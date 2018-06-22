Украинских политиков разделил Тарасюк

Показательное изгнание отставленного-восстановленного министра МИД из Кабмина, без преувеличения, стало событием дня. Нехватки в комментторах не наблюдалось… Утро 6 декабря оказалось неожиданно плодотворным для журналистов, явившихся на заседание Кабинета Министров – плановое и, как правило, не слишком веселое мероприятие. Оживляж в официальную рутину внес инцидент на “пропускном пункте”. Министра иностранных дел Бориса Тарасюка не пустили даже за арку металлоискателя, от которой до двери зала заседаний всего 10 метров. Впрочем, как показали последовавшие события, не всего, а целых 10 метров.

После того, как отставленный Верховной Радой и восстановленный в должности Шевченовским райсудом Киева, а после и указом Президента, министр предъявил охране собственно решение суда и указ Президента, на месте событий появился министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов и сказал: «Вас нет в списках».

Растерянности внесписочного министра хватило ненадолго. Уже через несколько минут на ступеньках лестницы состоялась импровизированная пресс-конференция Тарасюка.

«Мы имеем дело с противоправными действиями со стороны министра Кабинета Министров и исполняющего обязанности премьер-министра», - заявил глава МИД. И добавил, что обратится в тот же суд, который принял решение о приостановить действия постановления Верховной Рады Украины об его увольнении.«Я буду добиваться того, чтобы были обеспечены мои права, как члена Кабинета Министров», - сказал Тарасюк. «Главный факт, что мои полномочия - как члена Кабинета Министров - подтверждены судом и Указом Президента”.

Обиженный в лучших чувствах Толстоухов, в которого акулы пера вцепились как в единственную на сто квадатных миль жертву кораблекрушения, заявил, что считает восстановление Тарасюка в должности министра райсудом “правовым абсурдом”. И не исключает, что парламент «будет защищать свое решение» как в судебных инстанциях, так и путем повторного голосования. И добавил, что главе МИД «никто не чинил препятствий», просто объяснили, что в тот день в Кабмине хотели бы видеть не самого Тарасюка, а его первого зама. «Если Борис Иванович считает, что в соответствии с Указом Президента он продолжает исполнять свои полномочия, так ему никто не препятствует, и он может прийти в свой кабинет, сесть и думать над тем, что происходит», - заявил Толстоухов.

Чуть позже в ход пошла тяжелая артиллерия. Министр юстиции Александр Лавринович заявил, что Борис Тарасюк освобожден от должности министра иностранных дел в соответствии с Конституцией Украины. А также отметил, что судья, который принял решение о приостановке решения Верховной Рады об увольнении Тарасюка, не имел права этого делать, учитывая разъяснение Высшего административного суда.

Поведение Президента министра юстиции обрадовало еще меньше. Говоря об указе, который предписывает Тарасюку продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел, Лавринович сказал: «Складывается картина, которая свидетельствует о демонстративном пренебрежении правом как явлением в Украине».

Вице-премьер по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник букву закона не комментировал, но вообще отметил, что если министр не разделяет позицию правительства и одновременно возглавляет одну из оппозиционных сил (Тарасюк является председателем Народного Руха Украины – УНИАН), это - «политическое изнасилование».

На заседении парламента Мартынюк сцепился с Головатым. Нашеукраинец Сергей Головатый заявил с трибуны, что после решения суда «этот акт (речь идет о постановлении ВР об отставке Тарасюка – УНИАН) не имеет нормативной силы».

«Сергей Петрович, вы как известный юрист европейского масштаба, который обращался к нашим коллегам и спрашивал, почему не исполняют решение (речь идет о решении Шевченковского суда в отношении Б.ТАРАСЮКА – УНИАН), позвольте Вас спросить: почему вы, будучи министром юстиции Украины, вместе с действующим Президентом не исполняли целый ряд решений судов по поводу освобождения Святослава ПИСКУНА? (с должности генерального прокурора – УНИАН)», - отбрил со своего места коммунист Адам Мартынюк. И, воспользовавшись в "личных целях" правом ведущего заседание подытожил: «все, что делают судьи, особенно судьи Киева, - это является страшным правовым «беспределом».

Антикризисная коалиция должна инициировать перед Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом юстиции вопрос о лишении судейской неприкосновенности того судьи, который принял решение о приостановлении действия постановления парламента об отставке Бориса Тарасюка с должности министра иностранных дел, - встрял регионал Тарас Чорновил. «Этот судья должен отвечать в уголовном порядке, потому что он совершил уголовное преступление”.

Он считает, что Шевченковский районный суд Киева таким образом пытается перетянуть на себя полномочия Конституционного Суда Украины. «Это уже даже не произвол, а это уже маразм», - заявил нардеп-регионал.

Лидер коммунистов Петр Симоненко в очередной раз высказался на тему политического шантажа Верховной Рады в исполнении Президента. Впрочем, к подобные комментрии в последнее время стали привычными. Из новенького прозвучало такое: «меня удивляет еще и то, почему Тарасюк цепляется за свою должность, когда антикризисная коалиция не доверяет ему».

Ирина Ванникова, пресс-секретарь Президента Виктора Ющенко, озвучила позицию главы государства: Борис Тарасюк имеет все законные основания участвовать в заседаниях правительства как министр иностранных дел. По ее словам, вчерашний указ Президента относительно министра иностранных дел был издан на основании «четкого решения Шевченковского районного суда» Киева.

«Он (Тарасюк) является дееспособной политической фигурой, имеет все законные основания выстраивать диалог с правительством», - отметила пресс-секретарь.

Сам «именинник» уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой «оценить ситуацию с точки зрения соблюдения закона и Конституции». Со своей стороны Тарасюк считает, что действия Кабинета Министров содержат признаки преступления, поскольку были направлены на препятствование деятельности государственного служащего. Ну и признаки превышения власти и служебных полномочий, так сказать, для полноты картины.

К вечеру Тарасюк слегка успокоился, и в в эфире “5 канала” выразил готовность встретиться с премьер-министром Виктором Януковичем для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг решения Верховной Рады о его отставке. Впрочем, легкого разговора не обещал, поскольку "инцидент в здании правительства имел продолжение и практически превратился в комедию, если не в трагикомедию".

"Почти в 8.55 первый вице-премьер Николай Азаров дает распоряжение не допускать меня к выполнению моих функций как члена правительства, а через 35 минут от него на мое имя министра иностранных дел приходит телефонограмма, которой меня приглашают на заседание Верховной Рады в ложу правительства на 12 часов", - отметил Тарасюк.

"Таким образом, с одной стороны, попирается Конституция, решение суда и законы, а с другой стороны подчеркивается соблюдение указа Президента о моем статусе и решения суда. То есть абсолютно противоположные действия", - объяснил министр.

Он также заявил, что считает решение о своей отставке наступлением на полномочия Президента: "Нынешняя коалиция фактически идет на обострение политической ситуации. И в данном случае речь идет не о кресле Тарасюка, а о наступлении на полномочия президента, на Конституцию".

Напомним, что 1 декабря Верховная Рада 247-ю голосами освободила Бориса Тарасюка от должности министра иностранных дел.

5 декабря Президент Украины Виктор Ющенко своим указом поручил Тарасюку продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел Украины.

Решением Шевченковского районного суда Киева действие постановления Верховной Рады об освобождении Тарасюка от должности министра иностранных дел приостановлено.

Елена Перегуда