального, политического и гражданского организма, который охватывает всех без исключения граждан Украины.

Говорю не об абстрактных вещах.

В День Независимости, прежде всего, апеллирую к национальной идее, ибо она является единственным ключом к нормальной жизни всех украинских граждан и всего нашего Украинского государства.

Без этого осознания нам не по силам ни одно испытание.

Альтернативы для национальной идеи не было, нет и никогда не появится. Все остальное неизбежно проявит свой производный и второсортный характер.

Наша цель - создание национального государства в новейшем, модерном смысле.

Речь идет о появлении у гражданина чувства «родства» со своим государством, которое таким образом даст чувство хозяина, а значит внутренней силы и независимости для полноценной защиты своих политических, экономических и социальных прав.

Я обращаюсь ко всем нам: украиноязычным и русскоязычным, православным, греко-католикам, всем христианам, мусульманам и иудеям, к нашему крестьянству, интеллигенции, рабочему классу и военным: нет между нами разницы, с мыслью о будущем мы обязаны идти по пути создания единой нации, ибо только ее монолит защитит и убережет нас в новом столетии.

Я обращаюсь ко всему мировому украинству.

Вместе нас не десять, не двадцать, не сорок, а семьдесят миллионов. Это превращает нас в мировую силу, способную приносить пользу родному государству.

Проблемы, которые переживает Украина, имеют тяжелую и, я бы сказал, сложную природу.

Об этих объективных факторах, глубоко убежден, надо сказать прямо, без отчаяния.

А именно. Украина - посттоталитарное государство.

Это, прежде всего, наложило колоссальный отпечаток на традиции и способ управления страной и функционирование ее государственного аппарата.

По сути, казарму, которую строили 70 лет, нам за 18 лет приходится перестраивать в нормальный дом. Хотя все элементы конструкции были предназначены для казармы, да и архитекторы привыкли строить только казармы.

И это только меньшая часть. Самое сложное то, что люди привыкли к постоянному опекунству, покровительству со стороны государства, которое по минимуму - на уровне, по сути, бедности - выдавало и к которому приучала всех своих «винтиков» советская система независимо от качества работы или реальных достижений этого работы.

Отсюда - замкнутый круг: люди не ценят результаты своего труда, ждут всеобщей поддержки от государства и создают питательную почву для политического популизма. Отсюда - популярность популистов в обществе и политике. Отсюда - ожидания мифической «сильной руки».

Украина - постколониальная страна.

Один из главных результатов такого ее состояния - это доминирование чужого своему народу капитала - непродуктивного, нетворческого, завязанного на бывшую метрополию.

В отличие от национального капитала для этих «больших денег» наша земля - это просто территория, источник обогащения и послушный трудовой ресурс. Такой капитал, который зависим от бывшей империи и ей прислуживает, пренебрежительно относится к собственной стране и не поддерживает ни ее, ни ее культуру.

Украина - еще и постгеноцидная нация.

Постгеноцидный статус Украины означает, по Джеймсу Мейсу, во-первых, «убийство разума наций», то есть растерзанность ее интеллектуальной элиты, во-вторых, люмпенизацию села, что ощутимо тормозит аграрную реформу, в-третьих, искажение мировосприятия и собственной истории и низкую национальную солидарность между разными слоями населения.

Хочу подчеркнуть без обид: эти факторы объективны.

Не имеет значения, кто будет президентом Украины или премьером, кто будет определять эти проблемы или нет, кто их будет признавать или нет - вызовы все равно будут действовать, как невидимая радиация после Чернобыля.

И преодоление этого действия, выход на новые горизонты нашего развития - наше объективное «домашнее задание» на следующие годы нашего развития.

Считаю, самое важное - не опустить руки и не останавливаться.

Я очень хочу придать нам всем уверенности, однако не пустой и не голословной.

Резко отвергаю любые слова о слабости Украины, или тем паче о каком-то «ее проекте». Это - пренебрежительные словеса, в которых упражняются новейшие малороссы и откровенные противники Украины.

Мы - государство. Крепкое и большое. С большим запасом устойчивости. Нам не 18 лет. За нами стоит тысячелетняя история нашего государства Украины-Руси.

Наше государство состоялось и его новейшее восстановление - это исключительное историческое достижение всего Украинского народа. Украина была, Украина есть, Украина всегда будет.

Откровенно говоря о наших проблемах, мы должны с достоинством отмечать и ценить каждое общенациональное наше достижение.

За последние пять лет Украина сделала, безусловно, много. Мы стали другими.

