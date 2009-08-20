"Мусорная война" в Тернополе мобилизует мэров других городов

Сегодня в Тернополе состоится заседание Ассоциации городов Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, на заседании АГУ будет рассмотрен «вопрос стратегии сопротивления технологии отстранения несговорчивых городских председателей в канун президентских выборов, которая разрабатывается на примере Тернополя».

В заседании, в частности, примут участие мэры Житомира, Ивано-Франковска, Луцка, Николаева, Черкасс, Винницы, Хмельницкого, а также городские председатели ряда населенных пунктов Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Тернопольский областной совет принял решения, которым инициирует досрочное прекращение полномочий мэра Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО, горисполкома и городского совета в связи с допущением ситуации, возникшей в городе с невывозом мусора.

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