Мы - свободная и демократическая страна. В прошлое ушла система политической цензуры, преследований. Дважды на свободных выборах во власть приходила оппозиция. Это - реальные доказательства и подтвержденные факты существования демократии и свободы.

Дальше. Украина признана страной с рыночной экономикой. Мы вступили во Всемирную торговую организацию, избавились от дискриминационных торговых ограничений, действовавших полтора десятка лет.

Мы преодолели колоссальную дистанцию в отношениях с Европейским Союзом. Уже в ближайшее время ожидаем действительно исторического события - заключения с ЕС соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз. Этот результат был немыслим даже еще четыре года назад. Сегодня работаем над соглашением об объединении энергосистем Украина - ЕС, сегодня работаем над зоной свободной торговли Украина - Европейский Союз.

Постепенно мы объединяемся с европейским пространством во всех важных сферах - от энергетики до образования.

Именно как раз в русле европейских стандартов мы провели реформу образования, начали новую систему справедливых внешних тестирований в высшие учебные заведения, присоединились к Болонскому процессу, вошли в единое образовательное европейское пространство.

Мы начали реформу Вооруженных Сил. До одного года сокращен срок срочной службы. Армия перевооружается - на вооружение войска принято почти 80 новых образцов, в том числе новейший танк «Оплот», который вы увидите сегодня на Крещатике. Мы видим цель и я уверен, что она будет достигнута, - армия станет профессиональной. К ней вернется уважение власти, а не только всех граждан.

Благодаря правильным шагам остановлены критические демографические процессы. В 2009 году мы зафиксировали самую высокую за 18 лет рождаемость. А количество детей, которых усыновляют наши граждане, возросло почти на 40%.

За год в Украине уже рождается более полумиллиона украинцев - такого у нас не было за последние 18 лет.

Мы заложили новые стандарты социальной политики, которые позволили почти втрое повысить среднюю зарплату в Украине и увеличить реальные доходы людей. За последние четыре года мы вдвое увеличили национальный бюджет страны. Таких показателей Украина не имела в своей предыдущей истории.

Я уверен, глубоко убежден - мы выдержим удар и экономического кризиса.

Сегодня этот вопрос, очевидно, самый острый.

Как Глава государства я ценю усилия всех профессионалов, которые взялись за дело, несмотря на все давление политического и избирательного популизма.

Я говорю об этом абсолютно спокойно и с твердой уверенностью, и не для красного словца.

Я хорошо помню, когда во время моего председательства в Национальном банке Украины была остановлена галопирующая гиперинфляция - она тогда составляла 1182% в год, введена в обращение устойчивая твердая гривня, создана эффективная банковская система Украины.

Я хорошо помню, когда во время моего председательства в правительстве Украины был прекращен впервые спад производства в стране, впервые сокращен государственный долг Украины, впервые был принят бездефицитный бюджет Украины, не допущен внешний дефолт - о котором с утра до вечера говорили журналистские и политические круги, ликвидирован бартер, обеспечен реальный рост ВВП и полноценно выплачены долги, и текущая пенсия и зарплаты людям.

Тогда мы преодолели серьезные проблемы и создали основы для нормального развития нашей национальной экономики.

Мы достигли успеха, так как действовали системно, внедряя разумные рыночные принципы, не обманывая избирателей и не раздавая ни «подачек», ни пустых обещаний. Мы были честны со своим обществом.

Этот опыт, я глубоко убежден, для нас бесценен. Он нужен нам для новых задач.

Я не теряю надежды, что правительство и оппозиция услышат мнение Главы государства, но в большей степени я обращаюсь к нашему народу.

Мой стратегический план имеет три принципиальные позиции.

Первое. Мы должны продолжить курс для настоящего национального возрождения Украины.

Большая работа уже сделана. Государство говорит с позиции национальной идеи. Мы начали масштабную работу по восстановлению исторической правды и памяти. Мы дали толчок для утверждения в Украине Единой Поместной Православной Церкви. Пользуясь возможностью, я с этой высокой трибуны обращаюсь к украинскому православному духовенству - начните свой межконфессиональный диалог. Это ваш долг. Помните, что духовное единство сегодня Украине нужно как глоток воздуха.

Эти усилия не могут прекращаться. Таким образом важнейший акцент надо сделать на новой информационной политике Украины.

Именно она вместе с поощрением наших медиа, кинопроизводства и книгоиздания должна стать главным инструментом для популяризации украинской национальной идеи - идеи культурного и духовного единства среди всех слоев нашего сообщества.

Второе. Ключевое и безальтернативное средство навести порядок в нашем государстве - это конституционная реформа.

Я твердо настаиваю на конституционных изменениях, которые должны выправить все нынешние противоречия.

Я выступаю за сильную государственную власть с демократическим распределением полномочий, обязанностей и ответственности между всеми ветвями власти.

Я требую отменить депутатскую неприкосновенность. Это есть унижение для украинского общества.

Я предлагаю численно уменьшить наш парламент и увеличить полномочия регионов. Этого требует время, свобода и демократия.

Я требую гарантировать самую жесткую подотчетность парламентских партий перед избирателями и ввести принцип «открытых списков», которые позволят избирать не только партию, но и отдельного депутата.

Мои предложения изложены в проекте изменений в Основной Закон нашего государства, которые я представил в парламент в марте текущего года.

До сих пор Верховная Рада не смогла рассмотреть их. Я убежден, и не сможет.

Поэтому хочу объявить, что подписываю Указ о проведении общенационального обсуждения проекта Конституции, внесенного Президентом Украины. Я готов выслушать мнение каждого украинца.

Верю, что такое обсуждение вызовет широкую общественную реакцию, которая заставит членов парламента позаботиться не о своих креслах, а о своем народе.

Третье. Я предлагаю целостный план экономического оздоровления Украины.

Это - мой опыт и знания как бывшего председателя Национального банка и председателя украинского правительства.

Его основные приоритеты - простые, четкие и конкретные.

Первое. Это - восстановление финансовой стабильности. Сильные деньги, низкая инфляция, сильная бюджетная политика - вот три вещи, которые обеспечивают первоначальное, надлежащее восстановление финансовой стабильности. Дальше. Уменьшение налогообложения бизнеса, упрощение администрирования налогов.

Дальше. Это - содействие внешним и отечественным инвестициям, и особенно в контексте Евро-2012. Речь идет о десятках миллиардов долларов инвестиций, климат которым мы должны сформировать через профессиональную систему власти.

Это - поддержка конкурентоспособного украинского производителя, сосредоточение власти на потенциальных точках экономического роста, а значит на поддержке малого и среднего бизнеса.

Это - создание и введение полноценного рынка земли, снятие моратория, превращение аграрного сектора в одну из основ нашего экспортного потенциала государства.

Это - согласованное проведение реформ пенсионного обеспечения, здравоохранения, защиты матери и ребенка.

Наибольшее, в чем нуждается в сегодня Украина - это не пережидать кризис, а реформироваться.

Главным критерием работы как центральной, так и местной власти должен стать показатель продолжительности нашей жизни, прироста населения и снижения динамики социально опасных болезней, социальные стандарты.

Мой план касается всех сфер экономической и социальной жизни государства и человека.

В его основе - главный принцип: кризис должен быть использован для радикальных реформ, а не для выборов.

Именно такие шаги способны открыть для Украины новую перспективу, проложить дорогу для экономики знаний и использовать все национальные преимущества в науке, образовании и научных технологиях.

Мой план - реалистичен, его цель абсолютно достижима.

Через несколько месяцев в Украине состоятся новые президентские выборы.

Как Президент я гарантирую, что избирательный процесс и голосование будут осуществлены свободно, честно и законно.

Я уверен, что очередные попытки политических сговоров на этих выборах будут провалены.

Верю, что свое авторитетное слово о недавних изменениях в избирательное законодательство скажет Конституционный суд Украины, не допустив нарушения демократии, прав и свобод украинцев.

Мы должны осознавать - на этих выборах будет решаться не только политическая жизнь страны, но и наш большой цивилизационный выбор: куда мы идем - назад, во вчера, или мы идем вперед.

На чашах весов - наше безопасное и состоятельное будущее или консервация кланов, которые уже снова делят страну на двоих.

Я выбираю сильное национальное государство.

Я выбираю силу и достоинство, которое поставит на место не только местных «феодалов», но и внешних «господ», которые хотят определять, как нам жить.

Я выбираю равноправное и полноценное участие нашего государства в жизни Объединенной Европы.

Я выбираю свободу и наши национальные интересы.

Я уверенно и спокойно смотрю вперед.

Нашему новейшему государству - восемнадцать лет.

За нами - тысячелетняя история нашего же государства Украины-Руси.

Впереди - большое будущее.

Я горжусь тем, что я украинец.

Я горжусь нашим государством.

Я горжусь нашим народом.

Слава вам, дорогие братья и сестры!

Слава Тебе, Украинская держава!

Пусть вечно реет над нами великое знамя свободы, которое защищают наши войска и наши сердца.

Слава Украине!

Пресс-служба главы государства